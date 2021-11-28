أحلي طعم لطاجن ام علي بالمكسرات بخطوات سهلة وبسيطة

يعتبر طبق ام علي من احلي واطعم اطباق الحلويات التي تنال اعجاب عدد كبير من الناس لانها من الاطباق المميزة بمذاق رائع وجذاب، حيث ان هذه الوصفة تكون معروفة منذ القدم لذلك تكون من ضمن الحلويات البسيطة والتي لا تحتوي علي مقادير كثيرة فهي وصفة اقتصادية وغير مكلفة، فقد توجد عدة طرق لعمل طاجن ام علي فيمكن عملها باستخدام الجلاش او باستخدام عجينة الباف باستري وممكن ان نضيف اليها بعض من المكسرات المجروشة سواء فول سوداني او فستق او لوز ولكن هذا علي حسب الرغبة، ف مكونات عمل طاجن ام علي كمية من عجينة الباف باستري.

كوب واحد كبير من الحليب البودر.

كوب واحد صغير من السكر.

لتر من الماء.

رشة من الفانيليا البودر.

نصف كوب صغير من القشطة.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة. طريقة تحضير طاجن ام علي لابد من تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخين الفرن جيدا ثم نحضر صينية مناسبة ونضع بها كمية من عجينة الباف باستري، ثم نضعها في الفرن ونتركها حوالي عشر دقائق وبعد ذلك نقوم باخراجها من الفرن.

ثم نقوم بوضع اناء مناسب علي النار ونضع به كوب واحد كبير من الحليب البودر ثم نضيف كوب واحد صغير من السكر، وبعد ذلك نضع لتر من الماء ونقوم بتقليبهم جيدا وقبل غليان هذا الخليط نضع رشة من الفانيليا البودر.

ثم نجهز طاجن ونضع به ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة ونقوم بتغليف الطاجن جيدا في القاع وعلي الجوانب، ونضيف في هذا الطاجن قطع من عجينة الباف باستري ولابد من تقطيعها او تكسيرها علي شكل مكعبات صغيرة الحجم.

ثم نضيف الي عجينة الباف باستري كمية مناسبة من المكسرات المجروشة والكمية علي حسب الرغبة، وبعد ذلك نضع خليط الحليب والماء والسكر والفانيليا وفي النهاية نقوم بوضع نصف كوب كبير من القشطة.

وبعد ذلك نقوم بادخال هذا الطاجن في اتلفرن ونتركه لمدة ربع او ثلث ساعة تقريبا ثم يتم اخراجه وتقديمه. مكونات عمل طاجن ام عليطريقة تحضير طاجن ام علي الوسوم

يعتبر طبق ام علي من احلي واطعم اطباق الحلويات التي تنال اعجاب عدد كبير من الناس لانها من الاطباق المميزة بمذاق رائع وجذاب، حيث ان هذه الوصفة تكون معروفة منذ القدم لذلك تكون من ضمن الحلويات البسيطة والتي لا تحتوي علي مقادير كثيرة فهي وصفة اقتصادية وغير مكلفة، فقد توجد عدة طرق لعمل طاجن ام علي فيمكن عملها باستخدام الجلاش او باستخدام عجينة الباف باستري وممكن ان نضيف اليها بعض من المكسرات المجروشة سواء فول سوداني او فستق او لوز ولكن هذا علي حسب الرغبة، ف مكونات عمل طاجن ام علي كمية من عجينة الباف باستري.

كوب واحد كبير من الحليب البودر.

كوب واحد صغير من السكر.

لتر من الماء.

رشة من الفانيليا البودر.

نصف كوب صغير من القشطة.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة. طريقة تحضير طاجن ام علي لابد من تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخين الفرن جيدا ثم نحضر صينية مناسبة ونضع بها كمية من عجينة الباف باستري، ثم نضعها في الفرن ونتركها حوالي عشر دقائق وبعد ذلك نقوم باخراجها من الفرن.

ثم نقوم بوضع اناء مناسب علي النار ونضع به كوب واحد كبير من الحليب البودر ثم نضيف كوب واحد صغير من السكر، وبعد ذلك نضع لتر من الماء ونقوم بتقليبهم جيدا وقبل غليان هذا الخليط نضع رشة من الفانيليا البودر.

ثم نجهز طاجن ونضع به ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة ونقوم بتغليف الطاجن جيدا في القاع وعلي الجوانب، ونضيف في هذا الطاجن قطع من عجينة الباف باستري ولابد من تقطيعها او تكسيرها علي شكل مكعبات صغيرة الحجم.

ثم نضيف الي عجينة الباف باستري كمية مناسبة من المكسرات المجروشة والكمية علي حسب الرغبة، وبعد ذلك نضع خليط الحليب والماء والسكر والفانيليا وفي النهاية نقوم بوضع نصف كوب كبير من القشطة.

وبعد ذلك نقوم بادخال هذا الطاجن في اتلفرن ونتركه لمدة ربع او ثلث ساعة تقريبا ثم يتم اخراجه وتقديمه. مكونات عمل طاجن ام عليطريقة تحضير طاجن ام علي

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