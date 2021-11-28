كرات حلى السميد حلويات رائعة كوني مميزة في مطبخك بأسرار الحلواني

كرات حلى السميد حلويات سريعة سهلة، دقيق السميد يصنع منه الكثير من الحلويات الرائعة لأنه له قوام خاص يجعل طعم الحلى رائع ومميز بطعم شهي، كرات السميد يمكن لكل ربة منزل تحضيره فكل مكوناته بسيطة ومتداولة في كل منزل وسنعد حلى سميد معكم على طريقة التركية المميزة وسنزيد عليها بعض التكات من وصفات الحلواني لتكون مميزة، كما أن حلى كرات السميد تمد الجسم بالطاقة اللازمة له وتبعث الشعور بالدفء في ليالي الشتاء الباردة فتابعوا معنا لنتعرف عليها. طريقة كرات حلى سميد سريعة بأسرار الحلواني نحتاج إلى عدد 2 كوب دقيق ونصف الكوب. عدد 2 كوب ونصف من دقيق السميد. عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كوب حليب رائب أو نصف كوب لبن زبادي. نصف كوب زيت نباتي. 3/4 كوب جوز هند ناعم. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. مكونات عسل تسقية كرات سميد كوب ونصف من السكر. كوب من الماء. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة إعداد حلى كرات سميد بالعسل في وعاء العجن قومي بوضع البيض مع الحليب والفانيليا والزيت وتخفق كل المكونات تلك مع بعضها جيدا.

ثم يضاف عليهم المكونات الجافة من دقيق سميد وجوز الهند والبيكنج بودرة ويفضل نخل البيكنج بودر والدقيق.

ثم تعجن تلك مكونات مع بعضها مع عجن المستمر حتى تكون عجينة ناعمة طرية، من المفضل عدم وضع كل كمية الدقيق.

لكي لا تحصلي على عجينة جافة ولكن ضعي الدقيق بشكل تدريجي مع عجن مستمر حتى تشعري بأن العجينة لا تحتاج إليه.

ثم يشكل العجينة على شكل كرات حتى تنتهي من كل الكمية ثم أغمسي الكرات في السميد الناعم وترص الكرات في صينية.

لابد من أن تكون الصينية مبطنة بورق الزبدة، قبل رص عليها كرات حلى سميد وتخبز في الفرن بحرارة عالية حتى تنضج تأخذ لون ذهبي.

ثم بعد أن تخرج من الفرن لابد من تغطس في عسل أو شربات ثقيل القوم وهي ساخنة وترص في طبق التقديم.

لتزيين الوجه يضاف عليه مكسرات على حسب الرغبة أو شوكولاته مبشورة أو القليل من الكاكاو البودرة. طريقة كرات حلى سميد سريعة بأسرار الحلوانيمكونات عسل تسقية كرات سميدطريقة إعداد حلى كرات سميد بالعسل الوسوم

كرات حلى السميد حلويات سريعة سهلة، دقيق السميد يصنع منه الكثير من الحلويات الرائعة لأنه له قوام خاص يجعل طعم الحلى رائع ومميز بطعم شهي، كرات السميد يمكن لكل ربة منزل تحضيره فكل مكوناته بسيطة ومتداولة في كل منزل وسنعد حلى سميد معكم على طريقة التركية المميزة وسنزيد عليها بعض التكات من وصفات الحلواني لتكون مميزة، كما أن حلى كرات السميد تمد الجسم بالطاقة اللازمة له وتبعث الشعور بالدفء في ليالي الشتاء الباردة فتابعوا معنا لنتعرف عليها. طريقة كرات حلى سميد سريعة بأسرار الحلواني نحتاج إلى عدد 2 كوب دقيق ونصف الكوب. عدد 2 كوب ونصف من دقيق السميد. عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كوب حليب رائب أو نصف كوب لبن زبادي. نصف كوب زيت نباتي. 3/4 كوب جوز هند ناعم. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. مكونات عسل تسقية كرات سميد كوب ونصف من السكر. كوب من الماء. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة إعداد حلى كرات سميد بالعسل في وعاء العجن قومي بوضع البيض مع الحليب والفانيليا والزيت وتخفق كل المكونات تلك مع بعضها جيدا.

ثم يضاف عليهم المكونات الجافة من دقيق سميد وجوز الهند والبيكنج بودرة ويفضل نخل البيكنج بودر والدقيق.

ثم تعجن تلك مكونات مع بعضها مع عجن المستمر حتى تكون عجينة ناعمة طرية، من المفضل عدم وضع كل كمية الدقيق.

لكي لا تحصلي على عجينة جافة ولكن ضعي الدقيق بشكل تدريجي مع عجن مستمر حتى تشعري بأن العجينة لا تحتاج إليه.

ثم يشكل العجينة على شكل كرات حتى تنتهي من كل الكمية ثم أغمسي الكرات في السميد الناعم وترص الكرات في صينية.

لابد من أن تكون الصينية مبطنة بورق الزبدة، قبل رص عليها كرات حلى سميد وتخبز في الفرن بحرارة عالية حتى تنضج تأخذ لون ذهبي.

ثم بعد أن تخرج من الفرن لابد من تغطس في عسل أو شربات ثقيل القوم وهي ساخنة وترص في طبق التقديم.

لتزيين الوجه يضاف عليه مكسرات على حسب الرغبة أو شوكولاته مبشورة أو القليل من الكاكاو البودرة. طريقة كرات حلى سميد سريعة بأسرار الحلوانيمكونات عسل تسقية كرات سميدطريقة إعداد حلى كرات سميد بالعسل

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