كرات البسكوت بالشوكولاتة بألذ طعم وشكل رائع وجميل

تعد كرات البسكوت بالشوكولاتة ، هي من الحلويات اللذيذة الشهية، وتعد من أصناف الحلويات السريعة التي لا تحتاج إلي الفرن في تقديمها فهي لذيذة وتمتاز بمذاق رائع، وتعتبر هي من الحلويات التي يفضلها عشاق الشوكولاتة في تغمز في الشوكولاتة الذائبة لتتغطى بها تماماً، ثم تغطى بطبقة من الشوكولاتة البيضاء الذائبة كنوع من التزيين، وهي من الحلويات التي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة وأكثر من شكل كما أن طرق تزينها عديدة وكثيرة، وتعتبر هذه الوصفة من أجمل الوصفات التي يمكن تقديمها للضيوف أو في حفلات أعياد الميلاد والمناسبات العائلئة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات البسكوت بالشوكولاتة بخطوات سهلة وطريقة بسيطة. مكونات عمل كرات البسكوت بالشوكولاتة مكونات عمل كرات البسكوت بالشوكولاتة تتكون كرات البسكوت من المكونات الآتية:ـ 300 جرام من البسكوت السادة.

400 جرام من الحليب المكثف.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو. للتغليف 200 جرام شوكولاتة غامقة.

علبة قشطة. للتزين شوكولاتة بيضاء سائلة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير كرات البسكوت بالشوكولاتة باتباع الخطوات الآتية:ـ نبدأ أولاً بتجهيز البسكوت وذلك بطحنه باستخدام الكبة الكهربائية حتي يصبح ناعم جداً. ثم نقوم بوضع البسكوت في وعاء كبير ثم نضيف إليه الكاكاو ونقلب المكونات جيداً حتي يصبح الخليط متجانس مع بعضه البعض. نضيف إليه الحليب المكثف ونخلط المكونات جيداً باستخدام الملعقة حتي تختلط المكونات مع بعضها البعض. ثم نقوم بعجن المكونات باليد حتي يتكون لدينا خليط متجانس ويشبه العجينة المتماسكة. نقوم بتشكيل عجينة البسكوت إلي كرات صغيرة متوسطة الحجم ومتساوية في الحجم، نرص الكرات في صينية. طريقة التغليف يتم تغليف كرات البسكوت بطريقة بسيطة جداً هي كما يلي:ـ نسكب القشطة في وعاء ثم نقوم بتسخينها على النار ثم نقوم بوضع القشطة على الشوكولاتة الغامقة ونقلب المكونات، حتي تذوب الشوكولاتة تماماً.

ثم نقوم بوضع كرات البسكوت في الشكولاتة الذائبة حتي تتغطي تماماً، ثم توضع في صينية مبطنة بورق الزبدة ثم تدخل الثلاجة حتي تتماسك وتتجمد.

نخرجها من الثلاجة ثم نقوم بتزينها بالشوكولاتة البيضاء بعمل خطوط رفيعة على كل كرة من الكرات يمكن أيضاً استخدام الشوكولاتة الغامقة للتزين.

ثم تقدم بألف هنا وشفا. الوسوم

تعد كرات البسكوت بالشوكولاتة ، هي من الحلويات اللذيذة الشهية، وتعد من أصناف الحلويات السريعة التي لا تحتاج إلي الفرن في تقديمها فهي لذيذة وتمتاز بمذاق رائع، وتعتبر هي من الحلويات التي يفضلها عشاق الشوكولاتة في تغمز في الشوكولاتة الذائبة لتتغطى بها تماماً، ثم تغطى بطبقة من الشوكولاتة البيضاء الذائبة كنوع من التزيين، وهي من الحلويات التي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة وأكثر من شكل كما أن طرق تزينها عديدة وكثيرة، وتعتبر هذه الوصفة من أجمل الوصفات التي يمكن تقديمها للضيوف أو في حفلات أعياد الميلاد والمناسبات العائلئة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات البسكوت بالشوكولاتة بخطوات سهلة وطريقة بسيطة. مكونات عمل كرات البسكوت بالشوكولاتة مكونات عمل كرات البسكوت بالشوكولاتة تتكون كرات البسكوت من المكونات الآتية:ـ 300 جرام من البسكوت السادة.

400 جرام من الحليب المكثف.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو. للتغليف 200 جرام شوكولاتة غامقة.

علبة قشطة. للتزين شوكولاتة بيضاء سائلة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير كرات البسكوت بالشوكولاتة باتباع الخطوات الآتية:ـ نبدأ أولاً بتجهيز البسكوت وذلك بطحنه باستخدام الكبة الكهربائية حتي يصبح ناعم جداً. ثم نقوم بوضع البسكوت في وعاء كبير ثم نضيف إليه الكاكاو ونقلب المكونات جيداً حتي يصبح الخليط متجانس مع بعضه البعض. نضيف إليه الحليب المكثف ونخلط المكونات جيداً باستخدام الملعقة حتي تختلط المكونات مع بعضها البعض. ثم نقوم بعجن المكونات باليد حتي يتكون لدينا خليط متجانس ويشبه العجينة المتماسكة. نقوم بتشكيل عجينة البسكوت إلي كرات صغيرة متوسطة الحجم ومتساوية في الحجم، نرص الكرات في صينية. طريقة التغليف يتم تغليف كرات البسكوت بطريقة بسيطة جداً هي كما يلي:ـ نسكب القشطة في وعاء ثم نقوم بتسخينها على النار ثم نقوم بوضع القشطة على الشوكولاتة الغامقة ونقلب المكونات، حتي تذوب الشوكولاتة تماماً.

ثم نقوم بوضع كرات البسكوت في الشكولاتة الذائبة حتي تتغطي تماماً، ثم توضع في صينية مبطنة بورق الزبدة ثم تدخل الثلاجة حتي تتماسك وتتجمد.

نخرجها من الثلاجة ثم نقوم بتزينها بالشوكولاتة البيضاء بعمل خطوط رفيعة على كل كرة من الكرات يمكن أيضاً استخدام الشوكولاتة الغامقة للتزين.

ثم تقدم بألف هنا وشفا.

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