عملية شد الجفون المترهلة ونتائجها وتكلفة عملية شد الجفون في السعودية

عملية شد الجفون المترهلة، هي إحدى العمليات التجميلية المهمة، خلال الفترة الحديثة، تلك العملية التي أصبحت لا غنى عنها، بالنسبة لأية سيدة، خاصة مع التعرض للعديد من العوامل التي تجعل البشرة تتهدل كثيرًا، خاصة في منطقة العينين، التي تجعل السيدة تبدو كبيرة في السن، إذا تركت دون معالجة، وبعض السيدات تكون تلك المنطقة متهدلة، مقارنة بغيرها من النساء، ما يجعلها تبدو بمظهر غير طبيعي، نتيجة تدلي الجفون بطريقة غير طبيعية، ما يجعل الكثيرات تبحثن عبر الإنترنت عن عملية شد الجفون بالصور، أو من جربت عملية شد الجفون، وعملية شد الجفن السفلي للعين، وتكلفة عملية شد الجفون في السعودية، أو تكلفة عملية شد الجفون بالليزر، ومتى تظهر نتيجة عملية شد الجفون، ومخاطر عملية شد الجفون، وكلها أسئلة مهمة يجب بالفعل البحث والتقصي بشأنها قبل إجراء تلك العملية.

عملية شد الجفون المترهلة، من أسهل العمليات التجميلية على الإطلاق، ولكنها تحتاج إلى طبيب خبير في مجاله، للخروج بنتائج متميزة، تساعدك على الظهور بمظهر متميز، سواء أكانت عملية شد الجفون العليا أو أسفل العين، ومن خلال نصائح كل من قامت بإجراء تلك العملية البسيطة، تحت مسمى تجربتي مع عملية شد الجفون في السعودية، يمكن القول بأن تلك العملية تهدف إلى تحقيق بعض المزايا والفوائد منها:

مواجهة علامات تقدم السن والشيخوخة التي تظهر حول العينين.

كما تمنح الوجه مظهرًا شابًا بطريقة طبيعية.

بالإضافة إلى أنها تجعل الإبصار أفضل حيث تفتح مجال الرؤية للعينين.

وهي عملية تناسب الرجال كذلك، إذا ما كانوا يعانون من الجفون الدهنية، التي تمتليء بالدهون حول العينان.

يمكن لكل من يعاني من وجود جلد زائد حول العينين أن بجروا مثل تلك العملية.

وكل من يعاني من ضعف في الإبصاؤ نتيجة تهدل الجفون.

والأفراد الذين يعانون من الأكياس الدهنية حول العينين.

كما يجب ألا يقل عمر من سيقوم بإجراء تلك العملية عن 18 عامًا.

تعد عملية شد الجفون، من العمليات التجميلية البسيطة، التي يمكنك إجراؤها لدى طبيب تجميل متخصص، مثل جلسات الميزوثيرابي للشعر، التي تساعد في علاج تساقط الشعر الفعال، ويجب إجرائها في مراكز الجلدية المتخصصة، أو العلاجات الخاصة التي يجب إجراؤها لدى مختصين مثل جلسات الفيلر والبروتين للشعر، والأمر المشترك هنا بين عملية شد الجفون المترهلة، وتلك الجلسات المذكورة هو أنها يجب أن تجرى، لدى المختص حتى تحصلين على الفائدة المرجوة منها. وقبل إجراء عملية شد الجفون المترهلة، يجب عليك اتباع النصائح التالية:

توقفي عن التدخين قبل الجراحة بستة أسابيع على الأقل.

لا يجب تناول أية أقراص إسبرين أو مضادات للالتهاب أو أية فيتامينات، حتى لا يحدث نزيف أثناء فتح الجفن.

لا تستخدمي أية كريمات أو مستحضرات تجميل في يوم إجراء العملية.

وحافظي على ترطيب جسمك.

وتناولي طعامًا صحيًا.

تظهر نتيجة تلك العملية، عقب مرور شهر واحد من تاريج إجرائها، حيث تكون قد اكتملت بنسبة 80%، بينما تظهر النتائج النهائية تمامًا عقب مرور سنة واحدة من تاريخ العملية.

تتفاوت تكلفة تلك العملي في السعودية، وفقا للمركز الطبي الذي تقومين بإجرائها به، بالإضافة إلى نوع العملية نفسه وطبيعتها، وتتراوح التكلفة من 1.500 دولار أمريكي، إلى 4.000 دولار أمريكى، بوجه عام.