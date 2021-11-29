ماسك الكركم وبياض البيض لتفتيح البشرة ضعيه دقائق معدودة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر

ماسك الكركم وبياض البيض لتفتيح البشرة، نجد أن الكركم بدأ الكثير باستخدامه في العديد من الوصفات لما يتميز به من طعم جذاب وفوائد صحية كبيرة، ويمكن استخدام الكركم كذلك في وصفات طبيعية للبشرة لكونه من المواد الطبيعية الآمنة على البشرة، وأيضاً مغذية للبشرة فتضيف للبشرة النعومة والبياض والنضارة، كما يتوفر لدينا في جميع البيوت المصرية فهو غير مكلف وسهل التحضير والاستخدام.

ماسك الكركم وبياض البيض لتفتيح البشرة

وقد يتكون ماسك الكركم وبياض البيض من مكونين رئيسيين كلاً منهم يحمل فوائد عدة، فالبيض يحتوي على فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان، مثل عنصر الكالسيوم الذي يعد العنصر الأساسي في تكوين عظام الجسم، كما أن بياض البيض له دور فعال في الخلطات ومستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة، فيساعد على تفتيح البشرة ويستخدم أيضاً لعلاج مشاكل الشعر لاحتوائه على البروتين، ويساعد عنصر البروتين على تقديم الغذاء الكافي للبشرة.

مكونات ماسك الكركم وبياض البيض

ويمكن إعداد ماسك الكركم وبياض البيض بكل سهولة في البيت للحصول على بشرة أفتح للدرجة المطلوبة، والبعد عن المستحضرات التجميلية الغالية والتي تحتوى على مواد ضارة بالبشرة، وفيما يلي نستعرض المكونات التي تستخدم في الماسك كالتالي:

بياض بيضة نقوم بفصلها عن الصفار.

250 جرام من الكركم الباودر.

250 جرام من زيت الزيتون.

1/2 ملعقة من عسل النحل.

نجهز بولة صغيرة ونضع بها بياض البيض ونخفقه جيداً، ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الكركم المطحون، وبعدها نضيف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض (النحل) بالإضافة لملعقة صغيرة من زيت الزيتون وندمجهم سوياً حتي نحصل على قوام متماسك وكثيف.

ونغطي الوجه بالكامل والرقبة بالخليط ونتركه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

وبعدها يغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ والغسول المناسب لنوع البشرة.

ونستخدم المنشفة لتنشيف الوجه جيداً للشعور بالفرق في درجة لون البشرة.

وتكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع على الأقل لكي تصل البشرة للنضارة والحيوية المطلوبة.

كما يمكن استخدام هذه الوصفة في الأماكن الداكنة في الجسم حيث تمتاز بفاعلية كبيرة في تفتيح لون البشرة.

طريقة عمل ماسك الكركم وبياض البيض لتفتيح البشرة