بمعلقة شطة اعملي ألذ حمص شام في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

يعتبر حمص الشام من الأكلات المحببة لدي كثير من الأشخاص كبار السن او صغار السن فهذه الأكلة تعد من ضمن الأكلات الشتوية التي يتناولها الجميع في هذا الفصل وخاصة عندما يكون الجو بارد، فهي تتميز بطعم لذيذ وشهي وجميع الأطفال يفضلون شرائها من المطاعم ولهذا السبب تقوم بعض الأمهات بعمل حمص الشام في المنزل خوفا علي صحة أطفالهم، لذلك في هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة تحضير حمص الشام بمكونات سهلة وخطوات بسيطة.

فطريقة عمل حمص الشام سهلة جدا وسريعة ولا تحتوي علي مكونات كثيرة فجميع مكوناته موجودة ومتوافرة في اي مطبخ، وهذه الاكلة يمكن تناولها في اي وقت من الاوقات فممكن ان يتم تناولها في وجبة الافطار او في وجبة الغذاء او في العشاء، حيث ان حمص الشام مفيد جدا بالنسبة لصحة الانسان بسبب احتوائه علي الكثير من الفيتامينات والمعادن وبعض العناصر المفيدة مثل البوتاسيوم.

نصف كيلو من حمص الشام.

بصلة واحدة كبيرة.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشه بسيطة من الشطة علي حسب الرغبة.

ماء علي حسب الاحتياج.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

قومي بتحضير الحمص من خلال تنقيته جيدا لإزالة أي شوائب موجودة به ثم يتم غسله جيدا للتخلص من أي أتربة متعلقة به، ثم يتم تجهيز إناء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء المغلي ثم نضع الحمص في هذا الإناء ونقوم بتغطيته ونتركه لمدة ليلة كاملة.

وفي اليوم التالي يتم تجهيز وعاء ونضعه علي النار ونتركه حتي غليان الماء ثم نضع الحمص.

ونترك الحمص علي النار حوالي ساعة تقريبا وقبل تسوية الحمص يمكن إن نضيف البصل الذي يتم تقطيعه علي شكل مكعبات صغيرة الحجم، ثم نضيف ثلاث فصوص من الثوم المقطع علي شكل قطع صغيرة الحجم.

وبعد ذلك قومي بوضع ملعقة كبيرة من الكمون ثم نضع ملعقة كبيرة من الملح مع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ونترك كل هذا مع الحمص لمدة نصف ساعة تقريبا حتي يتم تسوية الحمص جيدا، وبعد ذلك يتم رفع الحمص من علي النار.

وبعد ذلك يتم تقديمه بوضعه في طبق مناسب ومن الممكن إن نضيف إليه رشه من الشطة وهي تكون علي حسب الرغبة ومن الممكن أيضا ان نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون، فممكن إن نقدم بجانب حمص الشام خبز محمص.

يساعد علي فقدان الوزن لذلك أغلب السيدات تستخدمه في التخسيس.

يساعد في تنظيم الجهاز الهضمي لاحتواء الحمص علي الياف تساعد علي ليونه البراز.

يساعد علي التقليل من هشااشه العظام لانه يحتوى علي الحديد والكاليوم.

يعتبر الحمص مصدر مفيد للاشخاص النباتيين لحتواءه علي عناصر غذائية.

يحمى من الإصابة بامراض القلب .

مكونات عمل حمص الشامطريقة عمل حمص الشامفوائد تناول الحمص