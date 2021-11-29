احذروا سم قاتل.. هذا الجزء من الدجاج تخلصوا منه فورا والسبب صادم وخطير !!

رغم أن الدجاج من الأطعمة الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الجميع ويحبها الكبار والصغار حتى أنها تطغى على طعم اللحوم، إلا أنه هناك بعض الأشيء التي لا بد من الاهتمام بها عند طهي الدجاج ختى لا تسبب أي خطورة على الأسرة وتعرضهم للخطر فالدجاج رغم أنه مفيد جدًا لجسم الإنسان لأنه غني بالبروتين إلا أنه يحتوي على بعض الأشياء الخطيرة التي لا بد من الانتباه لها وهذه الأشياء الخطيرة غالبًا تتمركز في بعض القطع الموجودة في الدجاج وتكون غير صالحة للأكل لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على بعض القطع الموجودة في الدجاج والتي لا بد من التخلص منها وعدم تناولها.

قطع موجودة في الدجاج لا بد من التخلص منها

توجد بعض القطع الموجودة في الدجاج والتي لا بد من التخلص منها وعدم تناولها بسبب الأضرار التي تحتوي عليها وهذه الأجزاء هي:

ذيل الدجاجة وهو قطعة موجودة في نهاية الدجاجة وتحتوي على الكثير من الطفيليات والبكتيريا الضارة والتي يمكن أن تسبب أمراض قوية للجهاز الهضمي.

رئة الدجاجة تحتوي على الكثير من أنواع البكتيريا الرطبة التي لا يمكن التخلص منها سريعًا لذلك من الأفضل الابتعاد عنها وعدم تناولها حتى لا تسبب للجسم الأضرار والسموم.

رأس الدجاجة من قطع الدجاج الغنية بالسموم والتي يمكن أتؤدي إلى إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض لذلك لا بد من التخلص منها.

جلد الدجاج ينصح بعد تناوله لأنه يحتوي على سعرات حرارية كبيرة.

الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج وإزالة الأجزاء الضارة منه

حتى نحصل على دجاجة خالية من أي أضرار أو مشاكل لا بد أن نحرص على إزالة الأجزاء القاتلة من الدجاج أثناء غسلها وذلك باتباع الخطوات التالية: