لشتاء دافئ جداً اعملي مشروب الكاكاو الساخن بطريقة سهلة وسريعة وطعم ومذاق روعة

من المعروف ان في فصل الشتاء يزداد الطلب علي تناول المشروبات الساخنة التي تساعد علي تدفئة الجسم بشكل كبير في هذا الجو البارد، حيث ان توجد مشروبات كثيرة ومتعددة تعمل علي ذلك مثل السحلب والكاكاو وغير ذلك الكثير ولكن من اكثر المشروبات التي يوجد عليها اقبال كثير من قبل الناس سواء كانو صغار السن او كبار السن هو مشروب الكاكاو، فان هذا المشروب يحبه جميع الاطفال بلا استثناء لانه يحتوي علي نسبة عالية من الشوكولاته لذلك يعشقه الاطفال، وغير كل هذا ان مشروب الكاكاو من المشروبات المفيدة بالنسبة لجسم الانسان وهذا بسبب احتوائه علي عدد من المكونات الصحية مثل الحليب سواء كان الحليب السائل او الحليب البودر وانه يحتوي ايضا علي الشوكولاته فكلا منهما يحتويان علي نسبة عالية جدا من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الانسان مثل الفيتامينات والحديد والكالسيوم فمن خلال هذا نكتشف ان هذا المشروب لا يضر صحة الاطفال، ولكن لا يكون معني هذا الكلام ان نسرف في تناول مشروب الكاكاو بكثرة وخاصة بالنسبة للاشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والاشخاص الذين يعانون من مرض السكر، وذلك بسبب احتواء المشروب علي كمية عالية من السكريات فهذا بالطبع يعمل علي زيادة الوزن ويزيد من نسبة السكر في الدم. مكونات عمل مشروب الكاكاو ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو البودر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

كوب واحد كبير من الحليب السائل او الحليب البودر. طريقة تحضير مشروب الكاكاو يتم تحضير اناء عميق مناسب ونضع في هذا الاناء ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو البودر ثم نضيف اليه ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر، وبعد ذلك نضع كوب واحد كبير من الحليب السائل او من الممكن ايضا ن نقوم باستبدال الحليب السائل بثلاث ملاعق من الحليب البودر.

ثم يتم تقليب كل هذه المكونات حتي نتاكد من مزجهم مع بعض، ثم نضع هذا الاناء علي النار بشرط ان تكون النار هادئة.

ونترك مشروب الكاكاو علي النار ثم نحضر كوب او فنجان وقبل غليان المشروب نقوم برفعه من علي النار ووضعه في الكوب ويتم تقديمه. مكونات عمل مشروب الكاكاوطريقة تحضير مشروب الكاكاو الوسوم

من المعروف ان في فصل الشتاء يزداد الطلب علي تناول المشروبات الساخنة التي تساعد علي تدفئة الجسم بشكل كبير في هذا الجو البارد، حيث ان توجد مشروبات كثيرة ومتعددة تعمل علي ذلك مثل السحلب والكاكاو وغير ذلك الكثير ولكن من اكثر المشروبات التي يوجد عليها اقبال كثير من قبل الناس سواء كانو صغار السن او كبار السن هو مشروب الكاكاو، فان هذا المشروب يحبه جميع الاطفال بلا استثناء لانه يحتوي علي نسبة عالية من الشوكولاته لذلك يعشقه الاطفال، وغير كل هذا ان مشروب الكاكاو من المشروبات المفيدة بالنسبة لجسم الانسان وهذا بسبب احتوائه علي عدد من المكونات الصحية مثل الحليب سواء كان الحليب السائل او الحليب البودر وانه يحتوي ايضا علي الشوكولاته فكلا منهما يحتويان علي نسبة عالية جدا من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الانسان مثل الفيتامينات والحديد والكالسيوم فمن خلال هذا نكتشف ان هذا المشروب لا يضر صحة الاطفال، ولكن لا يكون معني هذا الكلام ان نسرف في تناول مشروب الكاكاو بكثرة وخاصة بالنسبة للاشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والاشخاص الذين يعانون من مرض السكر، وذلك بسبب احتواء المشروب علي كمية عالية من السكريات فهذا بالطبع يعمل علي زيادة الوزن ويزيد من نسبة السكر في الدم. مكونات عمل مشروب الكاكاو ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو البودر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

كوب واحد كبير من الحليب السائل او الحليب البودر. طريقة تحضير مشروب الكاكاو يتم تحضير اناء عميق مناسب ونضع في هذا الاناء ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو البودر ثم نضيف اليه ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر، وبعد ذلك نضع كوب واحد كبير من الحليب السائل او من الممكن ايضا ن نقوم باستبدال الحليب السائل بثلاث ملاعق من الحليب البودر.

ثم يتم تقليب كل هذه المكونات حتي نتاكد من مزجهم مع بعض، ثم نضع هذا الاناء علي النار بشرط ان تكون النار هادئة.

ونترك مشروب الكاكاو علي النار ثم نحضر كوب او فنجان وقبل غليان المشروب نقوم برفعه من علي النار ووضعه في الكوب ويتم تقديمه. مكونات عمل مشروب الكاكاوطريقة تحضير مشروب الكاكاو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لشتاء دافئ جداً اعملي مشروب الكاكاو الساخن بطريقة سهلة وسريعة وطعم ومذاق روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.