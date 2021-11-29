ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط ملعقة واحدة على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش وصحي

يكون الباذنجان من الوصفات والاكلات الشعبية اللذيذة التي لا يمكن الاستغناء عنها فأي بيت او منزل وتكون طريقة طهي الباذنجان المعتادة هي قليه في الزيت مما يجعله محمل بكثير من السعرات والزيوت لذلك بعد بحث وجدنا طريقة جديدة لعمل الباذنجان بدون أي زيوت وسوف نتناول وصف هذه الطريقة بالتفصيل من خلال هذا المقال.مكونات طريقة تحضير الباذنجان دون أي زيوت
الباذنجان وقليه في الزيت من الطرق الغير محببه لطهوه حيث تكون هذه الطريقة مليئة بالزيوت وتؤدي إلى السمنة وحدوث مشاكل في القلب وارتفاع السكر أيضا لذلك سوف طريقة عمل الباذنجان بدون أي زيوت وفقا للمكونات التالية:
- بعض شرائح باذنجان.
- توابل بسيطة.
- ملعقة من الدقيق.
- رشة شطة .
- ملعقة من النشأ والفلفل الأسود.
وبعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لتحضير الباذنجان نقوم الأن بوصف لكم طريقة تحضيره من خلال الخطوات التالية:
- نحضر وعاء ونضع به الباذنجان .
- نقوم بوضع البهارات والدقيق والنشاء عليه.
- نقوم بتقليبه جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نحضر صنيه نظيفة ونقوم برص الباذنجان بها كل واحدة بجانب الأخرى.
- نضعه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- المدة تكون حوالي تلت ساعة حتى تمام النضج.
- وبعد ذلك نقوم بخراجه من الفرن ونلاحظ بأنه لقد تم شواه إلى جانب طعمه المقرمش اللذيذ جدا .
- يمكن أيضا استخدام المشواة لشويه
- نلاحظ في النهاية عدم وجود أي زيوت به فيعتبر طعام صحي يمكن لأصحاب الرجيم القيام بالفطار به مع عيش التوست الأسمر فيعتبر ذلك أشهى فطار مع أقل سعرات حرارية، لذلك يكون هذا النظام مفيد لكل الأشخاص الذين يريدون انقاص وزنهم في وقت قليل.
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يكون الباذنجان من الوصفات والاكلات الشعبية اللذيذة التي لا يمكن الاستغناء عنها فأي بيت او منزل وتكون طريقة طهي الباذنجان المعتادة هي قليه في الزيت مما يجعله محمل بكثير من السعرات والزيوت لذلك بعد بحث وجدنا طريقة جديدة لعمل الباذنجان بدون أي زيوت وسوف نتناول وصف هذه الطريقة بالتفصيل من خلال هذا المقال.مكونات طريقة تحضير الباذنجان دون أي زيوت
الباذنجان وقليه في الزيت من الطرق الغير محببه لطهوه حيث تكون هذه الطريقة مليئة بالزيوت وتؤدي إلى السمنة وحدوث مشاكل في القلب وارتفاع السكر أيضا لذلك سوف طريقة عمل الباذنجان بدون أي زيوت وفقا للمكونات التالية:
- بعض شرائح باذنجان.
- توابل بسيطة.
- ملعقة من الدقيق.
- رشة شطة .
- ملعقة من النشأ والفلفل الأسود.
وبعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لتحضير الباذنجان نقوم الأن بوصف لكم طريقة تحضيره من خلال الخطوات التالية:
- نحضر وعاء ونضع به الباذنجان .
- نقوم بوضع البهارات والدقيق والنشاء عليه.
- نقوم بتقليبه جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نحضر صنيه نظيفة ونقوم برص الباذنجان بها كل واحدة بجانب الأخرى.
- نضعه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- المدة تكون حوالي تلت ساعة حتى تمام النضج.
- وبعد ذلك نقوم بخراجه من الفرن ونلاحظ بأنه لقد تم شواه إلى جانب طعمه المقرمش اللذيذ جدا .
- يمكن أيضا استخدام المشواة لشويه
- نلاحظ في النهاية عدم وجود أي زيوت به فيعتبر طعام صحي يمكن لأصحاب الرجيم القيام بالفطار به مع عيش التوست الأسمر فيعتبر ذلك أشهى فطار مع أقل سعرات حرارية، لذلك يكون هذا النظام مفيد لكل الأشخاص الذين يريدون انقاص وزنهم في وقت قليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط ملعقة واحدة على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش وصحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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