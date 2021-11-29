كيكة الزبادي الاسفنجي بالخلاط أفضل كيك على الاطلاق هاشة وخفيفة جدًا بأقل مقادير

طريقة عمل كيكة الزبادي الاسفنجي، التي تتميز بأنها من الكيكات الناعمة والهشة جداً، وكذلك سهلة وسريعة في التحضير وغير مكلفة فمعظم المقادير الخاصة بها توجد في كل البيوت المصرية، وتقدم في الفطار مع كوب الشاى باللبن أو للضيوف في العزائم والمناسبات، كما تصلح للأطفال في عمر سنة مع عدم الإفراط في تناولها لأنها دسمة للغاية.

مكونات كيكة الزبادي الاسفنجي

تتكون كيكة الزبادي من مكونات سهلة وتكلفتها بسيطة، ويوجد معظمها في البيت ولا يكلفك الأمر سوى شراء بعض الطلبات البسيطة، حيث تتكون من التالـــــي:

2 كوب من الدقيق الخاص بالحلويات.

2 علبة من الزبادي كاملة الدسم.

كوب من السكر الناعم.

كوب من زيت الذرة.

3 حبات من البيض.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ثم ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

وملعقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة من الملح.

كريم شانتيه مخفوق.

فواكه حسب الرغبة للتزيين.

أولاً نحضر بولة نضع بها البيض ونضيف عليه السكر ونقوم بالتقليب بالمضرب الكهربائي.

ثانياً نضيف الزبادي ونقلب الخليط ثم رشه الملح والفانيليا والزيت تدريجياً مع استمرار التقليب.

ثالثاً نبدأ بإضافة الدقيق للخليط ومعه البيكنج باودر والبيكنج صودا مع استمرار التقليب حتى تختلط المكونات وتمتزج جيداً.

كما نقوم بتجهيز قالب الكيك وندهنه بالمادة الدهنية المناسبة، ونبدأ بصب العجين به باستخدام الإسباتيولا حتى لا يتواجد عجين عالق في البولة.

وتدخل الفرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة من 30 – 45 دقيقة.

ثم نختبرها بعود خشبي بعد المدة المحددة، ونخرجها من الفرن وتقلب على طبق التقديم.

ونتركها تبرد ثم نبدأ في تزينها بتغطيتها بالكريم شانتيه والفواكه بشكل جميل ومنسق.

يجب استخدام عبوتين من الزبادي الحجم الصغير. كما يجب استخدام الفانيليا السائلة فتكون نفاذة أكثر من الأكياس، مع مراعاة عدم الإكثار منها لكي لا تتحول للمذاق المر. لا يمكن اختبار نضج الكيكة قبل أن يمر مدة 35 دقيقة، وإذا لم يكتمل نضجها يجب تركها لنهاية المدة 45 دقيقة.

نحضر كيس من الكريم شانتيه الخام ونصف كوب من السكر الباودر وكوب لبن مثلج.

ونقوم بوضع جميع المكونات في البولة ونخفقهم باستخدام المضرب الكهربائي.

كما نقوم بتذوقه إذا كان يحتاج للسكر نضيف إليه سكر.

بينما كان قوامه ثقيل يتم تخفيفه بإضافة القليل من اللبن.

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