طريقة عمل المنين المصري المقرمش بالسمسم المفيد والمغذي للجسم

طريقة عمل المنين المصري المسلية في المنزل بدون أي مجهود، ويعتبر من أنواع الحلويات المصرية المشهورة التي يمكن القيام بعملها في كثير من المناسبات والأعياد السعيدة، ويعد من الأشياء التي لها عدة طرق مختلفة تتغير من مطبخ لآخر حيث يختلف في المقادير ويمكن حشوة بالعجوة أو تركه سادة بدون أي إضافات، وهذه المخبوزات لذيذة وشيقة ونقوم بتناولها في جميع الأوقات وخاصة عندما نريد شئ للتحلية أو على الإفطار، والآن سوف نعرض على كل مشاهدينا ومتابعينا مكونات عمل المنين المصري وكيفية تنفيذه بسهولة في المنزل بدون فشل.

مكونات عمل المنين المصري

تعتبر مكونات عمل المنين المصري من المكونات العادية التي تدخل معظم الحلويات فهيا بنا نتعرف عليها بكل تفصيل وهي كما يلي:-

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كيلو من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

نصف كوب من الزيت الساخن.

ملعقة صغيرة من السكر.

٢ كوب من السمنة الذائبة.

ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

ريحة كحك ( ٢ ملعقة صغيرة ).

حشوة العجوة.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذه القراقيش من أجمل المخبوزات المسلية اللذيذة التي نتناولها في جميع الأوقات والطريقة هي كالآتي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء الدافئ والسكر والخميرة ونقلبهم مع بعض ونترك الخليط حتى يخمر. ننخل الدقيق جيداً في إناء العجن ونقلب به الملح واليانسون والشمر والسمسم وريحة الكحك. ثم نقلب جميع المكونات مع بعض حتى تتجانس، ثم نذيب السمن مع الزيت ونضيفهم على هذا الخليط. نحرك هذه المكونات باستخدام الملعقة حتى يبرد ثم نفرك الخليط باليد. بعد ذلك نضيف عليهم خليط الخميرة ونعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة. نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يخمر في مكان دافئ. ثم نقطع العجينة ونفردها على شكل إسطواني ونحشيها بالعجوة، ونغلقها ونضغط عليها ونقطعها على شكل أصابع بالسكين. نرص العجين في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج تماماً.

مكونات وطريقة عمل الحشوة

سوف نتعرف ببساطة على مكونات الحشوة وطريقة عملها وهي كما يلي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

سمسم محمص ( ٢ ملعقة كبيرة ).

الطريقة

نقوم بفرم العجوة فرماً جيداً حتى تصبح ناعمة، ثم نضع عليها السمسم والقرفة والسمن ونقلب المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، بعد ذلك تصبح الحشوة جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل المنين بالملبن

تختلف طريقة عمل المنين على حسب رغبة كل شخص والآن سوف نعرض مكونات وطريقة عمل المنين بالملبن وهي كالآتي:-

المكونات

كوب لبن دافئ.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ربع كيلو ملبن.

نصف كيلو دقيق.

كوب إلا ربع زيت.

سمسم.

ملعقة كبيرة سكر.

الطريقة