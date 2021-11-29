معمول التمر السعودي الفاخر هش وناعم مثل الجاهز تماماً

طريقة عمل معمول التمر بالمنزل دون الحاجة إلى شرائه، حيث يعشق الكثير من الأشخاص معمول التمر لأنه يتميز بالطعم الرائع واللذيذ، ويمكن تناوله في مختلف الأوقات، وأصبح من الحلويات التي تقدم في المناسبات، لذلك سوف تجد في هذا المقال طريقة معمول التمر بكل سهولة لتقديمه لأسرتك في أي وقت ممكن دون أن يستغرق وقتاً طويلاً.

طريقة عمل معمول التمر

تعد طريقة عمل معمول التمر من الطرق السهلة التي يمكنك تحضيرها بالمنزل، ويتكون من عدة مقادير كالآتي:

المقادير

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من السمن.

نصف كوب من السكر بودرة.

كوبين وربع من الدقيق.

ملعقة من بهارات المعمول.

ملعقة من البيكنج بودر.

القليل من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

حشوة التمر

كوبين من معجون التمر.

ملعقة من الزيت.

ربع ملعقة من القرنفل.

طريقة تحضير حشو التمر

يضاف الزيت على القرنفل، ثم يضاف إليهم معجون التمر.

استمري في التقليب كل تختلط المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح مثل العجين.

يتم تقطيع هذه العجينة إلى قطع صغيرة.

توضع الزبدة مع السمن، ثم يتم إضافة السكر، واستمر في التقليب حتى يذوب السكر في السمن، ويصبح الخليط كريمي.

يتم إضافة البيضة وعودي في التقليب مرة أخرى.

إحضار وعاء أخرى ويوضع به الدقيق والفانيليا، بالإضافة إلى البيكنج بودر وبهارات الكحك.

قومي بتشغيل الفرن واتركيها حتى تسخن جيداً.

يوضع الخليطين مع بعض ويقلب جيداً حتى تحصلي على عجين متجانس.

ضعي العجينة في الثلاجة لمدة 10.

تخرج العجينة من الثلاجة ويتم تقطيع العجينة إلى قطع صغيرة، عمل حفرة صغيرة ووضع بها الحشوة، وتأكدي من غلقها جيداً.

استمري في وضع الحشوة في كل القطع حتى الانتهاء من العجينة.

ضعي هذه القطع في قالب المعمول والضغط عليه حتى تأخذ شكل القالب.

توضع في صينية ويتم وضعها في الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي من كل الجوانب.

إخراج المعمول من الفرن، واتركيها حتى تبرد، ثم قومي بوضع السكر على وجه المعمول، ويتم الاحتفاظ به في عبوة محكمة الغلق.

خطوات تحضير معمول التمر