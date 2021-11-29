بسرعة الصاروخ.. بالمسطرة هتلفي ورق العنب والكرنب بطريقة متخطرش علي بالك هتلفي اكبر كمية في ثواني

طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة، ورق العنب من بين أهم المكونات المميزة مع الكرنب لعمل وصفة من الوصفات المحببة للجميع وتلك الوصفة هي المحشي وهو أكلة شعبية يتم عملها بشكل مستمر وبالأخص خلال أجواء فصل الشتاء، وبالنسبة لطريقة لف الورق فهو يستهلك إلى حد ما الوقت والجهد لذا تبحث مختلف السيدات عن الطريقة التي تساعد في اللف للورق من خلال الأدوات البسيطة والمتوفرة في المنزل، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم وصفة وطريقة تساعد في اللف للمحشي وبسرعة البرق من جون اللجوء لأي وسائل أخرى والأداة المستعملة بشكل رئيسي هي المسطرة، وفيما يلي بيان بالطريقة على نحو من الإيضاح والتفصيل.

طريقة لف لورق العنب مع الكرنب بالمسطرة

من الممكن أن نستعين بالخطوات الآتية في الحشو لأوراق من الكرنب مع ورق العنب وتلك الخطوات تكون كما يلي في النقاط القادمة:

في البداية نقوم بالتحضير للخليط المستخدم كحشوة في ورق العنب والكرنب وأوراقهما حيث تعد تلك الخطوة تتم بالطريقة العادية المعروفة.

خلط الأرز مع كمية التوابل المرغوبة مع الطماطم والقليل من الزين ولا ننس الثوم المفروم مع البصل.

بعد التحضير للخليط نضعه في الوعاء الملائم ويتم تنحيته جانبا لحين السلق للأوراق بالطريقة المعتادة.

تصفية الأوراق ومن ثم نبدأ في خطوت العمل.

بعد التصفية نضع الورق على الطبق المسطح.

نضع المسطرة بحيث تقسم الورقة الصغيرة من المنتصف.

نمرر حد السكين فوق المسطرة لقطعه بالمقاس المناسب من الورقة.

بعد تمرير السكين نحصل على أوراق الكرنب، وأوراق العنب وتكون مستطيلة الشكل.

بملعقة صغيرة نضع الخلطة في كل ورقة قد تم تحضيرها.

نقوم باللف لإصبع المحشي رول ومن ثم يتم وضع مختلف الأصابع التي قد تم لفها من المحشي في الوعاء الملائم.

من الممكن أن تتم تسوية المحشي من خلال الاستعانة بالوعاء الملائم بعد رص المحشي نضع كوبان من المرقة، ومدعمة بمكعب مرقة.

ومن ثم تتم تغطية الوعاء، وعلى نار تكون هادئة تتم التسوية لكمية المحشي خلال أقل من خمسة وأربعين دقيقة.

خطوات تسوية محشي ورق العنب والكرنب