تخلص من الصلع نهائيا ونمو الشعر بطريقة طبيعية وصحية

الصلع من أصعب المشاكل لدي الرجال ومن أكثر الأشياء التي يعانون جدا منها والتي قد تؤدي إلى زراعة الشعر، وهناك الكثير من الأفراد الذين يبحثون عن الطرق والوصفات المختلفة لعلاج مشكلة الصلع والقضاء عليه، ولابد أن تكون طرق علاجه بطريقة طبيعية وصحية وغير ضارة أو مؤثرة علي فروة الرأس والتي تتأثر جدا من الطرق الكيميائية الضارة لأنها من أكثر المناطق الحساسة بالجسم، والصلع من أخطر أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان حيث وجد أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة الصلع لدى الرجال مثل، كثرة الاستحمام واستخدام الصابون أو الشامبو الغير مناسب لنوعية وطبيعة الشعر، وإضرابات في الهرمونات، والضغوط العصبية، وسوء التغدية، والعوامل الوراثية، والعدوى البكتيرية والفطرية لفروة الرأس، كما أن العوامل الوراثية تلعب دور رئيسي وهام في ظهور الصلع المبكر لدى الكثير من الرجال، حيث أن هناك العديد من الرجال يضطرون إلي اللجوء إلى العمليات لزرع الشعر في مناطق الصلع، وتعتبر عمليات زرع الشعر من العمليات المكلفة جدا وباهظة الثمن، ولكن باستخدام العديد من الوصفات الطبيعية والتي تعمل على نمو وظهور الشعر بطريقة طبيعية وغير مكلفة ومنها، وصفة العرق سوس، والزيوت الطبيعية، والعصفر، وكل هذه الوصفات تساعد في نمو الشعر وفي وقت قليل والقضاء على الصلع.

جذور عرق سوس.

ماء دافئ.

نحضر وعاء ونضع فيه كوب ماء دافئ، ونضيف إليه كمية مناسبة من جذور العرق سوس.

تنقع جذور العرق سوس لمدة نصف ساعة في الماء الدافئ.

نلاحظ وجود قشور تخرج من جذور العرق سوس نأخذها كشامبو ونغسل بها الرأس جيدا.

تكرر هذه العملية مرتين كل يوم صباحا ومساءا.

بعد مرور شهر أو أقل نلاحظ نمو الشعر ومع أستخدام الوصفة السحرية الجبارة نلاحظ اختفاء منطقة الصلع تماما من الرأس.

ملعقة صغيرة من زيت البصل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة زيت السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

ونصف ملعقة صغيرة من زيت الخردل.

نأتي بطبق صغير ونضع فيه، زيت البصل مع زيت الزيتون مع زيت السمسم مع زيت القرنفل ومع زيت الخردل، وندمج كل هذه الزيوت الطبيعية مع بعضهما جيدا.

تدلك كل هذه الزيوت الطبيعية على الرأس لمدة عشر دقائق. تساعد عملية تدليك فروة الرأس على تنشيط الدورة الدموية لذلك نقوم بتدليكها لمدة عشر دقائق أو أكثر.

يوضع هذا الخليط على الرأس لمدة ثلاث ساعات، ثم نغسل الرأس بعد كل أستخدام.

نلاحظ نمو بصيلات الشعر بعد مرور أربعين يوما من أستخدام هذه الوصفة وتكرارها كل يوم صباحا.

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