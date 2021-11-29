أسرار مخلل المحلات طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر في المنزل بأقل تكلفة ونفس طعم الجاهز

الليمون المخلل من أكثر المخللات الشهيرة في عملها، حيث يعتبر هو النوع الوحيد من المخللات التي تعتبر شهيرة في عملها في المنزل، نظرا لأنه غير متعب ولا مكلف ومن المخللات السهلة في تخليله وتحضيره، حيث نجد العديد من الناس يعملوا علي تناوله من الخارج لأنهم يعتقدون أن عند تخليل هذا النوع من المخلل في المنزل يأخذ وقت طويل لتناوله لذلك يقومون بشرائه من هذه المحلات الخارجية، حيث نلاحظ العديد من الناس الذين يقومون بشرائه من هذه المحلات يصابون بأمراض الحصاوي في الكلى وإلتهابات شديدة قي المعدة، والسبب في ذلك يرجع إلى إحتواء مخلل الليمون على نسبة كبيرة من الملح والشطة التي تعمل ضرر بجسم الإنسان، حيث نجد عند عمل هذه المخللات في المنزل تبدو بطعم جميل ولذيذ، لأن الملح والشطة نحن مانعمل علي التحكم بالكمية المناسبة. طريقة عمل الليمون المخلل طريقة عمل الليمون المخلل المكونات كيلو من الليمون.

خمسة أكواب من الماء.

أربعة ملاعق كبيرة من الملح.

أربعة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من حبة البركة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة التحضير قومي بإحضار كيلو الليمون الأصفر وقومي بوضعه في وعاء كبير وأغسليه جيدا من أي ملوثات عالقة به.

بعد غسيل الليمون جيدا، قومي بتقطيعه إلى أرباع ولكنهم متصلين هذه الأرباع مع بعضها عند نهاية الليمونة.

بعد ذلك أحضري برطمان كبير وضعي به قطع الليمون التي تم تقطيعها بنفس الطريقة التي تم ذكرها.

ثم أحضري إناء وضعي به خمسة أكواب من الماء وضعي به أربعة ملاعق كبيرة من الملح وأربعة ملاعق كبيرة من الخل وثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من الكمون، وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا في الماء حتى تتمكني من ذوبان الملح في هذا الماء وتحصلي علي محلول من هذه المكونات المذابة جيدا.

بعد خلط هذه المكونات، قومي بوضع هذا المحلول على برطمان الليمون وتأكدي أن هذا المحلول غمر الليمون نهائيا.

بعد غمر الليمون بهذا المحلول الذي تم تحضيره قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من حبة البركة وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت حتي نضمن جودة التخليل الجيد لليمون.

بعد ذلك قومي بغلق غطاء البرطمان جيدا وبإحكام حتي لا ينفذ الهواء بداخله.

أتركي هذا البرطمان في درجة حرارة المطبخ العادية لمدة أربعة أسابيع حتي تحصلين علي طعم ونكهة جذابة لليمون المخلل. طريقة التحضير الوسوم

الليمون المخلل من أكثر المخللات الشهيرة في عملها، حيث يعتبر هو النوع الوحيد من المخللات التي تعتبر شهيرة في عملها في المنزل، نظرا لأنه غير متعب ولا مكلف ومن المخللات السهلة في تخليله وتحضيره، حيث نجد العديد من الناس يعملوا علي تناوله من الخارج لأنهم يعتقدون أن عند تخليل هذا النوع من المخلل في المنزل يأخذ وقت طويل لتناوله لذلك يقومون بشرائه من هذه المحلات الخارجية، حيث نلاحظ العديد من الناس الذين يقومون بشرائه من هذه المحلات يصابون بأمراض الحصاوي في الكلى وإلتهابات شديدة قي المعدة، والسبب في ذلك يرجع إلى إحتواء مخلل الليمون على نسبة كبيرة من الملح والشطة التي تعمل ضرر بجسم الإنسان، حيث نجد عند عمل هذه المخللات في المنزل تبدو بطعم جميل ولذيذ، لأن الملح والشطة نحن مانعمل علي التحكم بالكمية المناسبة. طريقة عمل الليمون المخلل طريقة عمل الليمون المخلل المكونات كيلو من الليمون.

خمسة أكواب من الماء.

أربعة ملاعق كبيرة من الملح.

أربعة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من حبة البركة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة التحضير قومي بإحضار كيلو الليمون الأصفر وقومي بوضعه في وعاء كبير وأغسليه جيدا من أي ملوثات عالقة به.

بعد غسيل الليمون جيدا، قومي بتقطيعه إلى أرباع ولكنهم متصلين هذه الأرباع مع بعضها عند نهاية الليمونة.

بعد ذلك أحضري برطمان كبير وضعي به قطع الليمون التي تم تقطيعها بنفس الطريقة التي تم ذكرها.

ثم أحضري إناء وضعي به خمسة أكواب من الماء وضعي به أربعة ملاعق كبيرة من الملح وأربعة ملاعق كبيرة من الخل وثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من الكمون، وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا في الماء حتى تتمكني من ذوبان الملح في هذا الماء وتحصلي علي محلول من هذه المكونات المذابة جيدا.

بعد خلط هذه المكونات، قومي بوضع هذا المحلول على برطمان الليمون وتأكدي أن هذا المحلول غمر الليمون نهائيا.

بعد غمر الليمون بهذا المحلول الذي تم تحضيره قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من حبة البركة وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت حتي نضمن جودة التخليل الجيد لليمون.

بعد ذلك قومي بغلق غطاء البرطمان جيدا وبإحكام حتي لا ينفذ الهواء بداخله.

أتركي هذا البرطمان في درجة حرارة المطبخ العادية لمدة أربعة أسابيع حتي تحصلين علي طعم ونكهة جذابة لليمون المخلل. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار مخلل المحلات طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر في المنزل بأقل تكلفة ونفس طعم الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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