غريبة بالسميد وجوز الهند سهلة واقتصادية من المطبخ المغربي

غريبة بالسميد وجوز الهند من المطبخ المغربي، غريبة هى مجموعة من الحلويات الشرقية التقليدية السهلة ورائعة وهى كذلك لذيذة واقتصادية، وهى من الحلويات المعروفة في المغرب والجزائر وكذلك في الدول العربية وهى من الحلويات المتميزها عن الكيك وناجحة في التقديم وتتمتع بمختلف النكهات ومكوناتها غير مكلفة ومذاقها لا يقاوم في بساطتها والطريقة سهلة والنتجة مبهرة مع أسرار تشققها من أول تجربة للمبتدئين.

مكونات غريبة السميد وجوز الهند:

ربع كيلو من دقيق السميد الخاص بالحلويات.

ربع كيلو من جوز الهند أو ما يسمى بالكوك.

بشر قشرة ليمونة الحامض.

١٢٠ غرام سكر بودرة.

٢ بيض.

كأس زيت نباتية.

١كيس فانيلا.

1 كيس باكين بودر.

ماء الزهر.

سكر بودرة.

نضع البيض والسكر في وعاء ونخفق جيدا الخليط، ثم نضيف كأس من الزيت النباتية وقشرة ليمون الحامض و كيس واحد من الفانيلا. ثم نضيف دقيق السميد وجوز الهند أو بما يعرف بي الكوك في المغرب، وكيس واحد من الباكينج بودر أخيرا. ثم نجمع عجينة الغريبة حتى تمتزج المكونات مع بعضها ونقوم بدلكها قليلا، ثم نتركها مدة لا تقل عن ١٠دقائق. و نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ونضع وجهها في ماء الزهر ثم نغمرها بسكر بودرة. ثم نضع في صينية الفرن ورقة الزبدة إذا كانت متوفر في البيت أو نقوم بدهن الصينية بالقليل من الزبدة فقط. ونقوم بوضع كرات الغريبة في الصينية، وبالتالى يكون الفرن سخن على درجة حرارة متوسطة. أولا يجب اتباع هذه الخطوات المهمة التى تكمن فيها سر نجاح تشقق الغريبة. نقوم بتشعيل نار الفرن من فوق ونضع الصينية في الأسفل لحين تتشقق الغربية من الوجه وتأخد اللون ذهبي. ثم نشعل نار الفرن من تحت ونضع الصينية في الرف الأعلى أو الوسط ونتركها قليلا لإتمام طهى الغريبة.

لتزين الغريبة:طريقة تحضير غريبة السميد وجوز الهند:طريقة التقديم:

نخرج غريبة السميد وجوز الهند من الفرن ونتركها تبرد قليلا، ثم نضعها في طبق التقديم مع شاى أو قهوة ونقدمها للأطفال و أفراد العائلة و الأصدقاء وبالصحة والعافية.

طريقة عمل الغريبة السورية بالفستق الحلبي:

الغريبة السورية من الحلويات التي يحبها الكثير منا لمذقها اللذيذ والتي تذوب في الفم بشكل طبيعي، وطعم لذيذ، كل ما عليكم أتباع خطوات تحضيرها.

كأس ونصف من الدقيق.

125 جرام من السمن البلدي أو النباتي.

كأس من السكر البودر الناعم.

200 جرام من الفستق الحلبي.

بالأول ضعي الدقيق في إناء عميق وانخليه، ثم ضيفي السمن وقومي بخلطهم جيداً. بعدها ضيفي السكر للخليط السابق، واعجنيها حتى يصبح العجين متماسك. الخطوة التالية قومي بتشكيل العجين لكرات صغيرة، وضعي بوسط الكورة واحدة من الفستق، ضعي الغريبة في صينية الفرن وادخليها الفرن حتى تنضج جيدا.

مكونات الغريبة السورية:طريقة تحضير عمل الغريبة السورية بالخطوات: