حضري البصارة المصرية بنكهة لذيذة وبأبسط الخطوات 

تعتبر البصارة المصرية، من الأكلات المصرية الشعبية التي تقدم في فصل الشتاء وتمنح الجسم إحساس بالشبع وبالدفء وهي من الأكلات المشهورة جداً، وهي تتكون من الفول والخضروات وبعض المكونات الأخرى التي تكسبها مذاق خاص، وتعد هذه الوجبة من الوجبات المليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، وهي تعرف أيضاً بمذاقها الطيب ويمكن تحضيرها بأكثر من شكل مختلف فهي تقدم بالثوم والملوخية الجافة وأيضاً بالبصل والصلصة الحمراء وتقدم بجانب الكثير من أنواع السلطة أو يمكن تقديمها مع البصل الأخضر والمخللات، فهي وجبة متكاملة ومفيدة لصحة الجسم ومغذية جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البصارة المصرية بنكهة جميلة ولذيذة جداً.

مكونات عمل البصارة المصرية

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل البصارة وهي كما يلي: –

ربع كيلو فول مدشوش.

ماء للطهي.

2 ملعقة كبيرة ملوخية ناشفة.

حزمة كزبرة خضراء مقطعة.

حزمة شبت مقطعة.

بصله متوسطة الحجم مقطعة.

3 صوص ثوم مقطع.

2 قرن من الفلفل حار.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

للتقديم

3 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة فصوص ثوم مفروم.

بصلة مفرومة.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البصارة المصرية بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة في المنزل وهي كالآتي:ـ

أولاً نحضر وعاء به كمية من الماء ونضع به الفول المدشوش، ثم ينقع لمدة ساعة أو أكثر وبعد ذلك يتم تصفيته من الماء ويغسل جيداً . ثم يوضع في وعاء قابل للطهي ثم نغمره بالماء ثم يوضع علي نار متوسطة حتى يغلي، ثم يضاف إليه البصل والثوم المفروم. ثم نقوم بتقطيع الكزبرة والشبت والفلفل الحار إلى أجزاء صغيرة جداً، ثم تضاف إلي الفول ونقلب المكونات بالوعاء ويترك علي نار هادئة لمدة ساعة تقريباً حتي يتم النضج. بعد أن يتم النضج نتبله بالملح والفلفل الأسود والكمون ونترك المكونات علي النار لمدة 5 دقائق إضافية، ثم نقوم برفع الوعاء من علي النار وتترك حتي تبرد قليلاً. نستخدم الخلاط الكهربائي ونقوم بخلط مكونات البصارة حتي يمتزج الخليط مع بعض ونحصل على قوام ناعم، ثم نضيف إليه الملوخية الجافة والكزبرة الجافة. ثم توضع البصارة مرة أخرى علي نار هادئة لمدة دقيقة حتي تغلي ثم نطفئ النار.

طريقة عمل البصل المحمر للتقديم