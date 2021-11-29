بالخطوات طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة في المنزل دون تكلفة

إن أشهر المقرمشات الجافة هو البسكويت السادة الذي ينتشر في الأعياد ومناسبات الأفراح حيث يتم تقديمه من واجبات الضيافة ويوجد أصناف لا حصر لها من البسكويت السادة والمشكل وبسكويت جوز الهند والشوكولاتة، وغيرهم من النكهات المتعددة ويعتبر تناوله خفيف فلا يحتوي على أيّ مكونات دسمة ولا شك أن معظم البيوت تقوم باحضاره من المخابز بالكيلو جرام وحفظه في المنزل لتناوله في الصباح أثناء تناول وجبة الإفطار أو العشاء عندما يقرر الشخص النوم على وجبة خفيفة، كما أن البسكويت خفيف ويذوب في الفم ويعتبر السكر الخاص به معتدل مناسب لأصحاب أنظمة الريجيم وما شابه، ولا يعتبر البسكويت من المعجنات الحديثة بل يرجع إلي العصور القديمة ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير بسكويت الشاي من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسكويت السادة في المنزل طريقة تحضير البسكويت السادة في المنزل المكونات: نصف كيلو جرام من الدقيق متعدد الاستخدام.

كأس من الزبدة أو استبدالها بالزيت النباتي.

اثنين وحدات من البيض.

رشة ملح صغيرة.

كأس ونصف من اللبن الفاتر.

ملعقة كبيرة من مستخلص الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف كأس من السكر. طريقة تحضير بسكويت الشاي أو البسكويت السادة: عند الرغبة في تحضير أيّ من أصناف المعجنات يجب خلط المكونات الجافة أولاً من المكونات التي سبق ذكرها الدقيق والسكر والبيكنج باودر والتقليب بوسيلة جافة. في الخطوة التالية يتم تحضير المكونات السائلة وضع كلاً من البيض والزبدة والحليب في طبق عميق ومستخلص الفانيليا ومزج المكونات بإستخدام المضرب الكهربائي. بعد ذلك يتم وضع المكون الأول على المكون الآخر والعجن باليدين حتى تصبح العجينة متماسكة وناعمة. في تلك الخطوة نقوم بتحضير وسيلة لتقطيع البسكويت وفي حالة عدم التوافر يمكن تقطيع البسكويت إلي قطع صغيرة طويلة ثم تحضير شكل للتزيين بإستخدام الشوكة. في تلك الخطوة يتم نقل قطع البسكويت التي تم تشكيلها إلي قوالب البسكويت بحيث يتم فرد ورق الزبدة أولاً، و تسخين الفرن أولاً لبضع دقائق ثم إدخال قوالب البسكويت حتى نحصل على اللون الذهبي. بعد ذلك يتم إخراج البسكويت وتركه حتى يبرد وبعد ذلك يصبح جاهزاً للتقديم. طريقة تحضير بسكويت الشاي أو البسكويت السادة: الوسوم

إن أشهر المقرمشات الجافة هو البسكويت السادة الذي ينتشر في الأعياد ومناسبات الأفراح حيث يتم تقديمه من واجبات الضيافة ويوجد أصناف لا حصر لها من البسكويت السادة والمشكل وبسكويت جوز الهند والشوكولاتة، وغيرهم من النكهات المتعددة ويعتبر تناوله خفيف فلا يحتوي على أيّ مكونات دسمة ولا شك أن معظم البيوت تقوم باحضاره من المخابز بالكيلو جرام وحفظه في المنزل لتناوله في الصباح أثناء تناول وجبة الإفطار أو العشاء عندما يقرر الشخص النوم على وجبة خفيفة، كما أن البسكويت خفيف ويذوب في الفم ويعتبر السكر الخاص به معتدل مناسب لأصحاب أنظمة الريجيم وما شابه، ولا يعتبر البسكويت من المعجنات الحديثة بل يرجع إلي العصور القديمة ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير بسكويت الشاي من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسكويت السادة في المنزل طريقة تحضير البسكويت السادة في المنزل المكونات: نصف كيلو جرام من الدقيق متعدد الاستخدام.

كأس من الزبدة أو استبدالها بالزيت النباتي.

اثنين وحدات من البيض.

رشة ملح صغيرة.

كأس ونصف من اللبن الفاتر.

ملعقة كبيرة من مستخلص الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف كأس من السكر. طريقة تحضير بسكويت الشاي أو البسكويت السادة: عند الرغبة في تحضير أيّ من أصناف المعجنات يجب خلط المكونات الجافة أولاً من المكونات التي سبق ذكرها الدقيق والسكر والبيكنج باودر والتقليب بوسيلة جافة. في الخطوة التالية يتم تحضير المكونات السائلة وضع كلاً من البيض والزبدة والحليب في طبق عميق ومستخلص الفانيليا ومزج المكونات بإستخدام المضرب الكهربائي. بعد ذلك يتم وضع المكون الأول على المكون الآخر والعجن باليدين حتى تصبح العجينة متماسكة وناعمة. في تلك الخطوة نقوم بتحضير وسيلة لتقطيع البسكويت وفي حالة عدم التوافر يمكن تقطيع البسكويت إلي قطع صغيرة طويلة ثم تحضير شكل للتزيين بإستخدام الشوكة. في تلك الخطوة يتم نقل قطع البسكويت التي تم تشكيلها إلي قوالب البسكويت بحيث يتم فرد ورق الزبدة أولاً، و تسخين الفرن أولاً لبضع دقائق ثم إدخال قوالب البسكويت حتى نحصل على اللون الذهبي. بعد ذلك يتم إخراج البسكويت وتركه حتى يبرد وبعد ذلك يصبح جاهزاً للتقديم. طريقة تحضير بسكويت الشاي أو البسكويت السادة:

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