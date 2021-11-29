وصفة الليمون السحرية لتبييض وتفتيح اليدين وإزالة الأسمرار والجلد الميت في دقائق معدودة

من أكثر المناطق المعرضة لأشعة الشمس هي منطقة اليدين والبشرة، حيث تسبب حرارة الشمس العديد من الأضرار لهذه المناطق هي إسمرار وتشقق الجلد، مما يسبب العديد من المشكلات التي تسبب الكثير من الضيق وعدم الإحساس بالسعادة لكثير من الفتيات، لذلك تبحث العديد من الفتيات عن طرق لعلاج هذا الإسمرار، حيث من المعروف أن البشرة تتعدد خلطاتها الطبيعية المستخدمة في تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالحليب، ويعتقد غالبية الفتيات أن لا توجد هناك طريقة لتفتيح منطقة الأيدين مما تزيد من مشكلاتهم النفسية، ولكن هذه المعتقدات خاطئة وأنه يوجد العديد الإستخدامات المستخدمة في تفتيح منطقة الأيدين، حيث تلجأ بعض الفتيات إلي إستخدام الكريمات التي تعمل علي تفتيح الأيدين بشكل سريع مع العلم أن هذه الكريمات تعمل على تسبب تهيج في الجلد مما قد تتسبب في ظهور بعض البقع الحمراء علي الأيد. طريقة تفتيح اليدين بالليمون طريقة تفتيح اليدين بالليمون المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرة من السكر. طريقة التحضير عليكي بتحضير طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر، ونقلب هذين المكونين جيدا حتي يتجانسوا.

بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض، وقومي بتقليب هذه المكونات مع السكر والليمون جيدا، حتي تحصلين علي مخلوط مناسب القوام وجيد التجانس.

بعد ذلك قبل وضع هذه الخلطة، قومي بغسل اليدين بالماء الدافئ، وقومي بتنشيفها جيدا من الماء.

بعد عملية الغسيل والتنشيف، قومي بوضع هذه الخلطة علي اليدين، مع الإضافة إلى عملية الفرك المستمر بهذه الخلطة علي اليدين لمدة عشر دقائق للحصول علي نتائج أفضل، وأتركي هذه الخلطة علي اليدين لمدة خمسة وأربعون دقيقة بعد ذلك قومي بغسلها بالماء البارد، وأستخدمي بعد ذلك المرطب المناسب لكي.

كرري هذه الوصفة السحرية ثلاث مرات في كل إسبوع وتحصلين علي نتائج مبهرة من أول إسبوع من إستخدام هذه الوصفة الجبارة الرائعة. طريقة التحضير الوسوم

من أكثر المناطق المعرضة لأشعة الشمس هي منطقة اليدين والبشرة، حيث تسبب حرارة الشمس العديد من الأضرار لهذه المناطق هي إسمرار وتشقق الجلد، مما يسبب العديد من المشكلات التي تسبب الكثير من الضيق وعدم الإحساس بالسعادة لكثير من الفتيات، لذلك تبحث العديد من الفتيات عن طرق لعلاج هذا الإسمرار، حيث من المعروف أن البشرة تتعدد خلطاتها الطبيعية المستخدمة في تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالحليب، ويعتقد غالبية الفتيات أن لا توجد هناك طريقة لتفتيح منطقة الأيدين مما تزيد من مشكلاتهم النفسية، ولكن هذه المعتقدات خاطئة وأنه يوجد العديد الإستخدامات المستخدمة في تفتيح منطقة الأيدين، حيث تلجأ بعض الفتيات إلي إستخدام الكريمات التي تعمل علي تفتيح الأيدين بشكل سريع مع العلم أن هذه الكريمات تعمل على تسبب تهيج في الجلد مما قد تتسبب في ظهور بعض البقع الحمراء علي الأيد. طريقة تفتيح اليدين بالليمون طريقة تفتيح اليدين بالليمون المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرة من السكر. طريقة التحضير عليكي بتحضير طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر، ونقلب هذين المكونين جيدا حتي يتجانسوا.

بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض، وقومي بتقليب هذه المكونات مع السكر والليمون جيدا، حتي تحصلين علي مخلوط مناسب القوام وجيد التجانس.

بعد ذلك قبل وضع هذه الخلطة، قومي بغسل اليدين بالماء الدافئ، وقومي بتنشيفها جيدا من الماء.

بعد عملية الغسيل والتنشيف، قومي بوضع هذه الخلطة علي اليدين، مع الإضافة إلى عملية الفرك المستمر بهذه الخلطة علي اليدين لمدة عشر دقائق للحصول علي نتائج أفضل، وأتركي هذه الخلطة علي اليدين لمدة خمسة وأربعون دقيقة بعد ذلك قومي بغسلها بالماء البارد، وأستخدمي بعد ذلك المرطب المناسب لكي.

كرري هذه الوصفة السحرية ثلاث مرات في كل إسبوع وتحصلين علي نتائج مبهرة من أول إسبوع من إستخدام هذه الوصفة الجبارة الرائعة. طريقة التحضير

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