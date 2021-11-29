طريقة عمل كريم الليمون والنشا المعجزة لتبييض الوجه وازالة الاماكن الداكنه بالجسم والتجاعيد نهائيا

البشرة الصافية ‏والبيضاء ‏من أبرز أحلام الفتيات وأجملها فالجميع يتمنى أن يحصل على بشرة صافية وخالية من أي بقع عنده أو من آثار حب الشباب الذي اصبح يملأ وجوه الفتيات لذلك فالجميع يبحث عن الطرق التي يمكن أن تكون سببا في بياض البشرة وعودة نضارتها إليها وبالطبع هناك العديد من الوصفات التي تساعد على ذلك ومن أبرز هذه الوصفات الوصفات الطبيعية التي تؤدي إلى تبييض البشرة دون أن تسبب لها ‏أي أضرار على المدى البعيد ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن وصفة تبييض البشرة والجسم باستخدام الليمون والنشا.

‏فوائد خلطة الليمون والنشا لتبييض البشرة

تتميز خلطة الليمون ونشأ بالعديد من الفوائد التي تجعلها من أبرز الخلطات التي تستخدم في تبيض الشعر والتخلص من المناطق الداكنة وهذه الفوائد هي:

‏تفتيح وتبيض الأماكن الداكنة في البشرة وجميع أنحاء الجسد.

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تمنح البشرة احساسًا بالنضارة والحيوية.

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‏ تزيد من نعومة البشرة ولمعانها بشكل طبيعي.

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‏ تعمل على إزالة البقع السوداء من البشرة.

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‏ تقضي تمامن على الفطريات والبكتيريا و الجراثيم التي تظهر على سطح البشرة.

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‏ تقوم بسد مسام البشرة الواسعة.

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‏ الخلطة تحتوي على الليمون الذي يعمل على تطهير الجسم من الحبوب.

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طريقة تحضير خلطة الليمون والنشا

حتى نحصل على النتائج الساحرة التي تسببها خلطة الليمون والنشا لابد من اتباع الطريقة التالية وأولا سنتحدث عن مكونات هذه الطريقة:

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كوب كبير من الماء.

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‏ أربع حبات من الليمون.

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‏ ملعقتين كبيرتين من النشا.

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فيما يلي خطوات التحضير التي نحتاجها لصناعة خلطة الليمون والنشا:

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