طريقة عمل كريم الكركم السحري لتبيض البشرة في البيت

تعد العناية بالبشرة من أهم مظاهر الجمال لدي الفتيات والسيدات والآن إليكى وصفة تبييض البشرة بكريم الكركم السحري وهذه الوصفة من أهم الوصفات الجيدة للبشرة والذي تساعد في تنظيف البشرة وشد التجاعيد وتنقية من الشوائب ومحاربة حب الشباب كما أن الكركم من الوصفات الطبيعية العشبية التي تساعد في تنظيف الجلد وتنقية المسام ولذلك من أجل الحفاظ على بشره نظيفة وجميلة وناعمة فإن الكركم يعد فعال في تفتيح الوجه وحمايتها وإزالة الجلد الميت وسنتعرف على طريقة عمل كريم الكركم لتفتيح البشرة في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل كريم الكركم للتفتيح طريقة عمل كريم الكركم للتفتيح المكونات: ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيره من النشا.

كمية من الفازلين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند. طريقة تحضير كريم الكركم في البداية نقوم بإحضار عبوة نقوم بإضافة الكركم ثم بعد ذلك النشا يضاف إليه الفازلين ثم ماء الورد ونضيف جل الصبار وزيت الزيتون مع زيت جوز الهند يتم خلط المكونات مع بعضهم البعض حتى يتم خلط المكونات جيداً. وبعد ذلك يتم وضع الخليط على نار هادئة وبعد ذلك يتم ترك الخليط حتى يبرد ونقوم بعد ذلك بوضع الخليط في علبة نظيفة مناسبة محكمة الغلق. وبعد ذلك يتم ترك كريم الكركم على البشرة لمدة ساعة ثم بعد ذلك يتم غسيل البشرة بالماء البارد وبعد ذلك يتم غسل الوجه بغسول المناسب للبشرة. وفي الخطوة التاليه يتم تحريك الكريم على البشرة بشكل دائري لمدة خمس دقائق حتى يتم امتصاص البشرة كريم الكركم وبعد ذلك يتم استخدام منشفة قطن لتخليص من كريم على البشرة جيداً من على الوجه. وبعد ذلك يتم استعمال كريم الكركم على البشرة كل يوم على بشرة نظيفة ويتم وضع الكريم الكركم في عبوة محكمة الغلق. فوائد كريم الكركم للبشرة: محاربة الأمراض الجلدية.

يعمل على تفتيح البشرة.

تخفيف الهالات السوداء.

إزالة الجلد الميت.

محاربة حب الشباب.

محاربة الشيخوخة للبشرة.

تقليل علامات تصبغ الجلد.

يعمل على ترطيب الجلد. طريقة تحضير كريم الكركمفوائد كريم الكركم للبشرة: الوسوم

تعد العناية بالبشرة من أهم مظاهر الجمال لدي الفتيات والسيدات والآن إليكى وصفة تبييض البشرة بكريم الكركم السحري وهذه الوصفة من أهم الوصفات الجيدة للبشرة والذي تساعد في تنظيف البشرة وشد التجاعيد وتنقية من الشوائب ومحاربة حب الشباب كما أن الكركم من الوصفات الطبيعية العشبية التي تساعد في تنظيف الجلد وتنقية المسام ولذلك من أجل الحفاظ على بشره نظيفة وجميلة وناعمة فإن الكركم يعد فعال في تفتيح الوجه وحمايتها وإزالة الجلد الميت وسنتعرف على طريقة عمل كريم الكركم لتفتيح البشرة في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل كريم الكركم للتفتيح طريقة عمل كريم الكركم للتفتيح المكونات: ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيره من النشا.

كمية من الفازلين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند. طريقة تحضير كريم الكركم في البداية نقوم بإحضار عبوة نقوم بإضافة الكركم ثم بعد ذلك النشا يضاف إليه الفازلين ثم ماء الورد ونضيف جل الصبار وزيت الزيتون مع زيت جوز الهند يتم خلط المكونات مع بعضهم البعض حتى يتم خلط المكونات جيداً. وبعد ذلك يتم وضع الخليط على نار هادئة وبعد ذلك يتم ترك الخليط حتى يبرد ونقوم بعد ذلك بوضع الخليط في علبة نظيفة مناسبة محكمة الغلق. وبعد ذلك يتم ترك كريم الكركم على البشرة لمدة ساعة ثم بعد ذلك يتم غسيل البشرة بالماء البارد وبعد ذلك يتم غسل الوجه بغسول المناسب للبشرة. وفي الخطوة التاليه يتم تحريك الكريم على البشرة بشكل دائري لمدة خمس دقائق حتى يتم امتصاص البشرة كريم الكركم وبعد ذلك يتم استخدام منشفة قطن لتخليص من كريم على البشرة جيداً من على الوجه. وبعد ذلك يتم استعمال كريم الكركم على البشرة كل يوم على بشرة نظيفة ويتم وضع الكريم الكركم في عبوة محكمة الغلق. فوائد كريم الكركم للبشرة: محاربة الأمراض الجلدية.

يعمل على تفتيح البشرة.

تخفيف الهالات السوداء.

إزالة الجلد الميت.

محاربة حب الشباب.

محاربة الشيخوخة للبشرة.

تقليل علامات تصبغ الجلد.

يعمل على ترطيب الجلد. طريقة تحضير كريم الكركمفوائد كريم الكركم للبشرة:

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