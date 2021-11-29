طريقة عمل الجبنة الشيدر السايحة في المنزل بمكونات اقتصادية وطعم ألذ من الجاهزة

تعد الجبنة الشيدر من اكثر انواع الجبنة المحببة والمفضلة الكثير من الاشخاص وهذا بسبب طعمها اللذيذ حيث ان جميع الاطفال تحبها فتقوم معظم الامهات بشرائها جاهزة من الاسواق، وهذا بالفعل يعتبر من الاشياء الغير صحية علي صحة الاطفال والكبار ايضا نظرا لاحتوائها علي نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية وغير ذلك انها تحتوي ايضا علي كمية من المواد الحافظة التي تعد من اخطر الاشياء التي تضر صحة الاطفال، لذلك ينصح دائما بعدم شرائها ومن هنا تقوم جميع الامهات بالبحث فورا عن الطريقة السهلة والاقتصادية لعمل الجبنة الشيدر للمحافظة علي صحة اسرتها، فقد يكون للجبنة الشيدر استخدامات كثيرة منها ان من الممكن ان نقوم بحشوها في السندويتشات او من الممكن ان نضعها علي البيتزا وبتستخدام كذلك في بعض المعجنات الاخري. طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل المكونات اربع قطع من الجبنة المثلثات.

كوب واحد كبير من الزيت النباتي.

ربع كوب كبير من الماء.

بيضتان.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح.

كوبان كبيران من الحليب البودر. طريقة عمل الجبنة الشيدر اولا قومي بتحضير الخلاط الكهربائي ثم نضع بداخله كوبان كبيران من الحليب البودر وبعد ذلك يتم وضع كوب واحد كبير من الزيت النباتي، ثم يتم خلطهم جيدا ثم نقوم باضافة البيضتان ولابد من فصل الصفار عن البياض وبعد ذلك نقوم بوضع صفار البيض علي خليط الحليب والزيت.

ثم نضيف اليهم ملعقة واحدة كبيرة من الملح ونضيف ايضا اربع قطع من الجبنة المثلثات، وبعد ذلك يتم مزجهم جيدا حتي يتكون لدينا مزيج متجانس.

ثم نقوم باضافة ربع كوب كبير من الماء ونضع بياض البيض وبعد ذلك نقوم بتشغيل الخلاط مرة اخري ونستمر في الخلط حتي نحصل في النهاية علي خليط متماسك.

وبعد ذلك قومي بتجهيز علبة او وعاء بلاستيكي ونقوم بوضخ هذا الخليط بداخله، ثم قومي بتغطيتها جيدا ونقوم ايضا بتغليف الوعاء بواسطة ورق الالمونيوم ثم نقوم بوضعها في الثلاجه ونتركها حوالي يوم كامل حتي يتم تماسكها جيدا ثم يتم تناولها في اي وقت. طريقة عمل الجبنة الشيدر الوسوم

تعد الجبنة الشيدر من اكثر انواع الجبنة المحببة والمفضلة الكثير من الاشخاص وهذا بسبب طعمها اللذيذ حيث ان جميع الاطفال تحبها فتقوم معظم الامهات بشرائها جاهزة من الاسواق، وهذا بالفعل يعتبر من الاشياء الغير صحية علي صحة الاطفال والكبار ايضا نظرا لاحتوائها علي نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية وغير ذلك انها تحتوي ايضا علي كمية من المواد الحافظة التي تعد من اخطر الاشياء التي تضر صحة الاطفال، لذلك ينصح دائما بعدم شرائها ومن هنا تقوم جميع الامهات بالبحث فورا عن الطريقة السهلة والاقتصادية لعمل الجبنة الشيدر للمحافظة علي صحة اسرتها، فقد يكون للجبنة الشيدر استخدامات كثيرة منها ان من الممكن ان نقوم بحشوها في السندويتشات او من الممكن ان نضعها علي البيتزا وبتستخدام كذلك في بعض المعجنات الاخري. طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل المكونات اربع قطع من الجبنة المثلثات.

كوب واحد كبير من الزيت النباتي.

ربع كوب كبير من الماء.

بيضتان.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح.

كوبان كبيران من الحليب البودر. طريقة عمل الجبنة الشيدر اولا قومي بتحضير الخلاط الكهربائي ثم نضع بداخله كوبان كبيران من الحليب البودر وبعد ذلك يتم وضع كوب واحد كبير من الزيت النباتي، ثم يتم خلطهم جيدا ثم نقوم باضافة البيضتان ولابد من فصل الصفار عن البياض وبعد ذلك نقوم بوضع صفار البيض علي خليط الحليب والزيت.

ثم نضيف اليهم ملعقة واحدة كبيرة من الملح ونضيف ايضا اربع قطع من الجبنة المثلثات، وبعد ذلك يتم مزجهم جيدا حتي يتكون لدينا مزيج متجانس.

ثم نقوم باضافة ربع كوب كبير من الماء ونضع بياض البيض وبعد ذلك نقوم بتشغيل الخلاط مرة اخري ونستمر في الخلط حتي نحصل في النهاية علي خليط متماسك.

وبعد ذلك قومي بتجهيز علبة او وعاء بلاستيكي ونقوم بوضخ هذا الخليط بداخله، ثم قومي بتغطيتها جيدا ونقوم ايضا بتغليف الوعاء بواسطة ورق الالمونيوم ثم نقوم بوضعها في الثلاجه ونتركها حوالي يوم كامل حتي يتم تماسكها جيدا ثم يتم تناولها في اي وقت. طريقة عمل الجبنة الشيدر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الجبنة الشيدر السايحة في المنزل بمكونات اقتصادية وطعم ألذ من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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