طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة زي الجاهزة

لا يوجد مائدة فطار مصرية تخلو من الفول والفلافل فهما يساعدان على الشعور بالشبع لفترات طويلة ويمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها وفي شهر رمضان يعد طبق الفول من الأطباق الرئيسية على السحور، ويمكنك الآن تدميس الفول في البيت بكل سهولة بدلا من شرائه جاهز ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الفول المدمس فتابعونا. طريقة عمل الفول المدمس طريقة عمل الفول المدمس المكونات: كوب فول تدميس.

ملعقة كبيرة عدس أصفر. مكونات التقديم: ملح وفلفل أسود.

كمون.

زيت.

ليمون.

بصل.

فلفل رومي.

قرن فلفل حار. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بنقع الفول في الماء لمدة 8 ساعات ومن الأفضل أن نتركه لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي نصفي الفول. نضع الفول في الدماسة مع العدس المغسول ونغطي المكونات بماء مغلي ونرفعها على النار حتى الغليان. نخفض النار حتى تكون مثل الشمعة ونترك الفول حتى ينضج تماما مع تزويد الفول بماء ساخن من وقت لأخر. نترك الدماسة على النار لمدة 7 ساعات بعد ذلك نحضر مقلاة ونضع بها ملعقة من الزيت مع بصلة مقطعة مكعبات صغيرة. نقلب حتى تذبل البصل ثم نضيف الفلفل الرومي والحار مع الفول المدمس ورشة من الملح والفلفل الأسود والكمون. نهرس الفول جيدا مع المكونات السابقة حتى تتجانس المكونات ثم نضيف عصير الليمون ويقدم وهو ساخن مع عيش بلدي وبالهنا والشفا. طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات المكونات: نصف كيلو فول منقوع.

نصف كوب فول مدشوش.

نصف كوب عدس أصفر.

ماء.

بصلة.

ملعقة كبيرة كركم.

3 فصوص ثوم.

جزرة مبشورة.

ثمرة طماطم مقطعة. طريقة التحضير: نحضر الدماسة ونضع بها الفول مع الفول المدشوش والجزر والعدس والبصل ثم نضيف الثوم والطماطم والكركم. نغمر المكونات بالماء المغلي ونترك المكونات على نار عالية حتى الغليان ثم نخفض النار ونترك الفول لمدة 8 ساعات على النار. في نصف الوقت نزود الفول كمية مناسبة من الماء الساخن حتى ينضج ويصبح مثل الزبدة بعد ذلك يقدم بالطريقة المفضلة لديك. يمكنك تقديمه عن طريق وضع ملعقة من الطحينة عليه مع حبة طماطم مقطعة وقرن فلفل وملح وفلفل أسود وكمون وملعقة من الزيت وفص ثوم. الوسوم

لا يوجد مائدة فطار مصرية تخلو من الفول والفلافل فهما يساعدان على الشعور بالشبع لفترات طويلة ويمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها وفي شهر رمضان يعد طبق الفول من الأطباق الرئيسية على السحور، ويمكنك الآن تدميس الفول في البيت بكل سهولة بدلا من شرائه جاهز ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الفول المدمس فتابعونا. طريقة عمل الفول المدمس طريقة عمل الفول المدمس المكونات: كوب فول تدميس.

ملعقة كبيرة عدس أصفر. مكونات التقديم: ملح وفلفل أسود.

كمون.

زيت.

ليمون.

بصل.

فلفل رومي.

قرن فلفل حار. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بنقع الفول في الماء لمدة 8 ساعات ومن الأفضل أن نتركه لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي نصفي الفول. نضع الفول في الدماسة مع العدس المغسول ونغطي المكونات بماء مغلي ونرفعها على النار حتى الغليان. نخفض النار حتى تكون مثل الشمعة ونترك الفول حتى ينضج تماما مع تزويد الفول بماء ساخن من وقت لأخر. نترك الدماسة على النار لمدة 7 ساعات بعد ذلك نحضر مقلاة ونضع بها ملعقة من الزيت مع بصلة مقطعة مكعبات صغيرة. نقلب حتى تذبل البصل ثم نضيف الفلفل الرومي والحار مع الفول المدمس ورشة من الملح والفلفل الأسود والكمون. نهرس الفول جيدا مع المكونات السابقة حتى تتجانس المكونات ثم نضيف عصير الليمون ويقدم وهو ساخن مع عيش بلدي وبالهنا والشفا. طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات المكونات: نصف كيلو فول منقوع.

نصف كوب فول مدشوش.

نصف كوب عدس أصفر.

ماء.

بصلة.

ملعقة كبيرة كركم.

3 فصوص ثوم.

جزرة مبشورة.

ثمرة طماطم مقطعة. طريقة التحضير: نحضر الدماسة ونضع بها الفول مع الفول المدشوش والجزر والعدس والبصل ثم نضيف الثوم والطماطم والكركم. نغمر المكونات بالماء المغلي ونترك المكونات على نار عالية حتى الغليان ثم نخفض النار ونترك الفول لمدة 8 ساعات على النار. في نصف الوقت نزود الفول كمية مناسبة من الماء الساخن حتى ينضج ويصبح مثل الزبدة بعد ذلك يقدم بالطريقة المفضلة لديك. يمكنك تقديمه عن طريق وضع ملعقة من الطحينة عليه مع حبة طماطم مقطعة وقرن فلفل وملح وفلفل أسود وكمون وملعقة من الزيت وفص ثوم.

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