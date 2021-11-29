بدون كيماويات صبغة طبيعية للشعر باللون الأحمر وبمكونات موجودة في بيتك

اللون الأحمر من الألوان الجريئة وهو مناسب لجميع أنواع البشرة وفي بعض الأوقات تحتاج السيدات إلى تغيير لون شعرها بطريقة صحية بدلا من الذهاب إلى صالونات التجميل التي تستخدم صبغات تحتوي على مواد كيميائية، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم صبغ الشعر باللون الاحمر بمكونات طبيعية في البيت فتابعونا. صبغ الشعر باللون الاحمر صبغ الشعر باللون الاحمر المكونات: صبغة باللون الأحمر خالية من الأمونيا.

زجاجة أكسجين.

فازلين طبي.

فرشاة صبغة. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به عبوة صبغة باللون الأحمر مع زجاجة أكسجين يمكن زيادة الكمية أو نقصها على حسب طول الشعر. نخلط المكونات حتى تتجانس ونضعها على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة بداية من الجذور وحتى الأطراف. وقبل وضع الصبغة يجب دهن مقدمة الرأس وحولها بالفازلين لحمايتها من الصبغة ويجب أن يكون قوام الصبغة مثل المعجون وليس سائل. يجب عدم وضع الصبغة على شعر مبلل ينصح بأن يكون الشعر جاف تماما بعد ذلك نضع الصبغة على الشعر بالكامل. يغطي الشعر بكيس بلاستيكي ونترك الصبغة عليه لمدة 20 دقيقة ثم نصبغ الجذور ونتركها لمدة 10 دقائق أخرى حتى تأخذ نفس لون الشعر. بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ثم نضع البلسم ونتركه على الشعر لمدة 5 دقائق حتى يصبح ناعم ثم يجفف بمنشفة قطنية. صبغ الشعر باللون الأحمر بالحناء صبغ الشعر باللون الأحمر بالحناء المكونات: كمية مناسبة من الحناء.

كوب من مغلي الكركديه.

ملعقة من زيت الزيتون.

معلقة من دم الغزال. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بوضع كمية مناسبة من الكركديه في كوب وربع من الماء ويرفع على النار حتى الغليان ثم نتركه جانبا حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة. نضع الحنة في وعاء ونضيف إليها ملعقة من زيت الزيتون ومعلقة من دم الغزال ونعجنها بمغلي الكركديه للحصول على عجينة متماسكة. نقسم الشعر إلى 4 أجزاء ونضع الحنة على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة حتى يغطي الشعر بالكامل ثم تغطي بقبعة الاستحمام ونتركه لمدة 5 ساعات. نغسل الشعر بالماء الفاتر وشامبو مخفف أو بلسم ثم يجفف في الهواء الطلق وسوف تندهشي من النتيجة. الوسوم

اللون الأحمر من الألوان الجريئة وهو مناسب لجميع أنواع البشرة وفي بعض الأوقات تحتاج السيدات إلى تغيير لون شعرها بطريقة صحية بدلا من الذهاب إلى صالونات التجميل التي تستخدم صبغات تحتوي على مواد كيميائية، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم صبغ الشعر باللون الاحمر بمكونات طبيعية في البيت فتابعونا. صبغ الشعر باللون الاحمر صبغ الشعر باللون الاحمر المكونات: صبغة باللون الأحمر خالية من الأمونيا.

زجاجة أكسجين.

فازلين طبي.

فرشاة صبغة. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به عبوة صبغة باللون الأحمر مع زجاجة أكسجين يمكن زيادة الكمية أو نقصها على حسب طول الشعر. نخلط المكونات حتى تتجانس ونضعها على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة بداية من الجذور وحتى الأطراف. وقبل وضع الصبغة يجب دهن مقدمة الرأس وحولها بالفازلين لحمايتها من الصبغة ويجب أن يكون قوام الصبغة مثل المعجون وليس سائل. يجب عدم وضع الصبغة على شعر مبلل ينصح بأن يكون الشعر جاف تماما بعد ذلك نضع الصبغة على الشعر بالكامل. يغطي الشعر بكيس بلاستيكي ونترك الصبغة عليه لمدة 20 دقيقة ثم نصبغ الجذور ونتركها لمدة 10 دقائق أخرى حتى تأخذ نفس لون الشعر. بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ثم نضع البلسم ونتركه على الشعر لمدة 5 دقائق حتى يصبح ناعم ثم يجفف بمنشفة قطنية. صبغ الشعر باللون الأحمر بالحناء صبغ الشعر باللون الأحمر بالحناء المكونات: كمية مناسبة من الحناء.

كوب من مغلي الكركديه.

ملعقة من زيت الزيتون.

معلقة من دم الغزال. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بوضع كمية مناسبة من الكركديه في كوب وربع من الماء ويرفع على النار حتى الغليان ثم نتركه جانبا حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة. نضع الحنة في وعاء ونضيف إليها ملعقة من زيت الزيتون ومعلقة من دم الغزال ونعجنها بمغلي الكركديه للحصول على عجينة متماسكة. نقسم الشعر إلى 4 أجزاء ونضع الحنة على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة حتى يغطي الشعر بالكامل ثم تغطي بقبعة الاستحمام ونتركه لمدة 5 ساعات. نغسل الشعر بالماء الفاتر وشامبو مخفف أو بلسم ثم يجفف في الهواء الطلق وسوف تندهشي من النتيجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون كيماويات صبغة طبيعية للشعر باللون الأحمر وبمكونات موجودة في بيتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.