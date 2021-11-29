بديل الكولاجين… لبان الدكر والفازلين للتفتيح والتبييض القضاء على التجاعيد

بديل الكولاجين… لبان الدكر والفازلين للتفتيح والتبييض تحلم كل فتاة ببشرة مثالية خالية من الاسمرار والتجاعيد ولذلك نقدم لكم وصفة لبان الدكر والفازلين للتفتيح حيث أنها وصفة مجرّبة وفعالة تقضي على الشوائب وترطب البشرة ويعد الفازلين من أفضل المرطبات والكريمات المستخدمة في تفتيح البشرة والقضاء على آثار الشيب من التجاعيد والخطوط التي تظهر على الوجه، كما أن هذه الوصفة تحمي من حروق الشمس وتوحد لون البشرة أيضًا وسنوضح لكم طريقة عمل كريم لبان الدكر والفازلين للتفتيح. طريقة عمل وصفة لبان الدكر والفازلين للتفتيح والقضاء على التجاعيد طريقة عمل وصفة لبان الدكر والفازلين للتفتيح والقضاء على التجاعيد مكونات الوصفة:- 3 ملاعق من كريم الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة من الجلسرين.

عدد 3 كبسولات من فيتامين E .

1\2 كوب من منقوع اللبان الدكر.

كمية من نشا الذرة بمقدار ملعقة صغيرة.

2 ملعقة من ماء الورد. طريقة استخدام المكونات لعمل الوصفة قومي بإحضار وعاء مناسب لخلط المكونات.

بعد ذلك ضعي في الوعاء منقوع لبان الدكر ونشا الذرة وماء الورد ثم قلبيهم معًا جيدًا حتى يختلطوا.

ضعي الوعاء على حمام ماء بخار ثم قومي بالتقليب جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس ويصبح ثقيلًا.

ارفعي الوعاء من على النار ثم أضيفي له كمية الفازلين الموجودة والفيتامين والجلسرين حتى تحصلي على قوام كريمي الملمس.

أحضري علبة وقومي بوضع الكريم بداخلها واحكمي غلقها جيدًا ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك لمدة 30 دقيقة كاملة.

أخرجي الكريم من الثلاجة فيصبح قابل للاستخدام وضعيه على وجهك وقت الحاجة يوميًا حتى تحصلي على نتيجة فعالة. فوائد كريم لبان الدكر والفازلين على البشرة يقوم بتوحيد لون البشرة والتخلص من الاسمرار الموجودة عليها.

يسد مسام البشرة التي تمتص الأتربة والأوساخ الضارة.

يقوم بتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم والتي تسبب لك الحرج.

يجعل البشرة تبدو أصغر سنًا من العمر الحقيقي ويعيد لها نضارتها وإشراقها.

يحد من ظهور تجاعيد الوجه التي تدل على الشيب كما أنه يقضي على الخطوط التي تظهر على البشرة بمرور الوقت.

يحتوي خليط الفازلين ولبان الدكر على مادة الكولاجين الطبيعي التي تقو بشد البشرة وتقويتها.

تحارب البكتيريا الفطريات الضارة التي تتعرض لها البشرة من عوامل الجو والعوامل المؤثرة الخارجية. مكونات الوصفة:-طريقة استخدام المكونات لعمل الوصفةفوائد كريم لبان الدكر والفازلين على البشرة الوسوم

بديل الكولاجين… لبان الدكر والفازلين للتفتيح والتبييض تحلم كل فتاة ببشرة مثالية خالية من الاسمرار والتجاعيد ولذلك نقدم لكم وصفة لبان الدكر والفازلين للتفتيح حيث أنها وصفة مجرّبة وفعالة تقضي على الشوائب وترطب البشرة ويعد الفازلين من أفضل المرطبات والكريمات المستخدمة في تفتيح البشرة والقضاء على آثار الشيب من التجاعيد والخطوط التي تظهر على الوجه، كما أن هذه الوصفة تحمي من حروق الشمس وتوحد لون البشرة أيضًا وسنوضح لكم طريقة عمل كريم لبان الدكر والفازلين للتفتيح. طريقة عمل وصفة لبان الدكر والفازلين للتفتيح والقضاء على التجاعيد طريقة عمل وصفة لبان الدكر والفازلين للتفتيح والقضاء على التجاعيد مكونات الوصفة:- 3 ملاعق من كريم الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة من الجلسرين.

عدد 3 كبسولات من فيتامين E .

1\2 كوب من منقوع اللبان الدكر.

كمية من نشا الذرة بمقدار ملعقة صغيرة.

2 ملعقة من ماء الورد. طريقة استخدام المكونات لعمل الوصفة قومي بإحضار وعاء مناسب لخلط المكونات.

بعد ذلك ضعي في الوعاء منقوع لبان الدكر ونشا الذرة وماء الورد ثم قلبيهم معًا جيدًا حتى يختلطوا.

ضعي الوعاء على حمام ماء بخار ثم قومي بالتقليب جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس ويصبح ثقيلًا.

ارفعي الوعاء من على النار ثم أضيفي له كمية الفازلين الموجودة والفيتامين والجلسرين حتى تحصلي على قوام كريمي الملمس.

أحضري علبة وقومي بوضع الكريم بداخلها واحكمي غلقها جيدًا ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك لمدة 30 دقيقة كاملة.

أخرجي الكريم من الثلاجة فيصبح قابل للاستخدام وضعيه على وجهك وقت الحاجة يوميًا حتى تحصلي على نتيجة فعالة. فوائد كريم لبان الدكر والفازلين على البشرة يقوم بتوحيد لون البشرة والتخلص من الاسمرار الموجودة عليها.

يسد مسام البشرة التي تمتص الأتربة والأوساخ الضارة.

يقوم بتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم والتي تسبب لك الحرج.

يجعل البشرة تبدو أصغر سنًا من العمر الحقيقي ويعيد لها نضارتها وإشراقها.

يحد من ظهور تجاعيد الوجه التي تدل على الشيب كما أنه يقضي على الخطوط التي تظهر على البشرة بمرور الوقت.

يحتوي خليط الفازلين ولبان الدكر على مادة الكولاجين الطبيعي التي تقو بشد البشرة وتقويتها.

تحارب البكتيريا الفطريات الضارة التي تتعرض لها البشرة من عوامل الجو والعوامل المؤثرة الخارجية. مكونات الوصفة:-طريقة استخدام المكونات لعمل الوصفةفوائد كريم لبان الدكر والفازلين على البشرة

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