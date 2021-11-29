طريقة عمل الطحينة البيضاء بمكونات بسيطة في المنزل

الطحينة البيضاء هي صلصة لذيذة تضاف إلى جميع أنواع الفلافل في الفطار الصباحي وكذلك بجانب جميع وجبات الأسماك المقلية والمشوية وفي صنع سلطة الباذنجان المشوي كما أن الطحينة متوفرة بشكل كبير في محلات بيع المنتجات الغذائية بسعر باهظ الثمن لذلك سنعرض لكم طريقة تحضير صوص الطحينة في المنزل بكميات كبيرة وبمكونات غير مكلفة وموجودة في أغلب البيوت. طريقة عمل الطحينة البيضاء كوب واحد من السمسم الأبيض النظيف.

كوب إلا ربع من الماء الفاتر.

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من الملح على حسب الرغبة.

زيت زيتون لتغطية الطحينة. طريقة تحضير الطحينة البيضاء وتخزينها في البيت في الكبة الكهربائية قومي بطحن السمسم الأبيض إلى أن يصبح ناعما تماما.

اضيفي الثوم ثم عصير الليمون بالتدريج مع استمرار الخفق بالكبة.

بعد ذلك أضيفي الماء الفاتر ببطيء شديد إلى أن تحصلي على قوام الطحينة المعروف.

إذا كان القوام متماسك بشكل شديد أضيفي المزيد من الماء إلى أن تصبح الصلصة ناعمة تماما.

قومي بوضع الطحينة في علبة زجاجية ثم اضيفي الزيت على سطح العلبة لحماية الغذاء من الفساد.

في بعض الأحيان يقوم البعض بإضافة ملعقة واحدة من الدقيق للمساعدة على تماسك الطحينة. ما هي طريقة تحضير سلطة الطحينة البيضاء مع وجبة الغذاء الرئيسية وفي الفطور طريقة عمل الطحينة البيضاء المكونات نصف كوب من الطحينة المحضرة منزليا بالطريقة الموضحة في الأعلى.

نصف كوب من اللبن الرائب.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الماء أو أقل على حسب القوام.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

رشة صغيرة من الببريكا على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة واحدة من الخل الأبيض. طريقة التحضير في صحن متوسط الحجم اضيفي الطحينة مع اللبن الرائب ثم الماء تدريجيا مع التقليب.

يجب الحرص على التقليب لمدة عشرة دقائق لمنع تكون التكتلات.

اضيفي عصير الليمون مع الملح الأبيض والفلفل الأسود والبهارات على حسب الرغبة.

تقدم سلطة الطحينة في صحن مع تزيينها بالقليل من البقدونس المفروم الأخضر.

اضيفي القليل من زيت الزيتون على سطح السلطة للحصول على مذاق أطيب وألذ. الوسوم

الطحينة البيضاء هي صلصة لذيذة تضاف إلى جميع أنواع الفلافل في الفطار الصباحي وكذلك بجانب جميع وجبات الأسماك المقلية والمشوية وفي صنع سلطة الباذنجان المشوي كما أن الطحينة متوفرة بشكل كبير في محلات بيع المنتجات الغذائية بسعر باهظ الثمن لذلك سنعرض لكم طريقة تحضير صوص الطحينة في المنزل بكميات كبيرة وبمكونات غير مكلفة وموجودة في أغلب البيوت. طريقة عمل الطحينة البيضاء كوب واحد من السمسم الأبيض النظيف.

كوب إلا ربع من الماء الفاتر.

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من الملح على حسب الرغبة.

زيت زيتون لتغطية الطحينة. طريقة تحضير الطحينة البيضاء وتخزينها في البيت في الكبة الكهربائية قومي بطحن السمسم الأبيض إلى أن يصبح ناعما تماما.

اضيفي الثوم ثم عصير الليمون بالتدريج مع استمرار الخفق بالكبة.

بعد ذلك أضيفي الماء الفاتر ببطيء شديد إلى أن تحصلي على قوام الطحينة المعروف.

إذا كان القوام متماسك بشكل شديد أضيفي المزيد من الماء إلى أن تصبح الصلصة ناعمة تماما.

قومي بوضع الطحينة في علبة زجاجية ثم اضيفي الزيت على سطح العلبة لحماية الغذاء من الفساد.

في بعض الأحيان يقوم البعض بإضافة ملعقة واحدة من الدقيق للمساعدة على تماسك الطحينة. ما هي طريقة تحضير سلطة الطحينة البيضاء مع وجبة الغذاء الرئيسية وفي الفطور طريقة عمل الطحينة البيضاء المكونات نصف كوب من الطحينة المحضرة منزليا بالطريقة الموضحة في الأعلى.

نصف كوب من اللبن الرائب.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الماء أو أقل على حسب القوام.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

رشة صغيرة من الببريكا على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة واحدة من الخل الأبيض. طريقة التحضير في صحن متوسط الحجم اضيفي الطحينة مع اللبن الرائب ثم الماء تدريجيا مع التقليب.

يجب الحرص على التقليب لمدة عشرة دقائق لمنع تكون التكتلات.

اضيفي عصير الليمون مع الملح الأبيض والفلفل الأسود والبهارات على حسب الرغبة.

تقدم سلطة الطحينة في صحن مع تزيينها بالقليل من البقدونس المفروم الأخضر.

اضيفي القليل من زيت الزيتون على سطح السلطة للحصول على مذاق أطيب وألذ.

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