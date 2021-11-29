مربى الجزر بالبرتقال من ألذ وأطعم وأسهل المربات بمكونات اقتصادية و مفيدة جدًا

تعد مربى الجزر بالبرتقال من أكثر المربات المفيدة و المغذية جدًا فهي تحتوي على أكثر الفواكه المفيدة التي تحتوي على فيتامين سي وهذا الفيتامين من أكثر الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بالأخص في هذه الأوقات لأنه يعمل على تقوية المناعة في الجسم، كما أن مربي الجزر بالبرتقال تتميز بطعمها المميز جدًا والمختلف عن باقي أنواع المربات الأخرى، لهذا يا عزيزتي إذا كنت ترغبين في تحضيرها من المنزل سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات.مقادير مربى الجزر بالبرتقال
لا يلزم هذا النوع من المربي مكونات كثيرة أو مكلفة، فهو يتكون من ابسط المكونات وهي:
- كيلو من الجزر المبشور.
- نص كيلو من السكر الأبيض.
- عصير ليمونة.
- عود قرفة يمكن استبداله بقرنفل.
- 2 كوب من عصير البرتقال الفرش.
- كوب من الماء.
- ملعقتين كبار من بشر البرتقال.
مربى الجزر بالبرتقال لا تحتاج إلى خطوات معقدة أو كثيرة، وطريقة تحضيره هي:
- أولاً لابد من تنظيف الجزر جيداً ثم نقوم ببشرة بالمبشرة ويفضل استخدام المبشرة اليدوية لأنه لا يلزم أن يكون البشر ناعم جدًا.
- نضيف على الجزر المبشور نصف كيلو من السكر الأبيض و تستطيعين تقليل كمية السكر حسب الرغبة.
- نبدأ بخلط السكر مع الجزر حتى يتشرب الجزر من السكر تماماً.
- يوضع الجزر في إناء و نقوم بتغطيته ويترك لمدة 5 ساعات في الثلاجة لكي ينزل العصارة من الجزر.
- نضع الإناء على نار متوسطة لكي لا يحترق ويفضل التقليب كل فترة والأخرى.
- لابد من ازالة الريم الذي يظهر على وجه المربي أثناء التحضير.
- عندما يبدأ الجزر في الغليان نقوم بإضافة كوبين من عصير البرتقال و كوب من الماء الدافئ.
- عند بدء تسوية الجزر وتلاحظين أن المياة بدأت تقل يتم إضافة عصير الليمون و القرنفل أو القرفة.
- بعد تمام التسوية اضيفي اليها معلقتين من بشر البرتقال وقلبها.
- اتركيها حتى تبرد تماماً ثم قومي بوضعها في برطمان معقم و نظيف.
- لابد من ملئ البرطمان لكي لا يحدث طبقة من الريم.
- يمكن الاحتفاظ بها لمدة 15 يوم.
- نحتفظ بها داخل الثلاجة ويتم تناولها بالصحة والهنا.
الوسوم
تعد مربى الجزر بالبرتقال من أكثر المربات المفيدة و المغذية جدًا فهي تحتوي على أكثر الفواكه المفيدة التي تحتوي على فيتامين سي وهذا الفيتامين من أكثر الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بالأخص في هذه الأوقات لأنه يعمل على تقوية المناعة في الجسم، كما أن مربي الجزر بالبرتقال تتميز بطعمها المميز جدًا والمختلف عن باقي أنواع المربات الأخرى، لهذا يا عزيزتي إذا كنت ترغبين في تحضيرها من المنزل سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات.مقادير مربى الجزر بالبرتقال
لا يلزم هذا النوع من المربي مكونات كثيرة أو مكلفة، فهو يتكون من ابسط المكونات وهي:
- كيلو من الجزر المبشور.
- نص كيلو من السكر الأبيض.
- عصير ليمونة.
- عود قرفة يمكن استبداله بقرنفل.
- 2 كوب من عصير البرتقال الفرش.
- كوب من الماء.
- ملعقتين كبار من بشر البرتقال.
مربى الجزر بالبرتقال لا تحتاج إلى خطوات معقدة أو كثيرة، وطريقة تحضيره هي:
- أولاً لابد من تنظيف الجزر جيداً ثم نقوم ببشرة بالمبشرة ويفضل استخدام المبشرة اليدوية لأنه لا يلزم أن يكون البشر ناعم جدًا.
- نضيف على الجزر المبشور نصف كيلو من السكر الأبيض و تستطيعين تقليل كمية السكر حسب الرغبة.
- نبدأ بخلط السكر مع الجزر حتى يتشرب الجزر من السكر تماماً.
- يوضع الجزر في إناء و نقوم بتغطيته ويترك لمدة 5 ساعات في الثلاجة لكي ينزل العصارة من الجزر.
- نضع الإناء على نار متوسطة لكي لا يحترق ويفضل التقليب كل فترة والأخرى.
- لابد من ازالة الريم الذي يظهر على وجه المربي أثناء التحضير.
- عندما يبدأ الجزر في الغليان نقوم بإضافة كوبين من عصير البرتقال و كوب من الماء الدافئ.
- عند بدء تسوية الجزر وتلاحظين أن المياة بدأت تقل يتم إضافة عصير الليمون و القرنفل أو القرفة.
- بعد تمام التسوية اضيفي اليها معلقتين من بشر البرتقال وقلبها.
- اتركيها حتى تبرد تماماً ثم قومي بوضعها في برطمان معقم و نظيف.
- لابد من ملئ البرطمان لكي لا يحدث طبقة من الريم.
- يمكن الاحتفاظ بها لمدة 15 يوم.
- نحتفظ بها داخل الثلاجة ويتم تناولها بالصحة والهنا.
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