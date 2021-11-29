ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط ملعقة واحدة على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش وصحي

يكون الباذنجان من الوصفات والاكلات الشعبية اللذيذة التي لا يمكن الاستغناء عنها فأي بيت او منزل وتكون طريقة طهي الباذنجان المعتادة هي قليه في الزيت مما يجعله محمل بكثير من السعرات والزيوت لذلك بعد بحث وجدنا طريقة جديدة لعمل الباذنجان بدون أي زيوت وسوف نتناول وصف هذه الطريقة بالتفصيل من خلال هذا المقال.

الباذنجان وقليه في الزيت من الطرق الغير محببه لطهوه حيث تكون هذه الطريقة مليئة بالزيوت وتؤدي إلى السمنة وحدوث مشاكل في القلب وارتفاع السكر أيضا لذلك سوف طريقة عمل الباذنجان بدون أي زيوت وفقا للمكونات التالية:

بعض شرائح باذنجان.

توابل بسيطة.

ملعقة من الدقيق.

رشة شطة .

ملعقة من النشأ والفلفل الأسود.

وبعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لتحضير الباذنجان نقوم الأن بوصف لكم طريقة تحضيره من خلال الخطوات التالية: