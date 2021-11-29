طريقة عمل حلو بارد وسريع بطريقتين مختلفتين بمكونات موجودة في كل بيت؛ فإذا كنتم من عشاق الحلويات؛ فهذه الوصفة لابد أنها ستعجبكم، فإليكم طريقة عمل حلو بارد وسريع بأنواع مختلفة يحبها الكبار والصغار، ويقبل عليها جميع أفراد العائلة خصوصاً في فصل الصيف بطريقة سهلة وناجحة، وبدون فرن، أي مختصرة للوقت والجهد والمال بمكونات بسيطة لا يخلو منها أي بيت. طريقة عمل حلو بارد بالكاكاو طريقة عمل حلو بارد بالكاكاو المقادير: اللبن السائل ( الحليب ) نشا الذرة الطحين بودرة كاكاو سادة سكر بسكويت طريقة تحضير الحلو أحضري 5 أكواب متوسطة الحجم من الحليب السائل بحيث يكون حرارته بنفس درجة حرارة الغرفة، وضعيه في إناء مناسب.

أضيفي الي الحليب ملعقة كبيرة من النشا، ثم أضيفي كوب طحين.

ادمجي المكونات مع بعضهم البعض ببطيء حتي تختفي التكتلات.

أضيفي 2 كوب كبيرة من الكاكاو السادة، و ملعقتين كبيرتين من السكر المطحون، ثم أخفقي مرة ثانية.

ضعي الخليط علي نار هادئة مع الخفق حتي الغليان.

اخفقي حتي تحصلي علي قوام متماسك ثم اطفئي النار.

اتركي الخليط جانباً.

اطحني البسكويت جيداً في كيس نايلون حتي يصير بودرة.

في صينه ضعي طبقة من البسكويت، ثم صبي فوقه الخليط الساخن تدريجياً.

نضع طبقة أخري من البسكويت ونصب فوقه الخليط، ثم نضع طبقة البسكويت الأخيرة.

زينها بأي قطع من الفاكهة المتوفرة لديك أو بمبشور جوز الهند.

ضعيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات علي الأقل لتكون جاهزة للتقديم. طريقة عمل حلو بارد بالجيلي طريقة عمل حلو بارد بالجيلي المقادير علبة جيلي فروله

كوب عصير بارد بالفراولة

2 كوب من الحليب السائل

ملعقتين كبيرتين من السكر المطحون

ملعقتين كبيرتين من النشا

بسكويت

زبدة

كوب ماء ساخن

3 ملاعق من الكريم شانتيه

فانيليا طريقة تحضير الحلو خلط علبة الجيلي مع كوب الماء الساخن والعصير، ثم نتركه يبرد حتي يتماسك تماماً. نخلط الحليب من النشا والسكر، ثم نضع الخليط علي نار متوسطة حتي يتماسك. نُضيف الكريم شانتيه والفانيليا علي الخليط، ثم نترك الخليط حتي يبرد. اطحني البسكويت جيداً في كيس نايلون، ثم نُضيف الزبدة حتي يتماسك. نضع طبقة من البسكويت في صنية، ثم نُضيف خليط الحليب والنشا، ثم طبقة من الجيلي تدريجياً. يُحلي بالفاكهة، ويُقدم هكذا. فواكهه بالزبادي والرمان مقادير: 2 كوب زبادي ويٌفضل أن تكون زبادي يوناني

ثلاث ملاعق الشوفان

ربع كوب من العنب

فواكهه طازجة أي نوع حسب الرغبة طريقة التحضير: ضيفي الشوفان في كوب، ثم ضعي فوقه طبقة الزبادي. أضيفي العنب فوق الزبادي، ثم ضعي طبقة أخري من الشوفان. يمكن تزيين الطبق بحبات جوز الهند المبشور. الوسوم

طريقة عمل حلو بارد وسريع بطريقتين مختلفتين بمكونات موجودة في كل بيت؛ فإذا كنتم من عشاق الحلويات؛ فهذه الوصفة لابد أنها ستعجبكم، فإليكم طريقة عمل حلو بارد وسريع بأنواع مختلفة يحبها الكبار والصغار، ويقبل عليها جميع أفراد العائلة خصوصاً في فصل الصيف بطريقة سهلة وناجحة، وبدون فرن، أي مختصرة للوقت والجهد والمال بمكونات بسيطة لا يخلو منها أي بيت. طريقة عمل حلو بارد بالكاكاو طريقة عمل حلو بارد بالكاكاو المقادير: اللبن السائل ( الحليب ) نشا الذرة الطحين بودرة كاكاو سادة سكر بسكويت طريقة تحضير الحلو أحضري 5 أكواب متوسطة الحجم من الحليب السائل بحيث يكون حرارته بنفس درجة حرارة الغرفة، وضعيه في إناء مناسب.

أضيفي الي الحليب ملعقة كبيرة من النشا، ثم أضيفي كوب طحين.

ادمجي المكونات مع بعضهم البعض ببطيء حتي تختفي التكتلات.

أضيفي 2 كوب كبيرة من الكاكاو السادة، و ملعقتين كبيرتين من السكر المطحون، ثم أخفقي مرة ثانية.

ضعي الخليط علي نار هادئة مع الخفق حتي الغليان.

اخفقي حتي تحصلي علي قوام متماسك ثم اطفئي النار.

اتركي الخليط جانباً.

اطحني البسكويت جيداً في كيس نايلون حتي يصير بودرة.

في صينه ضعي طبقة من البسكويت، ثم صبي فوقه الخليط الساخن تدريجياً.

نضع طبقة أخري من البسكويت ونصب فوقه الخليط، ثم نضع طبقة البسكويت الأخيرة.

زينها بأي قطع من الفاكهة المتوفرة لديك أو بمبشور جوز الهند.

ضعيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات علي الأقل لتكون جاهزة للتقديم. طريقة عمل حلو بارد بالجيلي طريقة عمل حلو بارد بالجيلي المقادير علبة جيلي فروله

كوب عصير بارد بالفراولة

2 كوب من الحليب السائل

ملعقتين كبيرتين من السكر المطحون

ملعقتين كبيرتين من النشا

بسكويت

زبدة

كوب ماء ساخن

3 ملاعق من الكريم شانتيه

فانيليا طريقة تحضير الحلو خلط علبة الجيلي مع كوب الماء الساخن والعصير، ثم نتركه يبرد حتي يتماسك تماماً. نخلط الحليب من النشا والسكر، ثم نضع الخليط علي نار متوسطة حتي يتماسك. نُضيف الكريم شانتيه والفانيليا علي الخليط، ثم نترك الخليط حتي يبرد. اطحني البسكويت جيداً في كيس نايلون، ثم نُضيف الزبدة حتي يتماسك. نضع طبقة من البسكويت في صنية، ثم نُضيف خليط الحليب والنشا، ثم طبقة من الجيلي تدريجياً. يُحلي بالفاكهة، ويُقدم هكذا. فواكهه بالزبادي والرمان مقادير: 2 كوب زبادي ويٌفضل أن تكون زبادي يوناني

ثلاث ملاعق الشوفان

ربع كوب من العنب

فواكهه طازجة أي نوع حسب الرغبة طريقة التحضير: ضيفي الشوفان في كوب، ثم ضعي فوقه طبقة الزبادي. أضيفي العنب فوق الزبادي، ثم ضعي طبقة أخري من الشوفان. يمكن تزيين الطبق بحبات جوز الهند المبشور.

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