طريقة عمل ساندويتشات الكبدة الإسكندرانى زى المطاعم وسر الطعم اللذيذ

طريقة عمل ساندويتشات الكبدة الإسكندرانى التي تعتبر من الاكلات الشهية المنتشرة في الكثير من البلدان، حيث يعشق العديد من الأشخاص ساندويتشات الكبدة التي يتم بيعها في الشارع وفي المطاعم لتحضير، وتريد ربات البيوت التعرف علي كل الاسرار الخاصة بطريقة عمل الكبدة الاسكندراني، وكيف نصل الي هذا الطعم الرائع يجذب الكثيرين سندوتشات الكبدة وسنعرف من خلال هذا المقال سر الكبدة الإسكندرانى وطريقة تحضيرها.مقادير عمل ساندويتشات الكبدة الإسكندرانى
يمكن لست البيت أن تقوم بعمل سندوتشات الكبدة الإسكندرانى، التي تتكون مقاديرها كالتالي:
- نصف كيلو من الكبدة وتفضل أن تكون طازجة ويتم تقطيعها الي شرائح صغيره
- بصلتان تكون ذات الحجم المتوسط ومقطعه الي قطع تكون صغيره
- فلفل اخضر بأى عدد وذلك حسب الرغبة ويكون مقطع
- وحبتان من الطماطم المقطعة
- اثنين من فصوص الثوم تكون مهروس
- البهارات المستخدمة كمون وفلفل اسود وكزبرة ناشفة
- معلقه خل تكون كبيرة
تستطيع ست البيت أن تقوم بتحضير سندوتشات الكبده الاسكندراني بكل سهولة في البيت وستكون بنفس طعم المحلات وذلك عن طريق عمل هذه الخطوات:
- نقوم في البداية بإحضار طاسه ثم نضع فيها بعض من الزيت وبعد ذلك نقوم بوضعها على البوتاجاز ثم نبدأ في وضع المكونات التي أشرنا اليها من قبلحيث نبدأ بوضع البصل ونقوم بتشويح لمدة أقل من دقيقتان
- ثم بعد ذلك نأتي الي اضافة الفلفل الأخضر المقطع علي البصل الذي تم تشويحه ونقلب أيضا دقيقتان
- بعد ذلك سوف نضع عليهم الكبده المقطعة الى شرائح علي المكونات السابقة وهي البصل والفلفل الاخضر ونقلب بقية المكونات ثلاث دقائق
- ثم نضيف بعدها الثوم والطماطم ونضيف أيضا الملح والفلفل الاسود والكمون والكزبرة ونظل في عملية تقليب كل المكونات مع بعض حيث سنقوم بتركها على النار وذلك لمدة عشر دقائق وبذلك سوف تكون الكبده جاهزه تماما للتقديم
- حيث نقوم بعد ذلك بتجهيز سندوتشات الكبدة عن طريق استخدام عيش الفينو أو اي انواع من الخبز التي يمكن بها أن يتم عمل سندوتشات الكبده ثم نقوم بتقديمها للضيوف أو لأفراد أسرتك.
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طريقة عمل ساندويتشات الكبدة الإسكندرانى التي تعتبر من الاكلات الشهية المنتشرة في الكثير من البلدان، حيث يعشق العديد من الأشخاص ساندويتشات الكبدة التي يتم بيعها في الشارع وفي المطاعم لتحضير، وتريد ربات البيوت التعرف علي كل الاسرار الخاصة بطريقة عمل الكبدة الاسكندراني، وكيف نصل الي هذا الطعم الرائع يجذب الكثيرين سندوتشات الكبدة وسنعرف من خلال هذا المقال سر الكبدة الإسكندرانى وطريقة تحضيرها.مقادير عمل ساندويتشات الكبدة الإسكندرانى
يمكن لست البيت أن تقوم بعمل سندوتشات الكبدة الإسكندرانى، التي تتكون مقاديرها كالتالي:
- نصف كيلو من الكبدة وتفضل أن تكون طازجة ويتم تقطيعها الي شرائح صغيره
- بصلتان تكون ذات الحجم المتوسط ومقطعه الي قطع تكون صغيره
- فلفل اخضر بأى عدد وذلك حسب الرغبة ويكون مقطع
- وحبتان من الطماطم المقطعة
- اثنين من فصوص الثوم تكون مهروس
- البهارات المستخدمة كمون وفلفل اسود وكزبرة ناشفة
- معلقه خل تكون كبيرة
تستطيع ست البيت أن تقوم بتحضير سندوتشات الكبده الاسكندراني بكل سهولة في البيت وستكون بنفس طعم المحلات وذلك عن طريق عمل هذه الخطوات:
- نقوم في البداية بإحضار طاسه ثم نضع فيها بعض من الزيت وبعد ذلك نقوم بوضعها على البوتاجاز ثم نبدأ في وضع المكونات التي أشرنا اليها من قبلحيث نبدأ بوضع البصل ونقوم بتشويح لمدة أقل من دقيقتان
- ثم بعد ذلك نأتي الي اضافة الفلفل الأخضر المقطع علي البصل الذي تم تشويحه ونقلب أيضا دقيقتان
- بعد ذلك سوف نضع عليهم الكبده المقطعة الى شرائح علي المكونات السابقة وهي البصل والفلفل الاخضر ونقلب بقية المكونات ثلاث دقائق
- ثم نضيف بعدها الثوم والطماطم ونضيف أيضا الملح والفلفل الاسود والكمون والكزبرة ونظل في عملية تقليب كل المكونات مع بعض حيث سنقوم بتركها على النار وذلك لمدة عشر دقائق وبذلك سوف تكون الكبده جاهزه تماما للتقديم
- حيث نقوم بعد ذلك بتجهيز سندوتشات الكبدة عن طريق استخدام عيش الفينو أو اي انواع من الخبز التي يمكن بها أن يتم عمل سندوتشات الكبده ثم نقوم بتقديمها للضيوف أو لأفراد أسرتك.
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