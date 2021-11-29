قرنبيط مقلي بدون بيض ومقرمش وكرسبي بدون شرب نقطة زيت واحدة

قرنبيط مقلي بدون بيض ومقرمش، فيعاني الكثير من حساسية البيض والبعض لا يقبل طعم البيض في الأطباق المختلفة، حيث أصبح بإمكانك سيدتي تجهيز وصفة مقبلات القرنبيط المقرمش بدون بيض من خلال تتبيله رائعة ذات مذاق قوى ومميز، حيث يظهر القرنبيط بكثرة مع بداية دخول فصل الشتاء، والذي يكون أوانه هذه الأيام فهو متوافر بكثرة في الأسواق المصرية والعربية، فهي الأكلة المفضلة للكثير في الشتاء لذلك نوفر لكم وصفة سهلة وبسيطة يمكن أن تجربيها سيدتي وتحصلين على قرنبيط مقلي ومقرمش بدون بيض نهائياً.

قرنبيط مقلي بدون بيض ومقرمش

يعتبر القرنبيط من الأكلات الشتوية التي تمتلك مذاق مميز وفوائد صحية متعددة للجسم، فالكثير يفضل تناوله مقلي بإضافة التوابل المميزة والدقيق والكركم والخضار لكي تصبح وجبة متكاملة بطعم حلو، ونحضر لكم اليوم وصفة للقرنبيط المقلي المقرمش بدون إضافة البيض، نظراً لاختلاف أذواق الناس فالبعض لا يفضل طعم البيض في الأكل والوصفات المختلفة، والبعض الآخر يمتلك حساسية من البيض فلا يستطيع تناول وجبه تحتوي على البيض، فنُسهل على الكثير من الذين يعانون اليوم بتلك الوصفة التي لا تقل جمال عن الوصفة التي بها بيض من ناحية الطعم والفائدة.

مكونات القرنبيط المقلي بدون بيض

وتعد مقادير القرنبيط المقلي بدون البيض من أسهل الوصفات التي يمكن أن تجربيها، كما تحصلين على مذاق مميز ولذيذ، حيث جاءت مكونات القرنبيط المقلي بدون البيض كالتالــي:

قطعة قرنبيط منظفة وقطعه لقطع صغيرة.

واحد كوب دقيق.

شبت مفروم.

بقدونس مفروم.

نصف كوب من النشا.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

وملعقة كبيرة مسطردة.

ونصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كاري.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نضع وعاء عميق على النار به كمية كبيرة من المياه مع الكمون. وبعدها نقوم بسلق القرنبيط ونتركه يغلي لمدة 4 دقائق فقط ، ولا نتركه حتي ينضج تماماً. ثم نقوم بخلط مكونات عجينة القرنبيط مع بعضها البعض ونقلبها جيداً حتى تصبح ناعمة. كما نقوم بتجهز طاسة على النار بها زيت غزير ونتركه حتى يسخن. ونغمس قطع القرنبيط في العجين ونغلفها تماماً بالعجين، ثم نضعها في الزيت الساخن حتى تصل للون الذهبي. نكرر تلك الحركة حتى تنتهي الكمية كلها ونضعه على طبق التقديم، ويمكن تقديمه مع العيش والسلطة البلدي، أو مع الأرز الأحمر والسلطة.

طريقة عمل القرنبيط المقلي بدون بيض ومقرمش