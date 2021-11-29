في 5 دقائق فقط طريقة تنظيف البشرة الدهنية في المنزل زي الكوافيرات

يعاني أصحاب البشرة الدهنية من الإفراز الزائد للزيوت في الوجه وهذه الزيوت تسبب مشاكل عديدة في البشرة ومنها ظهور حب الشباب والبثور والبقع السوداء وغيرها، ولذلك ينصح دائما أصحاب هذه البشرة بإتباع روتين خاص للعناية بها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تنظيف البشرة الدهنيه في البيت فتابعونا.

يجب غسل الوجه باستخدام الماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة فهذا النوع من البشرة يفرز الزيوت بشكل كبير وبسبب ذلك تزداد احتمالية ظهور الحبوب والبثور، ولذلك ينصح باستخدام غسول ومنظف للوجه خالي من الزيوت ويجب أن نقوم باختيار منتج غني بحمض الساليسيليك أو الزنك. بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى يغلي ثم نضع بداخله أوراق النعناع أو الشاي الأخضر ونقوم بعمل حمام بخار للبشرة. يمكن أيضا وضع بعض الخلطات الطبيعية على البشرة لتنظيفها من الشوائب والأوساخ ومنها العسل مع الليمون. تقشير البشرة مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من خلايا الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد وتقليل إفراز الدهون بالبشرة. نرطب البشرة يوميا باستخدام زيت جوز الهند أو عن طريق استخدام كريم مرطب طبيعي للبشرة.

عصير الليمون:

طريقة تنظيف البشرة الدهنيهوصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية

نقوم بخلط ملعقة من عصير الليمون مع نصف ملعقة من الماء المقطر ونغمس كرات من القطن في هذا المزيج ونسمح الوجه بها.

ثم يترك الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق وتغسل بالماء الفاتر حيث يتميز عصير الليمون بخصائصه المضادة للميكروبات.

ويساعد أيضا على تفتيح لون البشرة وينظفها من الزيوت المتراكمة عليها ويحافظ على درجة الحموضة الطبيعية في الجلد.

بياض البيض:

نخفق بياض بيضة واحدة في وعاء ثم يوضع على الوجه كاملا ونتركه حتى يجف تماما وبعد ذلك يغسل بالماء الدافئ تكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعيا.

حيث يحتوي بياض البيض على نسبة عالية من فيتامين a ولذلك فهو يقوم بشد البشرة ويجعلها تبدو وكأنها أصغر سنا ويساهم أيضا في التخلص من البثور التي تظهر على البشرة الدهنية بكثرة.

الطماطم:

نفرك الوجه بنصف حبة من الطماطم ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم تغسل بالماء البارد ونضع مرطب تتميز الطماطم بقدرتها على تبريد البشرة الدهنية وإزالة الزيوت منها.