طريقة عمل ساندويتشات الكبدة الإسكندرانى زى المطاعم وسر الطعم اللذيذ

طريقة عمل ساندويتشات الكبدة الإسكندرانى التي تعتبر من الاكلات الشهية المنتشرة في الكثير من البلدان، حيث يعشق العديد من الأشخاص ساندويتشات الكبدة التي يتم بيعها في الشارع وفي المطاعم لتحضير، وتريد ربات البيوت التعرف علي كل الاسرار الخاصة بطريقة عمل الكبدة الاسكندراني، وكيف نصل الي هذا الطعم الرائع يجذب الكثيرين سندوتشات الكبدة وسنعرف من خلال هذا المقال سر الكبدة الإسكندرانى وطريقة تحضيرها.

مقادير عمل ساندويتشات الكبدة الإسكندرانى

يمكن لست البيت أن تقوم بعمل سندوتشات الكبدة الإسكندرانى، التي تتكون مقاديرها كالتالي:

نصف كيلو من الكبدة وتفضل أن تكون طازجة ويتم تقطيعها الي شرائح صغيره

بصلتان تكون ذات الحجم المتوسط ومقطعه الي قطع تكون صغيره

فلفل اخضر بأى عدد وذلك حسب الرغبة ويكون مقطع

وحبتان من الطماطم المقطعة

اثنين من فصوص الثوم تكون مهروس

البهارات المستخدمة كمون وفلفل اسود وكزبرة ناشفة

معلقه خل تكون كبيرة

طريقه تحضير سندوتشات الكبده الاسكندراني

تستطيع ست البيت أن تقوم بتحضير سندوتشات الكبده الاسكندراني بكل سهولة في البيت وستكون بنفس طعم المحلات وذلك عن طريق عمل هذه الخطوات: