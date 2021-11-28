بمكونات من مطبخك اعملي الكاتشب في البيت بكل سهولة مثل الجاهز

كاتشب هانز يعد من أشهر وأروع أنواع الصوصات التي يقبل عليها الكثير من الكبار والصغار، لكي يضيفوها على طعامهم، لأنه يعطيهم نكهة فريدة من نوعها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كاتشب هاينز المنزلي. طريقة عمل كاتشب هاينز المنزلي طريقة عمل كاتشب هاينز المنزلي المقادير 600 جرام من حبات الطماطم.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ثلث كأس كبير من البصل المبشور.

50 جرام من الخل الأبيض.

خمسون مل من الماء.

8 ملاعق صغيرة من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الملح. خطوات التحضير امزجي الماء مع مقدار النشا جيدا، حتى يذوب النشا، ثم اتركيهم جانبا. اخفقي الطماطم في الخلاط الكهربائي بعد غسلها وتقطيعها، ثم ضعيها في وعاء حراري، ثم ضعيها على النار. ضيفي الثوم، ومقدار البصل إلى عصير الطماطم، ثم اتركي الوعاء حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان. اسكبي الخل ومقدار السكر، وخليط النشا، والملح فوق خليط الطماطم، ثم امزجي المكونات بالملعقة حتى تنضج، ويتكون خليط سميك. اتركي خليط الكاتشب جانبا حتى يهدأ قليلا، ثم اسكبي في وعاء زجاجي، حتى يصبح كاتشب هاينز المنزلي جاهز للتقديم. طريقة عمل كاتشب لايت في المنزل خطوات التحضيرطريقة عمل كاتشب لايت في المنزل المقادير ثلاثة أرباع من صلصة الطماطم الجاهزة.

كأس كبير من الماء.

6 ملاعق صغيرة من السكر الدايت.

ست ملاعق صغيرة من خل الطعام.

ملعقة كبيرة من النشا.

15 جرام من الملح.

ملعقة متوسطة من البابريكا.

10 جرام من مسحوق الثوم البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل المجفف. طريقة التحضير اسكبي صلصة الطماطم في وعاء حراري، ثم ضعيها على نار متوسطة. ضيفي جميع المكونات إلى الصلصة، ثم قلبيهم واتركيهم حتى تنضج المكونات تماما، ويتكون خليط كثيف. اتركي خليط الكاتشب جانبا يهدأ، ثم ضعيه في وعاء زجاجي، لحين الاستخدام. سر نجاح كاتشب هاينز ثم ضيفي ملعقة صغيرة من البابريكا، حتى تحصلي على اللون المطلوب. اسكبي نصف ملعقة كبيرة من الشطة المجففة، حتى تحصلي على مذاق حار. فوائد الكاتشب يمد الجسم بفيتامين أ اللازم.

يحتوي على سعرات حرارية قليلة. طريقة التحضيرفوائد الكاتشب الوسوم

كاتشب هانز يعد من أشهر وأروع أنواع الصوصات التي يقبل عليها الكثير من الكبار والصغار، لكي يضيفوها على طعامهم، لأنه يعطيهم نكهة فريدة من نوعها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كاتشب هاينز المنزلي. طريقة عمل كاتشب هاينز المنزلي طريقة عمل كاتشب هاينز المنزلي المقادير 600 جرام من حبات الطماطم.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ثلث كأس كبير من البصل المبشور.

50 جرام من الخل الأبيض.

خمسون مل من الماء.

8 ملاعق صغيرة من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الملح. خطوات التحضير امزجي الماء مع مقدار النشا جيدا، حتى يذوب النشا، ثم اتركيهم جانبا. اخفقي الطماطم في الخلاط الكهربائي بعد غسلها وتقطيعها، ثم ضعيها في وعاء حراري، ثم ضعيها على النار. ضيفي الثوم، ومقدار البصل إلى عصير الطماطم، ثم اتركي الوعاء حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان. اسكبي الخل ومقدار السكر، وخليط النشا، والملح فوق خليط الطماطم، ثم امزجي المكونات بالملعقة حتى تنضج، ويتكون خليط سميك. اتركي خليط الكاتشب جانبا حتى يهدأ قليلا، ثم اسكبي في وعاء زجاجي، حتى يصبح كاتشب هاينز المنزلي جاهز للتقديم. طريقة عمل كاتشب لايت في المنزل خطوات التحضيرطريقة عمل كاتشب لايت في المنزل المقادير ثلاثة أرباع من صلصة الطماطم الجاهزة.

كأس كبير من الماء.

6 ملاعق صغيرة من السكر الدايت.

ست ملاعق صغيرة من خل الطعام.

ملعقة كبيرة من النشا.

15 جرام من الملح.

ملعقة متوسطة من البابريكا.

10 جرام من مسحوق الثوم البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل المجفف. طريقة التحضير اسكبي صلصة الطماطم في وعاء حراري، ثم ضعيها على نار متوسطة. ضيفي جميع المكونات إلى الصلصة، ثم قلبيهم واتركيهم حتى تنضج المكونات تماما، ويتكون خليط كثيف. اتركي خليط الكاتشب جانبا يهدأ، ثم ضعيه في وعاء زجاجي، لحين الاستخدام. سر نجاح كاتشب هاينز ثم ضيفي ملعقة صغيرة من البابريكا، حتى تحصلي على اللون المطلوب. اسكبي نصف ملعقة كبيرة من الشطة المجففة، حتى تحصلي على مذاق حار. فوائد الكاتشب يمد الجسم بفيتامين أ اللازم.

يحتوي على سعرات حرارية قليلة. طريقة التحضيرفوائد الكاتشب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونات من مطبخك اعملي الكاتشب في البيت بكل سهولة مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.