السينابون الملفوف بالقرفة بحرفية كبرى المحلات المتخصصة في صناعته

يعتبر السينابون من أكثر أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص خصوصًا الأطفال، فترغب كل أم في أن تحضر الحلويات لأطفالها بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج، فيعتبر الأطفال هم أكثر الفئات التي تحب الحلوى.

وحلوى السينابون هي عبارة عن لفائف العجين بالزبدة، وتعتبر القرفة مكون أساسي لإعداده حيث تكسبه الرائحة الشهية والمذاق الطيب وإليكم في هذا المقال طريقة تحضير السينابون في المنزل بحرفية عالية تجعلك لا تفرق بينه وبين الجاهز المشترى من كبرى المحلات المتخصصة لصناعته وبيعه.

طريقة السينابون

يتم تحضير السينابون بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير التي تستخدم في تحضير السينابون.

أربعة كؤوس من الدقيق. نصف كوب من الحليب. أربعة ملاعق من الخميرة الفورية. ثلث كأس من الزبدة. بيضة واحدة. ثلث كأس من السكر. رشة من الملح.

زبدة. أربعة ملاعق من القرفة. كأس إلا ربع من السكر.

كأس ونصف من السكر البني. رشة من الملح. كأس ونصف من جوز البيكان. نصف كأس من الزبدة. ربع كأس من شراب الزبدة.

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يتم تحضير السينابون بخطوات سهلة وسريعة للغاية ونظرًا لرغبة الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضيره سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير السينابون في المنزل

الحصول على إناء ويتم وضع فيه جميع مقادير العجين ما عدا الدقيق ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض بالاعتماد على الخفاقة اليدوية. بعد ذلك يتم إضافة كأسين من الدقيق مع تقليب المكونات لحين أن يختلطوا. القيام بإضافة الكمية المتبقية من الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن لحين أن يتكون إليكم عجين أملس. الحصول على إناء مدهون بالزيت ويتم وضع العجينة وتغطيتها ثم تركها لمدة ساعة لحين أن يتضاعف حجم العجينة وتخميرها. يتم عجن العجينة مرة أخرى من أجل إخراج الهواء منها ثم تركها لمدة أربعين دقيقة. القيام بفرد العجينة على شكل مستطيل.

يتم دهن وجه العجينة بالزبدة ثم يتم رشها بالقرفة المطحونة مع السكر البودرة.

يتم لف العجينة على شكل أسطوانة ثم يتم تقطيعها لسمك مناسب كسمك السينابون المتعارف عليه. تترك عجينة السينابون بالقرفة والسكر جانباً حتى يتم تحضير الصوص. الحصول على مقادير الصوص ووضعها في إناء ثم رفعها على النار وتقلب باستمرار لحين أن يتغير لونها إلى البني. يتم الحصول على القوالب ذات الجدار المنخفض لتسوية السينابون ودهنها بالزبدة، يتم وضع الصلصة في القوالب. يتم رص العجينة المشكلة على شكل أسطواني. يتم ترك العجينة في الثلاجة لمدة أربعين دقيقة ثم وضعهم في الفرن لمدة خمسة وثلاثين دقيقة حتى يحمر الوجه ويصبح ذهبي. يقدم السينابون مزين بالسكر بجوار المشربات وبألف هنا.

أربعة ملاعق كبيرة حليب بودرة. ملعقة كبيرة بيكينج باودر. كوب جبن كريمي سائل. نصف كوب حليب كامل الدسم. ملعقة كبيرة قرفة. كوب زيت نباتي صافي. ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو بودرة. كوبان من الماء الدافئ. كوب ونصف الكوب من السكر. ملعقة كبيرة خميرة فورية. نصف ملعقة صغيرة ملح ناعم. كوبان ونصف الكوب من الدقيق. نصف كوب سكر بودرة كوب صوص شوكولاتة.

يتم تحضير وعاء ويتم خلط الزيت مع الخميرة والحليب البودرة والسكر البودرة والقليل من الملح والبيكينج باودر والدقيق بعد نخله. يتم عجن العجينة لمدة عشر دقائق على الأقل ثم تترك العجينة لتتخمر لمدة ساعة ونصف الساعة على الأقل. تقطع العجينة إلى كرات صغيرة ثم يتم فردها على سطح أملس مرشوش بالدقيق.

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