طريقة عمل البرجر في البيت بالتتبيلة الخطيرة بدون ما يفك ولا يكش سهل وسريع زي المطاعم

يعتبر البرجر من الأكلات الشهية اللذيذة التي يحبها الجميع من الكبار والصغار ويذهب الكثير من الأشخاص إلى المطاعم لطلبة والأستمتاع إلى طعمه اللذيذ، لذلك حرص الكثير ربات المنازل على عمله في المنزل بطريقة سهلة وسريعة ويكون طعمه مثل المطاعم لذلك نستعرض لكم طريقة التحضير في المنزل من خلال هذا المقال.

يمكن تحضير وجبه البرجر اللذيذة في المنزل ولكن يجب لتحضيرها احضار عدة مكونات وهي:

نصف ملعقة من ( ثوم مطحون ، فلفل أسود، بودرة بصل)

يتم وضع الملح والتوابل حسب الحاجة.

بيضة واحدة.

1 ملعقة من البقسماط.

كيلو لحم مفروم.

بعض أوراق الخس الطازجة.

عيش الكيزر اللذيذ.

بعض شرائح الجبن اللذيذة.

شرائح من البصل.

بعض الميونيز.

شرائح من الطماطم.

وبعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لتحضير البرجر نقوم بشرح الخطوات الإساسية لتحضير البرجر وهي: