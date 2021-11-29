طريقة عمل خل الثوم الصحي للأكل ومفيد لصحة الجسم

يعد الثوم من الخضروات التي تستخدم بكثرة فى تحضير الطعام، وذلك لأنه يعطي الطعام نكهة ومذاق جيد وغير ذلك فإن له فوائد كثيرة غير أنه يتميز بنكهة قوية فهو يحتوي على عناصر مفيدة للجسم ويقوي المناعة، ويمكن تناوله على الريق وأيضا يمكن تناوله أخضر أو بعد ما يجفف ويمكن استعماله فى تحضير أكلات مميزة، وهو يستخدم فى منتجات صحية تفيد الجسم، مثل خل الثوم الطبيعي وزيت الثوم وسوف نقوم بذكر طريقة تحضير الخل وذكر فوائد الثوم. من فوائد خل الثوم الطبيعي: يعمل على إذابة الدهون وأيضا يخفض الكوليسترول فى الشرايين والأوردة، وهذا يكون سبب فى منع أمراض تكلس الأوعية الدموية، وذلك يكون للأشخاص الذين يعانون من مشكلة إرتفاع كوليسترول الدم. يعمل على الوقاية من إصابة أمراض القلب، وأيضا تقليل الإصابة بجلطة القلب. تنظيم عملية الهضم، وأيضا تسهيل الإخراج، إنخفاض مستوي السكر في الدم. يساعد فى علاج أعراض البرد والزكام. يخفف من التهابات المفاصل، وأيضا يكون مسكن للألم التي بالمفاصل. مكونات عمل خل الثوم الطبيعي : نصف كوب خل تفاح طبيعي.

نصف كوب فصوص ثوم. طريقة التحضير: نقوم بتقشير الثوم ثم نفرمها جيداً. نقوم بخلط مفروم الثوم مع خل ونضعهم فى وعاء زجاج، ويجب عند وضعهم يكون فى فراغ فوقهم مقاس 5 سم. نقوم بإحضار قطعة قماش لونها غامق ونثبتها على البرطمانات ونربطها جيداً، ونقوم بوضعه في الثلاجة وتركه لمدة 3 أسابيع ويجب من وقت لآخر رج العلبة كل يوم حتي يختلط الخل مع الثوم. بعد ذلك تقوم بتصفيته ونضعه في زجاجة ونبدأ باستخدامه. مكونات عمل زيت الثوم: 100 مليلترا زيت زيتون.

2 راس ثوم ناضج.

1 لتر ماء نقي. طريقة التحضير: نقوم بتقشير الثوم، ونفرمه جيداً حتي يصبح ناعماً. نترك الثوم فى الهواء لمدة 10 دقائق حتى يجف. نحضر وعاء ونضع فيه لتر الماء ونضع فيه الثوم ونضعهم على النار متوسطة ونتركهم حتي يتبخر نصف كمية الماء التي مع الثوم. نقوم بخفض درجة الحرارة تحت الوعاء، ونضع زيت زيتون على المزيج، ونقلبه بإستمرار حتى يتبخر الماء كله ويتبقي الزيت، وبعد تبخر الماء سيظهر فقاعات فى الزيت. نزيل الوعاء من على النار ونصفي الزيت ونتركه حتى يبرد وبعد ذلك نضعه في زجاجة تكون نظيفة وجافة، ويمكن أن نحتفظ بالزيت للاستخدامات الداخلية والخارجية. يمكن أن نستخدم زيت الثوم على السلطات، أو يتناول مع اللبن الزبادي، وذلك لأن له فوائد منها أنه يقضي على الديدان المعوية، وأيضا يرفع المناعه، وأيضا من فوائده للشعر أنه يستخدم قبل غسيل الشعر وذلك بوضعه على الشعر وتركه لدقائق ثم غسله وذلك يعمل على تقوية الشعر وإزالة القشرة. مكونات عمل صلصة الثوم: 1 كوب فصوص ثوم مقشرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

4 كوب زيت كانولا.

ربع كوب عصير ليمون. طريقة التحضير: نحضر الخلاط ونضع بها فصوص الثوم والملح ونخلطهم جيداً حتي يكون خليط أبيض ناعماً ليس به قطع.

ونبدأ ببطء نضيف الزيت تدريجيا وليس بسرعه وأيضا مع عصير الليمون وذلك عدم إيقاف الخلط بين الإضافة والاخري. ونستمر بهذا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتي نحصل على صلصة كثيفة. ويمكن استبدال زيت الكانولا إذا لم يوجد بوضع زيت ليس به نكهه مثل زيت ذرة أو زيت دوار الشمس، ولكن يفضل زيت الكانولا لأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة. من فوائد خل الثوم الطبيعي:مكونات عمل خل الثوم الطبيعي :طريقة التحضير:مكونات عمل زيت الثوم:طريقة التحضير:مكونات عمل صلصة الثوم:طريقة التحضير: الوسوم

يعد الثوم من الخضروات التي تستخدم بكثرة فى تحضير الطعام، وذلك لأنه يعطي الطعام نكهة ومذاق جيد وغير ذلك فإن له فوائد كثيرة غير أنه يتميز بنكهة قوية فهو يحتوي على عناصر مفيدة للجسم ويقوي المناعة، ويمكن تناوله على الريق وأيضا يمكن تناوله أخضر أو بعد ما يجفف ويمكن استعماله فى تحضير أكلات مميزة، وهو يستخدم فى منتجات صحية تفيد الجسم، مثل خل الثوم الطبيعي وزيت الثوم وسوف نقوم بذكر طريقة تحضير الخل وذكر فوائد الثوم. من فوائد خل الثوم الطبيعي: يعمل على إذابة الدهون وأيضا يخفض الكوليسترول فى الشرايين والأوردة، وهذا يكون سبب فى منع أمراض تكلس الأوعية الدموية، وذلك يكون للأشخاص الذين يعانون من مشكلة إرتفاع كوليسترول الدم. يعمل على الوقاية من إصابة أمراض القلب، وأيضا تقليل الإصابة بجلطة القلب. تنظيم عملية الهضم، وأيضا تسهيل الإخراج، إنخفاض مستوي السكر في الدم. يساعد فى علاج أعراض البرد والزكام. يخفف من التهابات المفاصل، وأيضا يكون مسكن للألم التي بالمفاصل. مكونات عمل خل الثوم الطبيعي : نصف كوب خل تفاح طبيعي.

نصف كوب فصوص ثوم. طريقة التحضير: نقوم بتقشير الثوم ثم نفرمها جيداً. نقوم بخلط مفروم الثوم مع خل ونضعهم فى وعاء زجاج، ويجب عند وضعهم يكون فى فراغ فوقهم مقاس 5 سم. نقوم بإحضار قطعة قماش لونها غامق ونثبتها على البرطمانات ونربطها جيداً، ونقوم بوضعه في الثلاجة وتركه لمدة 3 أسابيع ويجب من وقت لآخر رج العلبة كل يوم حتي يختلط الخل مع الثوم. بعد ذلك تقوم بتصفيته ونضعه في زجاجة ونبدأ باستخدامه. مكونات عمل زيت الثوم: 100 مليلترا زيت زيتون.

2 راس ثوم ناضج.

1 لتر ماء نقي. طريقة التحضير: نقوم بتقشير الثوم، ونفرمه جيداً حتي يصبح ناعماً. نترك الثوم فى الهواء لمدة 10 دقائق حتى يجف. نحضر وعاء ونضع فيه لتر الماء ونضع فيه الثوم ونضعهم على النار متوسطة ونتركهم حتي يتبخر نصف كمية الماء التي مع الثوم. نقوم بخفض درجة الحرارة تحت الوعاء، ونضع زيت زيتون على المزيج، ونقلبه بإستمرار حتى يتبخر الماء كله ويتبقي الزيت، وبعد تبخر الماء سيظهر فقاعات فى الزيت. نزيل الوعاء من على النار ونصفي الزيت ونتركه حتى يبرد وبعد ذلك نضعه في زجاجة تكون نظيفة وجافة، ويمكن أن نحتفظ بالزيت للاستخدامات الداخلية والخارجية. يمكن أن نستخدم زيت الثوم على السلطات، أو يتناول مع اللبن الزبادي، وذلك لأن له فوائد منها أنه يقضي على الديدان المعوية، وأيضا يرفع المناعه، وأيضا من فوائده للشعر أنه يستخدم قبل غسيل الشعر وذلك بوضعه على الشعر وتركه لدقائق ثم غسله وذلك يعمل على تقوية الشعر وإزالة القشرة. مكونات عمل صلصة الثوم: 1 كوب فصوص ثوم مقشرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

4 كوب زيت كانولا.

ربع كوب عصير ليمون. طريقة التحضير: نحضر الخلاط ونضع بها فصوص الثوم والملح ونخلطهم جيداً حتي يكون خليط أبيض ناعماً ليس به قطع.

ونبدأ ببطء نضيف الزيت تدريجيا وليس بسرعه وأيضا مع عصير الليمون وذلك عدم إيقاف الخلط بين الإضافة والاخري. ونستمر بهذا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتي نحصل على صلصة كثيفة. ويمكن استبدال زيت الكانولا إذا لم يوجد بوضع زيت ليس به نكهه مثل زيت ذرة أو زيت دوار الشمس، ولكن يفضل زيت الكانولا لأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة. من فوائد خل الثوم الطبيعي:مكونات عمل خل الثوم الطبيعي :طريقة التحضير:مكونات عمل زيت الثوم:طريقة التحضير:مكونات عمل صلصة الثوم:طريقة التحضير:

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