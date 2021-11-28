أسهل وأسرع طريقة عمل كيكة الرواني الهشة اللذيذة الطعم خرافي اتحداكي حالًا تجربيها

طريقة عمل كيكه الرواني الهشة، التي تعد من الكيكات المتميزة بطعمها الغني ويعشقها الجميع بداية من الكبار وخصوصاً الأطفال، فهي سهلة جداً في صنعها وبمكونات سهلة وبسيطة، فيسهل على كل ست بيت تحضيرها في المنزل لكي يستمتع جميع أفراد الأسرة، بالطعم الغني اللذيذ التي تتمتع بيه كيكه الرواني، فهي تقدم مع كوب من الشاي أو القهوة في الصباح أو أي وقت على مدار اليوم، ونوفر لكم المقادير الدقيقة لنجاح الوصفة في البيت فتابعونا.

مكونات كيكه الرواني الهشة

مقادير كيكة الرواني الهشة بتتكون من مكونات سهلة وبسيطة، وبتطلع طعمها فوق الخيال فهي من ألذ أنواع الكيك والمكونات هي كما يلي:

1 كوب من دقيق سميد البسبوسة.

وكوب من الدقيق الناعم الخاص بالحلويات.

ثم 1 كوب من جوز الهند.

3/4 كوب من الزيت.

وكوب إلا ربع من الزبادي.

1/2 كوب من السكر.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ثم ملعقة صغيرة من الفانيليا.

وملعقة من الخل.

ذرة من الملح.

ومكونات الشربات كالتالي:

2 كوب من السكر.

ثم كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونه.

في البداية نقوم بتحضير الشربات بوضع السكر والمياه وعصره الليمون في حلة على النار، ونتركها حتى الغليان غلوه واحده ويتم رفعها من على النار ليبرد. ونحضر بولة ونضع بها البيض ومعه الفانيليا وملعقة الخل، بالإضافة لذرة الملح ويتم ضربهم لمدة دقيقتين وبعدها نضيف السكر ونستمر في الضرب. واثناء الضرب يتم وضع الزيت تدريجياً من استمرار الخفق، وبعدها يتم إضافة الزبادي مع الخفق المستمر. ثم نضيف نصف كمية الدقيق والسميد وجوز الهند والبيكنج باودر، ونقلب الخليط بالمعلقة الخشبية بحرص شديد. وبعدها نشيف الجزء الباقي وتستمر عملية التقليب حتي تتجانس المكونات ببعضها. ونصب المقدار في صينية مقاس 26 مبطنة بالسمنة والدقيق. ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 170 لمدة من نصف ساعة لساعة إلا ثلث، ويكون الفرن ساخن مسبقاً. وبعد مرور الوقت يتم اختبار النضج بخلة خشبية توضع في منتصف الصينية. ونقوم بإخراجها بعد أن يحمر وجهها وتسقى بالشربات البارد الذي تم تحضيره، ثم تقلب في طبق التقديم وترش بجوز الهند أو المكسرات.

طريقة عمل كيكه الرواني الهشة