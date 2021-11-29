افضل طريقة لعمل الطحينة البيضاء في المنزل بكل سهولة والطعم أخلى من تقديمها بالمطاعم الكبيرة

يبحث الكثير من النساء عن افضل طريقة لعمل سلطة الطحينة لي المنزل بدون أي تكاليف، حيث تعتبر من افضل أنواع السلطات التي يمكن أن يتم تقديمها بجانب جميع المأكولات، كما أنها تعتبر واحدة من الاكلات التي تحتوي على الكثير من البروتينات والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، ومن هنا أيضا سوف نتعرف على أفضل طريقة لعمل سلطة الطحينة البيضاء في المنزل ، يعتبر تحضير أي نوع من المأكولات داخل المنزل من افضل الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على الصحة الأفراد لأنها في تلك الوقت لا تحتوي على أي نوع من المواد الحافظة التي يمكن أن تسبب بعض الأمراض الغير ظاهرة للأشخاص.

لا نحتاج إلي العديد من المكونات المكلفة لكننا فقط نحتاج إلي بعض المكونات التي تتواجد في جميع المنازل ومن أهم هذه المكونات الأتي :

كوب ونصف من الطحينة.

كوب من اللبن الرائب.

كمية من عصير الليمون الطازج.

نصف كوب من الماء النقية.

نصف ملعقة من الملح.

رشه من الفلفل الأسود.

إليكم من خلال هذه السطور افضل طريقة تحضير للطحينة في البيت ولكن نحتاج إلي عمل الخطوات كما هي على الترتيب:

يرجو تحضير طبق متوسط الحجم ويفضل أي يكون غويط.

وضع كلا من الطحين وعصير الليمون واللبن الرائب معا وتقبلهم جيدا حتي يصبح خليط متجانس.

وضع بقية المكونات بالتدريج.

ترك الخليط في الثلاجة لمدة حوالي ساعة فقط بعدها يتم تقديمه بجانب أي نوع من الأكل.