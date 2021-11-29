بالشوكة فقط هتلفي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقيقة بدون ماكينة

طريقة لف ورق العنب والكرنب بالشوكة فقط من الطرق المفضل استعمالها حال الرغبة في الحشو لهم من الممكن أن نقوم باستخدام أدوات المائدة والتي من بينها الشوكة، حيث تعتبر الشوكة واحدة من الأدوات التي من الممكن أن تساعدنا في لف كميات كبيرة من أنواع المحشي كورق العنب والكرنب، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي تساعد في الحشو لتلك الأنواع من المحشي من خلال استعمال الشوكة والتي أشادت بطريقتها الكثير من السيدات، وفيما يلي بيان بأهم الخطوات التي تساعد في الحشو باستعمال الشوكة.

طريقة لف ورق العنب والكرنب بالشوكة فقط

طريقة لف ورق العنب والكرنب بالشوكة فقط تكون في البداية بالتحضير لخلطة المحشي بشكل عادي، ومن ثم يتم استعمال الوعاء الملائم لسلق كمية الكرنب مع ورق العنب، وبعد أن نقوم بالسلق للورق بالدرجة الكافية من التسوية، نقوم بتصفية الورق تصفية كاملة، وبعد ذلك نحضر الخليط للأرز مع البقدونس والبصل والبهارات والكمية المناسبة من معجون صلصة الطماطم، وبعد القيام بالتحضير للورق والخليط لا بد من الاتباع لبعض الخطوات والتي تيسر عليكِ أن تقومي بالحشو لكل الكمية التي تتوفر من الأوراق، مع عدم إهدارها، وفيما يأتي بيان بتلك الخطوات:

نحضر الورق ونضعه بشكل متساوي على طبق مسطح.

نقوم بوضع ورقة محشوة على اليد ونضع طرف الشوكة، ونقوم بعمل برم للورقة حول الشوكة مع تدويرها بقبضة اليد، وستجدين أن الورقة قد تم لفها في صورة منتظمة وبمنتهى السرعة.

تستطيعين القيام بالحشو لكل الكمية المتوفرة من الورق بتلك الطريقة ثم وضعها بوعاء التسوية.

خطوات لف ورق العنب والكرنب بالشوكة فقططريقة لحشوة الكرنب وورق العنب:

من الممكن أن نقوم بوضع الأرز مع بقية المكونات المعروفة من بهارات وخضراوات مختلفة، ومن ثم الإضافة المميزة تكون هي القليل من جوزة الطيب مع كمية صغيرة من بودرة الزنجبيل مع القرفة، ومن ثم نضع كمية تعدل ملعقة متوسطة من مكون مميز وهو دبس الرمان لمزيد من النكهة الممتازة للمحشي.