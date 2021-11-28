طريقة عمل النجرسكو بالفراخ مثل المطاعم

تعد طريقة عمل النجرسكو بالفراخ من الوصفات الايطالية اللذيذة والمحبوبة دايما لدي كل من الكبار والصغار. حيث تختلف من وصفه لوصفة وتتعدد النكهات فيها. لذلك سوف نقدم لكم طريقة صنعها من خلال هذا المقال بطريقة سهلة ولذيذة. النجرسكو المكونات احضار دجاجة كاملة مسلوقة ومخليه من العظام.

وضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والزبدة والثوم المعمر شايفز.

اضافة نصف كوب من مرق الدجاج والكريمة الطازجة وجبنة بارميزان مبشورة.

نصف كيس من المعكرونة.

وضع حبة من الفلفل الاحمر المفروم الي مكعبات.

بصلة مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

فص مفروم من الثوم.

اضافة ملح وفلفل ابيض حسب الرغبة.

ثمن ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

وضع جبنة البارميزان للتزيين. طريقة التحضير نقوم بوضع المعكرونة في وعاء واضافة اليها الماء وسلقها الي ما قبل النضج ثم تصفيتها.

وضع زيت الزيتون والزبدة في وعاء واضافة البصل اليه وتشويحه حتى يصل الي اللون الذهبي.

اضافة الثوم الي المكونات مع التحريك.

اضافة الدقيق الي المكونات والتحريك جيدا ثم اضافة مرق الدجاج وترك المكونات على النار حتى تغلي ثم اضافة الكريمة الطازجة وتحريك الخليط جيدا.

نقوم بالتتبيل بالفلفل الابيض والملح وجوزة الطيب ونصف كمية جبنة البارميزان.

اضافة قطع الدجاج المسلوقة الي الصوص مع التحريك ثم اضافة الفلفله الحمراء واضافة المعكرونة المسلوقة للخليط مع التحريك.

تقديم الطبق في صحن عميق ورش الثوم المعمر شايفز المفروم وجبنة البارميزان الي الطبق وتقديمة فورا. طريقة عمل النجرسكو بالدجاج المكونات اعداد اربعمئة غرام من المعكرونة البيني الاصابع.

بصلة متوسطة مقطعة الي ارباع.

أربع قطع من فيليه الدجاج.

ورقتا غار.

وضع كوب من الحليب والكريمة الحامضة.

ربع كوب من الدقيق.

اضافة أربع حبات من الفلفل الاسود الصحيح والهيل الصحيح.

عشر حبات من المشروم المقطع الي شرائح.

ملعقة صغيرة من الملح.

اضافة نصف كوب من الزيتون الاسود او الاخضر المقطع الي شرائح وجبنة الشيدر المبروشة.

كوبان من جبنة الموزاريلا المبروشة. طريقة التحضير وضع كمية كبيرة من الماء في وعاء عميق مع اضافة ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من زيت الذرة ووضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي الماء.

اضافة المعكرونة الي الماء وسلقها مدة عشر دقائق حتى تنضج بشكل تام ثم تصفيتها من الماء ووضعها في طبق عميق.

وضع الدجاج في وعاء ذو قاعدة سمكية واضافة اليه البصل والملح وورق الغار والهيل والفلفل ثم غمر الدجاج بالماء ووضع الوعاء على نار متوسطة وترك الدجاج على النار مدة اربعين دقيقة حتى ينضج بشكل تام.

نقوم بإخراج الدجاج من المرق وتصفية المرق من اية شوائب ثم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم.

وضع الكريمة والحليب في قدر ذو حجم متوسط وسميك القاعدة واضافة مقدار كوبين من مرق الدجاج واضافة الدقيق وتحريك المواد بالمضرب اليدوي حتى يذوب الدقيق.

وضع القدر على نار متوسطة والتحريك باستخدام ملعقة خشبية حتى يغلي الحليب وتتكون صلصة بيضاء ناعمة ومتجانسة بشاميل.

تثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن وتسخينه على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية ثم تجهيز طبق فرن بحجم متوسط.

اضافة ثلث كمية الصلصة على المعكرونة والتقليب بملعقة حتى تختلط الصلصة مع المعكرونة.

سكب نصف كمية المعكرونة في الطبق وتوزيع الدجاج عليه وتوزيع نصف كمية الموزاريلا والشيدر ثم اضافة باقي المعكرونة وادخال الطبق للفرن مدة ربع ساعة حتى تصبح باللون الذهبي. النجرسكو المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل النجرسكو بالدجاج المكوناتطريقة التحضير الوسوم

تعد طريقة عمل النجرسكو بالفراخ من الوصفات الايطالية اللذيذة والمحبوبة دايما لدي كل من الكبار والصغار. حيث تختلف من وصفه لوصفة وتتعدد النكهات فيها. لذلك سوف نقدم لكم طريقة صنعها من خلال هذا المقال بطريقة سهلة ولذيذة. النجرسكو المكونات احضار دجاجة كاملة مسلوقة ومخليه من العظام.

وضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والزبدة والثوم المعمر شايفز.

اضافة نصف كوب من مرق الدجاج والكريمة الطازجة وجبنة بارميزان مبشورة.

نصف كيس من المعكرونة.

وضع حبة من الفلفل الاحمر المفروم الي مكعبات.

بصلة مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

فص مفروم من الثوم.

اضافة ملح وفلفل ابيض حسب الرغبة.

ثمن ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

وضع جبنة البارميزان للتزيين. طريقة التحضير نقوم بوضع المعكرونة في وعاء واضافة اليها الماء وسلقها الي ما قبل النضج ثم تصفيتها.

وضع زيت الزيتون والزبدة في وعاء واضافة البصل اليه وتشويحه حتى يصل الي اللون الذهبي.

اضافة الثوم الي المكونات مع التحريك.

اضافة الدقيق الي المكونات والتحريك جيدا ثم اضافة مرق الدجاج وترك المكونات على النار حتى تغلي ثم اضافة الكريمة الطازجة وتحريك الخليط جيدا.

نقوم بالتتبيل بالفلفل الابيض والملح وجوزة الطيب ونصف كمية جبنة البارميزان.

اضافة قطع الدجاج المسلوقة الي الصوص مع التحريك ثم اضافة الفلفله الحمراء واضافة المعكرونة المسلوقة للخليط مع التحريك.

تقديم الطبق في صحن عميق ورش الثوم المعمر شايفز المفروم وجبنة البارميزان الي الطبق وتقديمة فورا. طريقة عمل النجرسكو بالدجاج المكونات اعداد اربعمئة غرام من المعكرونة البيني الاصابع.

بصلة متوسطة مقطعة الي ارباع.

أربع قطع من فيليه الدجاج.

ورقتا غار.

وضع كوب من الحليب والكريمة الحامضة.

ربع كوب من الدقيق.

اضافة أربع حبات من الفلفل الاسود الصحيح والهيل الصحيح.

عشر حبات من المشروم المقطع الي شرائح.

ملعقة صغيرة من الملح.

اضافة نصف كوب من الزيتون الاسود او الاخضر المقطع الي شرائح وجبنة الشيدر المبروشة.

كوبان من جبنة الموزاريلا المبروشة. طريقة التحضير وضع كمية كبيرة من الماء في وعاء عميق مع اضافة ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من زيت الذرة ووضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي الماء.

اضافة المعكرونة الي الماء وسلقها مدة عشر دقائق حتى تنضج بشكل تام ثم تصفيتها من الماء ووضعها في طبق عميق.

وضع الدجاج في وعاء ذو قاعدة سمكية واضافة اليه البصل والملح وورق الغار والهيل والفلفل ثم غمر الدجاج بالماء ووضع الوعاء على نار متوسطة وترك الدجاج على النار مدة اربعين دقيقة حتى ينضج بشكل تام.

نقوم بإخراج الدجاج من المرق وتصفية المرق من اية شوائب ثم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم.

وضع الكريمة والحليب في قدر ذو حجم متوسط وسميك القاعدة واضافة مقدار كوبين من مرق الدجاج واضافة الدقيق وتحريك المواد بالمضرب اليدوي حتى يذوب الدقيق.

وضع القدر على نار متوسطة والتحريك باستخدام ملعقة خشبية حتى يغلي الحليب وتتكون صلصة بيضاء ناعمة ومتجانسة بشاميل.

تثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن وتسخينه على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية ثم تجهيز طبق فرن بحجم متوسط.

اضافة ثلث كمية الصلصة على المعكرونة والتقليب بملعقة حتى تختلط الصلصة مع المعكرونة.

سكب نصف كمية المعكرونة في الطبق وتوزيع الدجاج عليه وتوزيع نصف كمية الموزاريلا والشيدر ثم اضافة باقي المعكرونة وادخال الطبق للفرن مدة ربع ساعة حتى تصبح باللون الذهبي. النجرسكو المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل النجرسكو بالدجاج المكوناتطريقة التحضير

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