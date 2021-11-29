مربى الجزر بالبرتقال من ألذ وأطعم وأسهل المربات بمكونات اقتصادية و مفيدة جدًا

تعد مربى الجزر بالبرتقال من أكثر المربات المفيدة و المغذية جدًا فهي تحتوي على أكثر الفواكه المفيدة التي تحتوي على فيتامين سي وهذا الفيتامين من أكثر الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بالأخص في هذه الأوقات لأنه يعمل على تقوية المناعة في الجسم، كما أن مربي الجزر بالبرتقال تتميز بطعمها المميز جدًا والمختلف عن باقي أنواع المربات الأخرى، لهذا يا عزيزتي إذا كنت ترغبين في تحضيرها من المنزل سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات.

لا يلزم هذا النوع من المربي مكونات كثيرة أو مكلفة، فهو يتكون من ابسط المكونات وهي:

كيلو من الجزر المبشور.

نص كيلو من السكر الأبيض.

عصير ليمونة.

عود قرفة يمكن استبداله بقرنفل.

2 كوب من عصير البرتقال الفرش.

كوب من الماء.

ملعقتين كبار من بشر البرتقال.

مربى الجزر بالبرتقال لا تحتاج إلى خطوات معقدة أو كثيرة، وطريقة تحضيره هي: