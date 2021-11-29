طريقة عمل البرجر في البيت بالتتبيلة الخطيرة بدون ما يفك ولا يكش سهل وسريع زي المطاعم

يعتبر البرجر من الأكلات الشهية اللذيذة التي يحبها الجميع من الكبار والصغار ويذهب الكثير من الأشخاص إلى المطاعم لطلبة والأستمتاع إلى طعمه اللذيذ، لذلك حرص الكثير ربات المنازل على عمله في المنزل بطريقة سهلة وسريعة ويكون طعمه مثل المطاعم لذلك نستعرض لكم طريقة التحضير في المنزل من خلال هذا المقال.المكونات اللازمة لتحضير البرجر في المنزل
يمكن تحضير وجبه البرجر اللذيذة في المنزل ولكن يجب لتحضيرها احضار عدة مكونات وهي:
- نصف ملعقة من ( ثوم مطحون ، فلفل أسود، بودرة بصل)
- يتم وضع الملح والتوابل حسب الحاجة.
- بيضة واحدة.
- 1 ملعقة من البقسماط.
- كيلو لحم مفروم.
- بعض أوراق الخس الطازجة.
- عيش الكيزر اللذيذ.
- بعض شرائح الجبن اللذيذة.
- شرائح من البصل.
- بعض الميونيز.
- شرائح من الطماطم.
وبعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لتحضير البرجر نقوم بشرح الخطوات الإساسية لتحضير البرجر وهي:
- نحضر وعاء نضع به مفروم اللحم والتوابل ومطحون البصل والثوم والفلفل والبقسماط والبيضه ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا.
- نقوم بعد ذلك بتكوير اللحم إلى كرات ونقوم بفرده وجعل شكله مثل البرجر .
- نحضر طاسة بها القليل من الزيت والقيام بتحميره جيدا.
- وبعد الانتهاء من التحمير نقوم بوضعه في عيش الكيزر الدائري ، ونضع شريحة من البصل وأخرى من الطماطم وواحدة من الجبن والخس لتجهيز أشهى السندوتشات.
- ووضع قليل من المايونيز عليه وتقدم للكبار والصغار مع البطاطس المحمرة والكاتشب ويكون هذا السندوتش من أفضل السندوتشات التي يمكن تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المطاعم، حيث أن البرجر يكون من ااساندوتشات التي يفضلها الصغار قبل الكبار، لذلك صنعها في المنزل يكون أفضل للجميع
الوسوم
يعتبر البرجر من الأكلات الشهية اللذيذة التي يحبها الجميع من الكبار والصغار ويذهب الكثير من الأشخاص إلى المطاعم لطلبة والأستمتاع إلى طعمه اللذيذ، لذلك حرص الكثير ربات المنازل على عمله في المنزل بطريقة سهلة وسريعة ويكون طعمه مثل المطاعم لذلك نستعرض لكم طريقة التحضير في المنزل من خلال هذا المقال.المكونات اللازمة لتحضير البرجر في المنزل
يمكن تحضير وجبه البرجر اللذيذة في المنزل ولكن يجب لتحضيرها احضار عدة مكونات وهي:
- نصف ملعقة من ( ثوم مطحون ، فلفل أسود، بودرة بصل)
- يتم وضع الملح والتوابل حسب الحاجة.
- بيضة واحدة.
- 1 ملعقة من البقسماط.
- كيلو لحم مفروم.
- بعض أوراق الخس الطازجة.
- عيش الكيزر اللذيذ.
- بعض شرائح الجبن اللذيذة.
- شرائح من البصل.
- بعض الميونيز.
- شرائح من الطماطم.
وبعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لتحضير البرجر نقوم بشرح الخطوات الإساسية لتحضير البرجر وهي:
- نحضر وعاء نضع به مفروم اللحم والتوابل ومطحون البصل والثوم والفلفل والبقسماط والبيضه ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا.
- نقوم بعد ذلك بتكوير اللحم إلى كرات ونقوم بفرده وجعل شكله مثل البرجر .
- نحضر طاسة بها القليل من الزيت والقيام بتحميره جيدا.
- وبعد الانتهاء من التحمير نقوم بوضعه في عيش الكيزر الدائري ، ونضع شريحة من البصل وأخرى من الطماطم وواحدة من الجبن والخس لتجهيز أشهى السندوتشات.
- ووضع قليل من المايونيز عليه وتقدم للكبار والصغار مع البطاطس المحمرة والكاتشب ويكون هذا السندوتش من أفضل السندوتشات التي يمكن تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المطاعم، حيث أن البرجر يكون من ااساندوتشات التي يفضلها الصغار قبل الكبار، لذلك صنعها في المنزل يكون أفضل للجميع
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البرجر في البيت بالتتبيلة الخطيرة بدون ما يفك ولا يكش سهل وسريع زي المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.