طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة الخفيفة بمقادير اقتصادية

كيكة الزبادي، هي اشهر انواع الكيك واسهلها وتتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الشهي اللذيذ حيث انها تختلف عن الكيكة العادية فهذه الكيكة يتم وضع لها الشربات واضافة جوز الهند ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل كيكة الزبادي بجوز الهند. المكونات ٣ بيض

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقة كبيرة من الزبدة

كوب من الزبادي

٢ كوب من الدقيق الابيض

ثلاث أرباع الكوب من السكر الأبيض.

القليل من الفانيلا

كوب من القطر

كوب من جوز الهند طريقة التحضير نحضر وعاء الخلاط ونضع به الزبدة والسكر ونقوم بخلطهم معا جيدا حتى نحصل خليط ناعم ثم نقوم بأضافة البيض والفانيليا مع ملاحظة اضافة البيض تدريجيا مع الخلط المستمر لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بإضافة الدقيق الابيض والبيكنج باودر ثم نستمر في الخلط الجيد حتى يتجانس الدقيق مع البيض حتى نحصل على خليط كريمي سميك.

ثم نحضر قالب الكيك ونقوم بدهنه بمادة دهنية ثم نضع الخليط به، ثم نقوم بادخالها الفرن المسخن من قبل على درجة جرارة ١٨٠ درجة مئوية، ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم اخراج الصينية من الفرن وغرس الشوكة بها بشكل عشوائي ثم سكب الشربات بها، ثم نقوم برش جوز الهند للتجميل. كيكة اللبن بالعسل المكوّنات كوبان من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوب من السكر الناعم،

كوب من اللبن.

ثلاث بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.

١٢ ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من العسل.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر. طريقة التحضير نقوم تسخين الفرن على حرارة ١٨٠ درجة مئوية

قوم بضرب السكر والزبدة معا في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بإضافة الفانيليا والبيض ونستمر في الخلط حتى يصبح القوام كثيف.

وفي وعاء اخر نقوم بوضع الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح ونقوم بخلطهم ثم نقوم باضافة خليط الدقيق تدريجيا على خليط البيض مع الخلط المستمر ثم نقوم باضافة الزبادي والعسل مع الخلط المستمر حتى نحصل على خليط الكيكة.

ثم نقوم باحضار صينية الكيكة ونقوم بدهنها بمادة دهنية ثم نقوم بوضع خليط الكيكة ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي. المكوناتطريقة التحضيركيكة اللبن بالعسل المكوّناتطريقة التحضير الوسوم

كيكة الزبادي، هي اشهر انواع الكيك واسهلها وتتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الشهي اللذيذ حيث انها تختلف عن الكيكة العادية فهذه الكيكة يتم وضع لها الشربات واضافة جوز الهند ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل كيكة الزبادي بجوز الهند. المكونات ٣ بيض

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقة كبيرة من الزبدة

كوب من الزبادي

٢ كوب من الدقيق الابيض

ثلاث أرباع الكوب من السكر الأبيض.

القليل من الفانيلا

كوب من القطر

كوب من جوز الهند طريقة التحضير نحضر وعاء الخلاط ونضع به الزبدة والسكر ونقوم بخلطهم معا جيدا حتى نحصل خليط ناعم ثم نقوم بأضافة البيض والفانيليا مع ملاحظة اضافة البيض تدريجيا مع الخلط المستمر لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بإضافة الدقيق الابيض والبيكنج باودر ثم نستمر في الخلط الجيد حتى يتجانس الدقيق مع البيض حتى نحصل على خليط كريمي سميك.

ثم نحضر قالب الكيك ونقوم بدهنه بمادة دهنية ثم نضع الخليط به، ثم نقوم بادخالها الفرن المسخن من قبل على درجة جرارة ١٨٠ درجة مئوية، ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم اخراج الصينية من الفرن وغرس الشوكة بها بشكل عشوائي ثم سكب الشربات بها، ثم نقوم برش جوز الهند للتجميل. كيكة اللبن بالعسل المكوّنات كوبان من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوب من السكر الناعم،

كوب من اللبن.

ثلاث بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.

١٢ ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من العسل.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر. طريقة التحضير نقوم تسخين الفرن على حرارة ١٨٠ درجة مئوية

قوم بضرب السكر والزبدة معا في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بإضافة الفانيليا والبيض ونستمر في الخلط حتى يصبح القوام كثيف.

وفي وعاء اخر نقوم بوضع الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح ونقوم بخلطهم ثم نقوم باضافة خليط الدقيق تدريجيا على خليط البيض مع الخلط المستمر ثم نقوم باضافة الزبادي والعسل مع الخلط المستمر حتى نحصل على خليط الكيكة.

ثم نقوم باحضار صينية الكيكة ونقوم بدهنها بمادة دهنية ثم نقوم بوضع خليط الكيكة ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي. المكوناتطريقة التحضيركيكة اللبن بالعسل المكوّناتطريقة التحضير

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