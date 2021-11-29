بطلي تشتريها جاهزة.. كفتة الحاتي ومعرفة أسرار الخلطة الجبارة مثل المطاعم بالخطوات

بطلي تشتريها جاهزة.. كفتة الحاتي ومعرفة أسرار الخلطة الجبارة تعد طريقة عمل كفتة الحاتي من أكثر الطرق التي تبحث عنها الأمهات على مؤشرات البحث عبر الإنترنت حيث أن الكفتة المشوية من الوجبات التي يفضلها كل بيت وكل الأفراد في مصر وليس لها وجبة معينة من المفترض أن تُقدم فيها ولكن هناك مشكلة تزعج كل الأمهات عند صنعها وهي أن حجم إصبع الكفتة يكون كبير ومناسب قبل شويها أو طهيها وبعد أن تنضج يقل حجمها إلى النصف وسنوضح لكم أسرار وطريقة عمل كفتة الحاتي بوصفة تضاعف حجمها وتمنعها من الكششان. طريقة عمل كفتة الحاتي ومعرفة أسرار الخلطة مكونات عمل الوصفة:- كيلو واحد من الحم المفروم.

20 جرام من البوش.

بصلة واحدة كبيرة مبشورة.

2 ملعقة من البقدونس المفروم.

1 ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

أسياخ حديد أو خشب للف الكفتة. طريقة عمل الوصفة باستخدام المقادير السابقة قومي بخلط كل المكونات السابقة فيما عدا البصل المبشور والطماطم.

قلبي المكونات جيدًا حتى يتجانس وضعيه في الثلاجة لمدة الربع ساعة قبل تسويته.

باستخدام أسياخ الشوي قومي بلف اللحمة المفرومة على كل سيخ ولكن بعد كل عملية لف قومي برش بعض من ماء البصل والطماطم عليه.

كرري الخطوة السابقة مع كل إصبع حتى تنتهي الكمية التي تريدين تحضيرها.

أدخليها الفرن في صينية على درجة حرارة نار مناسبة حتى تنضج وبعد أن تنضج أخرجيها وغطيها بورق فويل حتى تظل ساخنة.

بعد ذلك ندخلها إلى الفرن لمدة 10 دقائق أخرى مع وضع قطع الفحم المستخدمة في تسويتها معها.

بعد ذلك يمكنك تقديم كفتة الحاتي بحجم كبير مع بعض البقدونس وأي مقبلات أخرى. أهم فوائد الكفتة المشوية تعد الكفتة المشوية من الوجبات الخفيفة جدًا على المعدة والتي تسرع من عملية الهضم وتساعد في معالجة بعض مشاكل الجهاز الهضمي.

من الوجبات الخفيفة جدًا على المعدة والتي تسرع من عملية الهضم وتساعد في معالجة بعض مشاكل الجهاز الهضمي. أفضل من اللحم المسلوق حيث أن عملية الشوي تفقد اللحم بعض من الدهون الموجودة به والغير مفيدة لصحة الإنسان مما يعمل على تقليل الوزن.

تضيف كميات كبيرة من البروتين لجسم الإنسان وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للإنسان. طريقة عمل كفتة الحاتي ومعرفة أسرار الخلطة مكونات عمل الوصفة:-طريقة عمل الوصفة باستخدام المقادير السابقةأهم فوائد الكفتة المشوية الوسوم

بطلي تشتريها جاهزة.. كفتة الحاتي ومعرفة أسرار الخلطة الجبارة تعد طريقة عمل كفتة الحاتي من أكثر الطرق التي تبحث عنها الأمهات على مؤشرات البحث عبر الإنترنت حيث أن الكفتة المشوية من الوجبات التي يفضلها كل بيت وكل الأفراد في مصر وليس لها وجبة معينة من المفترض أن تُقدم فيها ولكن هناك مشكلة تزعج كل الأمهات عند صنعها وهي أن حجم إصبع الكفتة يكون كبير ومناسب قبل شويها أو طهيها وبعد أن تنضج يقل حجمها إلى النصف وسنوضح لكم أسرار وطريقة عمل كفتة الحاتي بوصفة تضاعف حجمها وتمنعها من الكششان. طريقة عمل كفتة الحاتي ومعرفة أسرار الخلطة مكونات عمل الوصفة:- كيلو واحد من الحم المفروم.

20 جرام من البوش.

بصلة واحدة كبيرة مبشورة.

2 ملعقة من البقدونس المفروم.

1 ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

أسياخ حديد أو خشب للف الكفتة. طريقة عمل الوصفة باستخدام المقادير السابقة قومي بخلط كل المكونات السابقة فيما عدا البصل المبشور والطماطم.

قلبي المكونات جيدًا حتى يتجانس وضعيه في الثلاجة لمدة الربع ساعة قبل تسويته.

باستخدام أسياخ الشوي قومي بلف اللحمة المفرومة على كل سيخ ولكن بعد كل عملية لف قومي برش بعض من ماء البصل والطماطم عليه.

كرري الخطوة السابقة مع كل إصبع حتى تنتهي الكمية التي تريدين تحضيرها.

أدخليها الفرن في صينية على درجة حرارة نار مناسبة حتى تنضج وبعد أن تنضج أخرجيها وغطيها بورق فويل حتى تظل ساخنة.

بعد ذلك ندخلها إلى الفرن لمدة 10 دقائق أخرى مع وضع قطع الفحم المستخدمة في تسويتها معها.

بعد ذلك يمكنك تقديم كفتة الحاتي بحجم كبير مع بعض البقدونس وأي مقبلات أخرى. أهم فوائد الكفتة المشوية تعد الكفتة المشوية من الوجبات الخفيفة جدًا على المعدة والتي تسرع من عملية الهضم وتساعد في معالجة بعض مشاكل الجهاز الهضمي.

من الوجبات الخفيفة جدًا على المعدة والتي تسرع من عملية الهضم وتساعد في معالجة بعض مشاكل الجهاز الهضمي. أفضل من اللحم المسلوق حيث أن عملية الشوي تفقد اللحم بعض من الدهون الموجودة به والغير مفيدة لصحة الإنسان مما يعمل على تقليل الوزن.

تضيف كميات كبيرة من البروتين لجسم الإنسان وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للإنسان. طريقة عمل كفتة الحاتي ومعرفة أسرار الخلطة مكونات عمل الوصفة:-طريقة عمل الوصفة باستخدام المقادير السابقةأهم فوائد الكفتة المشوية

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