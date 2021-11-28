تعرفي علي طريقة عمل كرات البسبوسة لتصنعي أجمل وأشهى الحلويات بألذ طعم

الكثير من السيدات وربات البيوت تحديدا يبحثون عن أفضل الطرق لعمل كرات البسبوسة في المنزل، حيث أن البسبوسة من الحلويات المنتشرة في الكثير من البلدان وتتميز بمذاقها اللذيذ ورائحتها الشهية، وهي من الحلويات التي يقبل الكثير على تناولها من الكبار والأطفال، وينتشر بيعها في جميع محلات الحلويات، وهي تحتوي على مكونات بسيطة مما جعل البعض من السيدات يقبلون على صنع كرات البسبوسة في المنزل.

طريقةعمل كرات البسبوسة

تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية والمعروفة منذ زمن بعيد، حيث أن كرات البسبوسة ليست مكلفة وبسيطة وسهلة في طريقة عملها، كما أنها تتميز بإقبال من الكثير على تناولها من حيث الطعم اللذيذ والمذاق الطيب، وإليكم مكونات كرات البسبوسة، والتي تتمثل في كلا من:

2 كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من السمنة.

ربع كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

مقدار كوب من الزبادي.

عبوة صغيرة من القشطة.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

المكسرات حسب الرغبة للتزيين.

مقدار من الشربات.

نقوم بوضع دقيق السميد وجوز الهند والسكر والبيكنج بودر في وعاء عميق.

نخلط جميع المكونات ثم نضع عليهم السمن والزبادي والقشطة حتى يصبح القوام سميك.

نقوم بدهن صينية مناسبة للكمية، ثم نضع ورق الزبدة بداخلها، ونضع بها البسبوسة على هي هيئة قطع.

نضع كرات البسبوسة داخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

يتم إخراج الصينية بعد أن يصبح لونها ذهبي.

بعد انتهاء نضج الصينية ويتم إخراجها تُسقي بالشربات ويتم تزيين الوجه بالمكسرات.

طريقة التحضيرطريقة عمل الشربات

المكونات

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

يتم وضع كلا من السكر مع الماء وعصير الليمونة وماء الورد في وعاء على النار حتى يتم الغليان.

يتم غلق النار عندما يصبح الخليط متماسك إلى حد ما.

ويترك حتى يبرد بشكل جيد حتى نتمكن من وضعه على صينية كرات البسبوسة.

يسقى عند خروج البسبوسة من الفرن.

طريقة التحضيرنصائح يجب توافرها عند عمل البسبوسة

عند عمل البسبوسة يجب عمل بعض الخطوات حتى تصبح الطريقة ناجحة، وتتمثل تلك النصائح في كلا من: