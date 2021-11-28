بدون سلق اصنعي كفتة القرنبيط بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة جداً

تعد كفتة القرنبيط بالفرن ، من الأكلات اللذيذة التي يمكن تقديمها بأكثر من شكل وأكثر من طريقة، تعتبر من الأكلات المغذية والمفيدة ولها مذاق جميل، وهي طريقة من الطرق التي نعد بها القرنبيط بطريقة مختلفة عن الطريقة العادية وهي القلي، حيث نجد بعض من الأشخاص لا يرغبون في تناول القرنبيط وخاصة الأطفال لذلك يمكن تقديمه كنوع من الكفتة الشهية التي تقدم مع الكاتشب أو السلطات المفضلة لدينا حسب الرغبة والذوق، وتعتبر هذه الوصفة صحية أكثر من تناول القرنبيط المقلي فهي لا تحتوي على الزيت ويتم تسويتها بالفرن، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة القرنبيط بالفرن بطريقة سهلة وبسيطة جداً. مكونات عمل كفتة القرنبيط بالفرن مكونات عمل كفتة القرنبيط بالفرن تتكون الكفتة من المكونات الآتية:ـ زهرة قرنبيط صغيرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة ونصف بقسماط.

حبة كبيرة بصل مبشور.

ملعقة صغيرة بودرة بصل.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة كاتشب.

بيضة مخفوقة مع رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة كمون.

كوب من الجبنة الرومي المبشورة أو الجبنة البارميزان. طريقة التحضير طريقة التحضير بخطوات بسيطة جداً يمكننا عمل كفتة القرنبيط بالفرن بالمنزل وهي كما يلي:ـ نقوم بتقطيع القرنبيط إلي أجزاء صغيرة ثم يتم نقعه في الماء العادي مع القليل من الملح، لمدة نصف ساعة للتخلص من أي شوائب موجودة بها. ثم نقوم بتصفية القرنبيط جيداً من الماء، ثم نقوم بفرم القرنبيط باستخدام الكبة الكهربائية حتي يصبح ناعم جداً. نضع القرنبيط المفروم في وعاء متسع ثم نضيف إليه الملح والفلفل الأسود والكمون، والبقسماط والبصل المبشور. ثم نضيف بودرة الثوم والبصل وملعقة من الكاتشب وملعقة من البابريكا ونقلب المكونات جيداً. نقوم بخفق البيضة مع رشة من الفلفل الأسود ونضيفها إلي الخليط ونقلب المكونات حتي يصبح الخليط كالعجينة. نقوم بإضافة الجبن ونمزج المكونات مرة أخرى حتي تتماسك وتشبه خليط الكفتة. طريقة التسوية والتشكيل يتم تشكيل الكفتة بالطريقة الآتية:ـ نقوم بتشكيل عجينة القرنبيط إلي أصابع متساوية في الحجم والشكل أو يمكن تشكيلها على شكل كرات صغيرة.

ثم نقوم بتجهيز صينية مبطنة بورقة الزبدة ثم ندهن الورقة بالزبدة ونرص أصابع الكفتة بها.

ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 200 أو 180 حسب نوع الفرن ودرجة حرارته ونتركها حتي تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي.

ثم توضع في طبق التقديم وتزين بالكاتشب وتقدم بالهنا والشفا. الوسوم

تعد كفتة القرنبيط بالفرن ، من الأكلات اللذيذة التي يمكن تقديمها بأكثر من شكل وأكثر من طريقة، تعتبر من الأكلات المغذية والمفيدة ولها مذاق جميل، وهي طريقة من الطرق التي نعد بها القرنبيط بطريقة مختلفة عن الطريقة العادية وهي القلي، حيث نجد بعض من الأشخاص لا يرغبون في تناول القرنبيط وخاصة الأطفال لذلك يمكن تقديمه كنوع من الكفتة الشهية التي تقدم مع الكاتشب أو السلطات المفضلة لدينا حسب الرغبة والذوق، وتعتبر هذه الوصفة صحية أكثر من تناول القرنبيط المقلي فهي لا تحتوي على الزيت ويتم تسويتها بالفرن، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة القرنبيط بالفرن بطريقة سهلة وبسيطة جداً. مكونات عمل كفتة القرنبيط بالفرن مكونات عمل كفتة القرنبيط بالفرن تتكون الكفتة من المكونات الآتية:ـ زهرة قرنبيط صغيرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة ونصف بقسماط.

حبة كبيرة بصل مبشور.

ملعقة صغيرة بودرة بصل.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة كاتشب.

بيضة مخفوقة مع رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة كمون.

كوب من الجبنة الرومي المبشورة أو الجبنة البارميزان. طريقة التحضير طريقة التحضير بخطوات بسيطة جداً يمكننا عمل كفتة القرنبيط بالفرن بالمنزل وهي كما يلي:ـ نقوم بتقطيع القرنبيط إلي أجزاء صغيرة ثم يتم نقعه في الماء العادي مع القليل من الملح، لمدة نصف ساعة للتخلص من أي شوائب موجودة بها. ثم نقوم بتصفية القرنبيط جيداً من الماء، ثم نقوم بفرم القرنبيط باستخدام الكبة الكهربائية حتي يصبح ناعم جداً. نضع القرنبيط المفروم في وعاء متسع ثم نضيف إليه الملح والفلفل الأسود والكمون، والبقسماط والبصل المبشور. ثم نضيف بودرة الثوم والبصل وملعقة من الكاتشب وملعقة من البابريكا ونقلب المكونات جيداً. نقوم بخفق البيضة مع رشة من الفلفل الأسود ونضيفها إلي الخليط ونقلب المكونات حتي يصبح الخليط كالعجينة. نقوم بإضافة الجبن ونمزج المكونات مرة أخرى حتي تتماسك وتشبه خليط الكفتة. طريقة التسوية والتشكيل يتم تشكيل الكفتة بالطريقة الآتية:ـ نقوم بتشكيل عجينة القرنبيط إلي أصابع متساوية في الحجم والشكل أو يمكن تشكيلها على شكل كرات صغيرة.

ثم نقوم بتجهيز صينية مبطنة بورقة الزبدة ثم ندهن الورقة بالزبدة ونرص أصابع الكفتة بها.

ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 200 أو 180 حسب نوع الفرن ودرجة حرارته ونتركها حتي تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي.

ثم توضع في طبق التقديم وتزين بالكاتشب وتقدم بالهنا والشفا.

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