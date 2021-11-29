أقوي مقشر طبيعي منزلي لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في غضون دقائق

تبييض وتقشير اليد والرجلين من اكثر الاشياء التي تشغل بال معظم السيدات والفتيات لانهما من الاشياء التي تكون ظاهرة والتي تدل علي نظافة الانسان، لان التقشير عبارة عن تنظيف اليد والرجلين من خلال ازالة خلايا الجلد الميت المتراكمة وهي التي تعطي للبشرة لون غامق او اسمر وهذا اللون غير مرغوب فيه، لذلك يقومون بالبحث جيدا عن كيفية تبييض وتقشير اليد والرجلين بطريقة سريعة ويكون مفعولها دائم ونتيجتها تظهر في خلال عدة ايام فقط.

فهذا لن يتم الا باستخدام الوصفات الطبيعية لانها هي الوحيدة القادرة علي ذلك بسبب احتوائها علي مكونات طبيعية وكل مكون فيها له فوائده الخاصة التي تفيد البشرة وتساعدها علي التفتيح والتقشير، فقد توجد اشياء اخري عديدة تساعد علي ذلك وتعطي نفس النتيجة ولكن بطريقة غير صحية مثل استخدام الكريمات حيث انها تعمل علي تفتيح اليد والرجلين في وقت قصير ولكن مفعولها لا يستمر لفترة طويلة مثلما يحدث في استخدام الوصفات الطبيعية.

مكونات خلطة لتبييض وتقشير اليدين والرجلين

مكونات هذه الوصفة طبيعية تماماً وتخلصك من الجلد الميت في اليدين والرجلين.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الابيض.

قومي بتحضير وعاء مناسب ونضع في هذا الوعاء ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون، ثم نضيف اليه ملعقتان صغيرتان من السكر ونضع ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة من العسل الابيض.

وبعد ذلك يتم خلط كل هذه المكونات التي تم ذكرها حتي نحصل علي خليط متماسك، ثم نقوم بوضع الخليط علي اليد والرجلين ونتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا او نتركه حتي يتم جفاف الخليط علي اليد والرجلين.

ثم نقوم بغسلهم بطريقة جيدا باستخدام الماء، وبعد ذلك لابد من استخدام كريمك مرطب مناسب ليساعد علي تنعيم الجلد، فمن الافضل ان تقومي بتكرار هذه الخلطة السحرية مرتين في الاسبوع لتحصلي علي النتيجة المطلوبة في خلال ايام قليلة.

طريقة تحضير خلطة لتبييض وتقشير اليدين والرجلين