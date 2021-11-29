طريقة عمل كريم الخميرة السحري لتبيض البشره وتسمين الخدود بسرعة البرق

طريقة عمل كريم الخميرة لتبييض البشرة، كل سيدة تبحث عن جمال بشرتها، للتخلص من مشاكل البشرة من البقع الداكنة والهالات السوداء والبثور وحب الشباب، الذي يؤثر على البشرة وعلى جمالها، فيرغبون في الحصول على بشرة بيضاء صافية، فهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في حل جميع مشاكل البشرة وتفتيحها بسرعة ومنها الخميرة فهي تعمل على تفتيح البشره وتوحيد لونها.

طريقة عمل كريم الخميرة السحري لتبيض البشره وتسمين الخدود

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك مزج الخميرة مع ماء الورد حتي تذوب الخميرة بشكل تام، ثم عليك إضافة الزبادي مع التقليب الجيد لها حتي تمتزج المكونات، ثم يتم إضافة النشا ونقلب جيداً حتي نحصل على قوام كريمي، نقوم بغسل الوجه وتجفيفه تقوم بدهن الوجه بالكريم ويترك لمدة ساعة ونصف ويتم غسلة بالماء الفاتر وستلاحظين الفرق بنفسك عليك الاستمراى على هذه الوصفة.

طريقة عمل كريم الخميرة لتسمين الخدود بسرعة البرق

المكونات

ملعقتان من الخميرة.

ملعقتان من عسل النحل.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة من ماء الورد.

كبسولتين من فيتامين e.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بإحضار وعاء ووضع الخميرة ثم أضيفي العسل، وأضيفي الزبادي وماء الورد وفيتامين e، ثم عليك تقليب المكونات جيداً، قومي بتوزيع الخليط على الوجه وتركه لمدة نصف ساعة، ثم أغسلي وجهك بالماء الفاتر عليك تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة بالأسبوع لكي تحصلي على نتيجة مبهرة.

الخميرة والحلبة لتبيض البشره وتوحيد لونها

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من مسحوق الحلبة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بخلط المكونات حتي تتجانس، ثم قومي بتوزيع الخليط على المنطقة التي ترغبين في تفتيحها، عليك ترك الخليط لمدة 20 دقيقة مع التدليك في حركة دائرية، عليك تكرار هذه الوصفة بشكل يومي قبل النوم ليساعدك على تفتيح بشرتك بشكل سريع، لأنه يحتوي على مواد طبيعية فعالة تساعد في حل مشاكل البشرة وتفتيحها والقضاء على البقع الداكنة.