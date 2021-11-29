معجزة كريم الكركم لإزالة حب الشباب والنمش والكلف والبقع الداكنة من البشرة من أول أستعمال

من أكبر المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات هي وجود حبة الشباب في البشرة، حيث تبدو وجودها تسبب الكثير من الأزمات النفسية والتعب النفسي والضيق وكذلك تسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة، مما يعلهم يصابون بالعديد من الإحراج والضيق، لذلك تحلم الكثير من الفتيات ببشرة ناعمة وخالية من أي حب الشباب وبيضاء ولامعة، حيث تعبتر البشرة الصافية سر وجمال وجاذبية أي فتاة، وتتيجة لذلك جلعت الكثير من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة يبحثون عن الطرق التي تعمل علي إزالة حب الشباب نهائيا وتساعد في إزالة والتخلص من أثارها وكذلك علي تفتيح ونعومة البشرة.

لذلك يتجهون بإستخدام بعض الكريمات الكيميائية وخلطاتها المستخدمة في إزالة هذه الحبوب، ولكن كل هذه الكريمات تعمل على ضرر وإجهاد البشرة، وتسبب مع الوقت ظهور الحبوب مرة أخرى وأكثر من الأول، ويوجد الحل الأخر الذين يستخدمون فيه بعض الأجهزة المستخدمة في التخلص من الحبوب وأثارها نهائيا وهذه الأجهزة غالية الثمن ولا يتم عملها إلا تحت إشراف متخصصين وخبراء في البشرة لذلك من الصعب عملها في أي مركز ويجب أن يكون بمرمز متخصص ونظيف خاص بالبشرة فقط.

خلطة الكركم في إزالة حب الشباب

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الجافة.

ملعقة ونصف كبيرة من زيت جوز الهند.

ونصف ملعقة كبيرة من جل الصبار.

قومي بتحضير طبق صغير، وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم بالإضافة إلي ملعقتان كبيرتان من الخميرة الجافة ونضيف إليهم ملعقة ونصف كبيرة من زيت جوز الهند ونصف ملعقة كبيرة من جل الصبار، ونخلط هذه المكونات مع بعضها جيدا حتي تمتزج مع بعضهما تماما.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك بالماء الدافئ، وقومي بتنشيفها بواسطة قطعة من القماشة القطنية.

ثم ضعي هذه الخلطة علي البشرة كلها، مع التركيز علي المنطقة التي تكثر بها الحبوب.

أتركي هذه الوصفة على بشرتك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

بعد مرور هذا الوقت قومي بغسل وجهك جيدا بالماء البارد، وإستخدمي بعد ذلك زيت جوز الهند كمرطب لوجهك.

عليكي بتطبيق هذه الخلطة السحرية الجبارة مرتان إسبوعيا، وتلاحظين بعد مرور عشرة أيام وجهك صافي وأبيض كالحليب خالي من أي آثار تسبب لكي العديد من المشكلات.

طريقة التحضير