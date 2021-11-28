إحنا بناكل الزبادي غلط تعالي أعلمك ازاي تاكلي زبادي و تخسي 10 كيلو في الأسبوع بدون ريجيم وصفة رهيبة جدا

رجيم الزبادي يعتبر وصفة سحرية إحنا كنا بناكل الزبادي غلط كل الزبادي بالطريقة دي هتخس 10 كيلو في الأسبوع بدون ريجيم طريقة إنقاص الوزن بالزبادي والليمون هي إحدى وصفات إنقاص الوزن التي يستخدمها كثير من الناس ورغم ذلك فهي لا تزال وصفة مهمة لعلاج العديد من المشاكل في الجسم كما يمكن أن توفر للجسم العديد من الفوائد والعناصر المهمة.

ويتم ذلك عن طريق عصر نصف ليمونه على كوب كبير من الزبادي ويتم تناولها يومياً كوجبة عشاء بدلاً من الوجبة المعتادة وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة فعالة ويمكن أن تقلل حوالي 3 كجم أسبوعياً.

رجيم الزبادي

يمكن لطريقة إنقاص الوزن بالليمون أن تفقد الوزن وخاصة دهون البطن لأن كل مكون في التركيبة يمكن أن يعالج العديد من المشاكل.

على سبيل المثال، يمكن أن يوفر الزبادي الكلسيوم للجسم ويساعد على تقوية عظام الجسم ويمكنه أيضًا تهدئة الأمعاء والمعدة.

يعالج عسر الهضم ويمكنه أيضًا علاج بعض الالتهابات والتحكم في مستويات الكوليسترول في الجسم.