وصفات طبيعية من النشاء لتفتيح ونضارة البشرة طوال اليوم

تبحث الكثير من السيدات والبنات على خلطات وكريمات وصفات للبشرة والحفاظ عليها من إشراقها، وذلك للجمال وجاذبية مظهرهن الطبيعي لتزيد المرأة من ثقتها بنفسها، وذلك من التسبب من العوامل التي تؤثر على الجلد والتعرض للضغوط اليومية وظهور التجاعيد المبكرة، مما تجعل المرأة تبحث عن وصفات طبيعية لبشرة ناعمة وبياض ناصع طوال اليوم، ومن خلال تلك هذا المقال سوف نشرح لكم كيفية صنع وصفات وخلطات طبيعية لتفتيح ونضارة البشرة. مقادير خلطة النشا لتفتيح البشرة ملعقتين من القهوة الناعمة.

ملعقتين نشا.

ملعقتين ماء الورد.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة تحضير خلطة النشا تبيض البشرة نأخذ وعاء ونحضر المكونات القهوة والنشاء والماء الورد وزيت جوز الهند وعصير ليمون ونخلط المكونات جيداً. نحضر وعاء على النار فيه كوب من الماء ونتركه حتي يغلي. نضيف الخليط النشا على الماء ونقلب باستمرار حتي الحصول على قوام كريمي. نرفعه من على النار وتترك لتبرد، ثم نتحفظ فيه في علبة محكمة في الثلاجة. بعد ذلك نضع منها يومياً على البشرة أو الجسم لمدة ساعة ثم تغسل بماء فاتر. يمكنك استخدام هذه الخلطة الفعالة لتبيض البشرة مرتين أسبوعياً. مقادير خلطة النشا بزيت الزيتون والليمون ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ليمونه طريقة تحضير خلطة النشا بزيت الزيتون والليمون نحضر وعاء ونضع النشاء مع ماء مغلي ثم نضع زيت الزيتون والليمون ونقلب المكونات حتي تصبح كريمي وتترك على البشرة لمدة نصف ساعة ويغسل بالماء الفاتر مقادير خلطة النشا بالزبادي ملعقة كبيرة من النشا

ملعقتين من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض طريقة تحضير خلطة النشا بالزبادي نحضر وعاء ونضع الزبادي والنشا والعسل ونخلط المكونات حتي تمتزج جيداً نغسل البشرة جيداً ونقوم بوضع هذا المزيج على البشرة يترك هذا المزيج لمدة نصف ساعة على البشرة ويغسل بالماء الفاتر فوائد النشا للبشرة الوجه يساعد على ترطيب البشرة وتحسن من مظهرها يعالج ظهور حب الشباب والبثور يحافظ على البشرة من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة يزيد من نعومة ولمعان البشرة ويساعدها على التفتيح الوسوم

تبحث الكثير من السيدات والبنات على خلطات وكريمات وصفات للبشرة والحفاظ عليها من إشراقها، وذلك للجمال وجاذبية مظهرهن الطبيعي لتزيد المرأة من ثقتها بنفسها، وذلك من التسبب من العوامل التي تؤثر على الجلد والتعرض للضغوط اليومية وظهور التجاعيد المبكرة، مما تجعل المرأة تبحث عن وصفات طبيعية لبشرة ناعمة وبياض ناصع طوال اليوم، ومن خلال تلك هذا المقال سوف نشرح لكم كيفية صنع وصفات وخلطات طبيعية لتفتيح ونضارة البشرة. مقادير خلطة النشا لتفتيح البشرة ملعقتين من القهوة الناعمة.

ملعقتين نشا.

ملعقتين ماء الورد.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة تحضير خلطة النشا تبيض البشرة نأخذ وعاء ونحضر المكونات القهوة والنشاء والماء الورد وزيت جوز الهند وعصير ليمون ونخلط المكونات جيداً. نحضر وعاء على النار فيه كوب من الماء ونتركه حتي يغلي. نضيف الخليط النشا على الماء ونقلب باستمرار حتي الحصول على قوام كريمي. نرفعه من على النار وتترك لتبرد، ثم نتحفظ فيه في علبة محكمة في الثلاجة. بعد ذلك نضع منها يومياً على البشرة أو الجسم لمدة ساعة ثم تغسل بماء فاتر. يمكنك استخدام هذه الخلطة الفعالة لتبيض البشرة مرتين أسبوعياً. مقادير خلطة النشا بزيت الزيتون والليمون ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ليمونه طريقة تحضير خلطة النشا بزيت الزيتون والليمون نحضر وعاء ونضع النشاء مع ماء مغلي ثم نضع زيت الزيتون والليمون ونقلب المكونات حتي تصبح كريمي وتترك على البشرة لمدة نصف ساعة ويغسل بالماء الفاتر مقادير خلطة النشا بالزبادي ملعقة كبيرة من النشا

ملعقتين من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض طريقة تحضير خلطة النشا بالزبادي نحضر وعاء ونضع الزبادي والنشا والعسل ونخلط المكونات حتي تمتزج جيداً نغسل البشرة جيداً ونقوم بوضع هذا المزيج على البشرة يترك هذا المزيج لمدة نصف ساعة على البشرة ويغسل بالماء الفاتر فوائد النشا للبشرة الوجه يساعد على ترطيب البشرة وتحسن من مظهرها يعالج ظهور حب الشباب والبثور يحافظ على البشرة من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة يزيد من نعومة ولمعان البشرة ويساعدها على التفتيح

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