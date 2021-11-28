أسرار تحضير المعجنات والمخبوزات لامعة وذهبية مثل المطاعم

إن السبب في جعل المعجنات شهية وقريبة من جميع الاشخاص بمذاقها الرائع الشهي هو تميزها باللون الذهبي اللامع حيث تجذب الأفراد من الصغار والكبار إليها وكذلك تتميز بملمس ناعم هشة لا يسبب أمراض المعدة مما يجعلها وجبه أساسية لدي الكثير من البيوت في الصباح فقط بجانب مشروب دافئ كما أن جميع أصناف المعجنات تعتبر اقتصادية السعر وتناسب جميع الطبقات، وعادةً ما يلجأ إليها العمال في الصباح أثناء الذهاب إلي العمل والطلاب أثناء الذهاب إلي المدرسة حتى تسند الجسم فإن المعجنات تحتوي على فيتامينات متعددة تفيد لصحة الجسم، وغير ذلك يمكن تحضيرها بحشوة داخلية مختلفة حسب الرغبة مثل الجبن، أو العسل، والعجوة وغيرهم من الحشوة اللذيذة وللتعرف على طريقة تحضير المعجنات الذهبية يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير المعجنات الذهبية في المنزل طريقة تحضير المعجنات الذهبية في المنزل المقادير: مقدار 500 جرام من الدقيق.

نصف كأس زيت نباتي.

رشة سكر وأخرى من الملح.

ثلاث كأس من الماء الدافئ للعجن.

كأس حليب دافئ أو حليب بودرة مذاب.

ملعقتين كبيرتين مسحوق خميرة.

بيضة مخفوقة. طريقة تحضير المعجنات الذهبية: ذوبان مسحوق الخميرة في كوب مع السكر وتقليبهم حتى الفوران ثم نتركهم لمدة عشر دقائق. تحضير اثنين وعاء ونضع في واحد منهم المكونات الجافة من مكونات الملح والدقيق والبيكنج باودر، والوعاء الاخر نضع فيه الماء والزيت والحليب. نسكب الوعاء الأول على الوعاء الثاني ويتم عجن المكونات باليدين لمدة خمس دقائق حتى يتم ضبط قوام العجين ونتركها تختمر بعد العجن مدة نصف ساعه على الأقل. بعد ذلك يتم تشكيل العجين إلي قطع صغيرة ودوائر ويمكن حشوها بالجبن أو تركها كما هي سادة حسب الرغبة في التذوق ورص الدوائر في الصينية المراد وضع المعجنات بها. أسرار لمعان المعجنات باللون الذهبي: طريقة تحضير المعجنات الذهبية:أسرار لمعان المعجنات باللون الذهبي: يعتبر لمعان المعجنات هو أكثر الأشياء التي تجعلها جذابة لذلك تبحث الأمهات عن ذلك الموضوع ويمكن الحصول على اللمعان بأكثر من طريقة، عن طريق إخفاق بيضة ودهن بها المعجنات من الأعلي أو عن طريق دهن المعجنات بالزيت النباتي النقي حتى تأخذ اللون الذهبي مثل المخابز. الوسوم

إن السبب في جعل المعجنات شهية وقريبة من جميع الاشخاص بمذاقها الرائع الشهي هو تميزها باللون الذهبي اللامع حيث تجذب الأفراد من الصغار والكبار إليها وكذلك تتميز بملمس ناعم هشة لا يسبب أمراض المعدة مما يجعلها وجبه أساسية لدي الكثير من البيوت في الصباح فقط بجانب مشروب دافئ كما أن جميع أصناف المعجنات تعتبر اقتصادية السعر وتناسب جميع الطبقات، وعادةً ما يلجأ إليها العمال في الصباح أثناء الذهاب إلي العمل والطلاب أثناء الذهاب إلي المدرسة حتى تسند الجسم فإن المعجنات تحتوي على فيتامينات متعددة تفيد لصحة الجسم، وغير ذلك يمكن تحضيرها بحشوة داخلية مختلفة حسب الرغبة مثل الجبن، أو العسل، والعجوة وغيرهم من الحشوة اللذيذة وللتعرف على طريقة تحضير المعجنات الذهبية يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير المعجنات الذهبية في المنزل طريقة تحضير المعجنات الذهبية في المنزل المقادير: مقدار 500 جرام من الدقيق.

نصف كأس زيت نباتي.

رشة سكر وأخرى من الملح.

ثلاث كأس من الماء الدافئ للعجن.

كأس حليب دافئ أو حليب بودرة مذاب.

ملعقتين كبيرتين مسحوق خميرة.

بيضة مخفوقة. طريقة تحضير المعجنات الذهبية: ذوبان مسحوق الخميرة في كوب مع السكر وتقليبهم حتى الفوران ثم نتركهم لمدة عشر دقائق. تحضير اثنين وعاء ونضع في واحد منهم المكونات الجافة من مكونات الملح والدقيق والبيكنج باودر، والوعاء الاخر نضع فيه الماء والزيت والحليب. نسكب الوعاء الأول على الوعاء الثاني ويتم عجن المكونات باليدين لمدة خمس دقائق حتى يتم ضبط قوام العجين ونتركها تختمر بعد العجن مدة نصف ساعه على الأقل. بعد ذلك يتم تشكيل العجين إلي قطع صغيرة ودوائر ويمكن حشوها بالجبن أو تركها كما هي سادة حسب الرغبة في التذوق ورص الدوائر في الصينية المراد وضع المعجنات بها. أسرار لمعان المعجنات باللون الذهبي: طريقة تحضير المعجنات الذهبية:أسرار لمعان المعجنات باللون الذهبي: يعتبر لمعان المعجنات هو أكثر الأشياء التي تجعلها جذابة لذلك تبحث الأمهات عن ذلك الموضوع ويمكن الحصول على اللمعان بأكثر من طريقة، عن طريق إخفاق بيضة ودهن بها المعجنات من الأعلي أو عن طريق دهن المعجنات بالزيت النباتي النقي حتى تأخذ اللون الذهبي مثل المخابز.

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