الكنافة الأصلية بمذاق رائع أفضل من الجاهز

الكنافة من الحلويات الشرقية المعروفة في مصر والعالم العربي، ويكثر تقديمها في شهر رمضان المعظم مع الحلويات الشرقية المتنوعة التي تحظى بإقبال كبير من الناس لمذاقها الشهي والمميز، وتقدم محلات الحلويات أنواع متعددة من الكنافة بإضافات مختلفة، ولكن تظل الطريقة التقليدية لتحضيرها من أحلى الوصفات التي تحرص ربات البيوت على إعدادها دائماً، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة سهلة ومميزة لتحضير الكنافة بالطعم الأصلي بمذاق رائع أفضل من الجاهز على طريقة آية حبيب.

نصف كيلو كنافة.

كوب إلا ربع سكر مطحون.

كوب سمن.

نقطع الكنافة لأجزاء صغيرة ثم نخلطها مع السكر المطحون والسمن جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع نصف الكمية في صينية مدهونة بالسمن ونوزعها بالتساوي ثم نضيف مكسرات أو طبقة من القشطة على حسب الرغبة. ثم نضع الكمية المتبقية ونوزعها بالتساوي مع الضغط عليها حتى تتماسك جيداً. في حالة إضافة طبقة من القشطة للحشو نقوم بوضع باقي الكمية ونفردها بالتساوي بدون ضغط حتى لاتخرج القشطة من الجوانب. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي. ثم تسقي بالشربات البارد فور خروجها من الفرن ثم نقلبها على طبق واسع. نغطي الكنافة وتترك لتبرد تماماً ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل الشربات

المقادير

3 كوب سكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

نخلط الماء والسكر وعصير الليمون مع التقليب حتى يذوب السكر ثم نضع الإناء على نار متوسطة، عندما يبدأ الشربات في الغليان نتركه يغلي لمدة 5 دقائق ثم نطفئ النار ونضيف الفانيليا.

طريقة عمل القشطة

مقادير القشطة

2 كوب حليب.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب قشطة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

في إناء على النار نخلط الحليب مع النشا والقشطة والفانيليا مع التقليب، ثم نضع المكونات على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي.